Několik dní před začátkem hokejového olympijského turnaje byli v NHL vidět i čeští hráči. Karel Vejmelka byl dokonce po utkání s Detroitem, které jeho Utah vyhrál 4:1, vyhlášen díky devětadvaceti zákrokům první hvězdou duelu. David Pastrňák zase před olympijskou pauzou asistoval u prohry Bostonu 4:5 po samostatných nájezdech s Floridou.
Utah za výhrou nakročil už v první minutě zápasu, kdy otevřel skóre Durzi. Ještě do konce první třetiny Mammoth zásluhou Nicka Schmaltze zvýšili na 2:0 a další dva góly přidali v závěrečné dvacetiminutovce.
Vejmelka neměl daleko k čistému kontu, nakonec ho od něj dělily jen necelé čtyři minuty. V závěru zápasu ale v oslabení nestačil na zakončení Dylana Larkina, jenž snížil na 1:3. Český brankář i přesto zakončil zápas s vynikající úspěšností sahající k 97 procentům a byl zvolen nejlepším hráčem zápasu.
S 27 výhrami je Vejmelka nejlepším brankářem NHL a lize vládne také v počtu duelů, ve kterých dostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. Proti Detroitu se mu to povedlo ve 26. utkání a dostal se před bostonského Jeremyho Swaymana. „Chytal skvěle, ale dnes to byl perfektní týmový výkon od všech. Dnešní výhra je vzhledem k tomu, jak nabitá je tabulka, opravdu důležitá. V závěru základní části bude rozhodovat každý bod,“ řekl autor třetí branky Utahu Dylan Guenther.
O důležitosti posledního zápasu před olympijskou pauzou byl přesvědčený i Vejmelka. „Je skvělé, že jsme před přestávkou dokázali vyhrát. Je to pro nás velká věc, navíc jsme hráli opravdu dobře,“ pochválil spoluhráče český reprezentant, který nyní zamíří na turnaj do Milána.
Boston v duelu na Floridě po dvou třetinách prohrával 2:4, nakonec ale získal alespoň bod za prohru 4:5 po samostatných nájezdech. Branku Caseyho Mittelstadta, která zápas poslala do prodloužení, připravil Pastrňák, jenž je s 71 body šestým nejproduktivnějším hráčem NHL.
Český útočník by měl nyní odcestovat do Milána, kde v pátek na slavnostním zahájení olympijských her ponese spolu s biatlonistkou Lucií Charvátovou českou vlajku. „Nemám slov, je to pro mě obrovská čest. Jsem opravdu šťastný,“ řekl Pastrňák po zápase na Floridě. Další český reprezentant Pavel Zacha nenastoupil, od začátku února léčí zranění v horní části těla.
Mimo sestavu zůstal v posledním zápase před pauzou také útočník Colorada Martin Nečas. Druhý nejproduktivnější Čech v NHL kvůli zranění v dolní části těla nenastoupil potřetí za sebou, stejně jako Zacha by ale měl být na Hrách v Miláně reprezentačnímu trenérovi Radimu Rulíkovi k dispozici.
Colorado i bez něj porazilo San Jose 4:2 a pojistilo si první místo v tabulce Západní konference. Dvěma góly výhru Avalanche řídil Artturi Lehkonen. Dvě asistence si připsal Nathan MacKinnon, který z druhého místa nahání nejproduktivnějšího hráče NHL Connora McDavida. Aktuálně na kanadského reprezentačního spoluhráče ztrácí tři body.
McDavid při prohře Edmontonu 3:4 s Calgary jednou asistoval a vylepšil svou bilanci na 96 bodů (34+62). Oilers nepomohl k výhře nad tradičním rivalem ani střelec dvou branek Leon Draisaitl. „Pokud bude hrát jen čtyři pět hráčů, tak nemůžeme vyhrávat,“ postěžoval si po zápase.
Oilers opět doplatili na nevýrazný výkon brankáře. Tristan Jarry inkasoval čtyřikrát z 25 střel a poosmé z deseti zápasů, do kterých nastoupil jako edmontonská jednička, nedostal svou úspěšnost nad 90 procent. „Je potřeba, aby brankáři někdy chytili něco navíc, ale je to o celém týmu. Dneska to nebylo dost dobré,“ posteskl si Draisaitl.
Výsledky NHL
Florida – Boston 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 3:0, 0:2 – 0:0)
Branky: 5. Luostarinen, 21. Balinskis, 23. M. Tkachuk, 39. Lundell, rozhodující sam. nájezd Marchand – 8. a 13. Eyssimont, 48. Kastelic, 51. Mittelstadt (Pastrňák). Střely na branku: 26:29. Diváci: 18 843. Hvězdy zápasu: 1 Marchand, 2. Lundell (oba Florida), 3. Eyssimont (Boston).
Columbus – Chicago 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 5. Werenski, 13. Provorov, 26. Heinen, 56. Monahan. Střely na branku: 20:21. Diváci: 18 575. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Werenski, 3. Coyle (všichni Columbus).
Winnipeg – Montreal 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Branky: 7. Connor – 17. O. Kapanen, 26. Josh Anderson, 27. L. Hutson, 51. Gallagher, 60. Danault. Střely na branku: 37:27. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Connor (Winnipeg).
Nashville – Minnesota 5:6 v prodl. (3:3, 1:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 10. F. Forsberg, 17. Stamkos, 19. Haula, 21. Evangelista, 56. Josi – 2., 4. a 13. Boldy, 37. Trenin, 56. Tarasenko, 65. Spurgeon. Střely na branku: 35:44. Diváci: 17 235. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Spurgeon, 3. Q. Hughes (všichni Minnesota).
Colorado – San Jose 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky: 22. a 36. Lehkonen, 53. Manson, 59. Nelson – 41. Liljegren, 44. Kurashev. Střely na branku: 42:25. Diváci: 18 136. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Manson, 3. Ničuškin (všichni Colorado).
Utah – Detroit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 1. Durzi, 9. Schmaltz, 45. Guenther, 58. Keller – 56. Larkin. Střely na branku: 25:30. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Guenther (všichni Utah).
Dallas – St. Louis 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Branky: 32. a 60. Benn, 12. J. Robertson, 22. Duchene, 24. Bourque – 8. Bučněvič, 19. Kyrou, 52. Snuggerud, 56. Toropčenko. Střely na branku: 28:18. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. J. Robertson (oba Dallas), 3. Snuggerud (St. Louis).
Los Angeles – Seattle 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Branky: 8. a 31. Kuzmenko – 10. a 46. S. Wright, 11. Larsson, 16. Dunn. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. S. Wright (Seattle), 2. Kuzmenko (Los Angeles), 3. Dunn (Seattle).
Calgary – Edmonton 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 4. Huberdeau, 15. Gridin, 32. Zary, 47. Lomberg – 6. a 39. Draisaitl, 45. K. Kapanen. Střely na branku: 25:39. Diváci: 19 289. Hvězdy zápasu: 1. Weegar (Calgary), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Cooley (Calgary).
Vegas – Vancouver 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Branky: 26. Eichel, 27. Reinhardt, 28. Barbašov, 43. Dorofejev, 44. Holtz – 28. Elias Pettersson, 40. P. Joseph. Střely na branku: 31:23. Diváci: 17 622. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Barbašov, 3. Schmid (všichni Vegas).