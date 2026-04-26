Hokej

Buffalo mělo vynikající start, Boston je na pokraji vyřazení


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Boston ztratil i druhý domácí zápas s Buffalem a v sérii prohrává už 1:3. Sabres na jeho ledě zvítězili po vydařené úvodní třetině vysoko 6:1 a v příštím duelu mohou doma rozhodnout o postupu. Zámořská sezona by tak skončila českým útočníkům Davidu Pastrňákovi i Pavlu Zachovi. Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.

Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce. V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.

Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.

Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch s šesti body útočí na čelo produktivity play-off.

Boston – Buffalo 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)

Branky: 60. Kuraly – 5. Krebs, 8. Doan, 10. Benson, 15. Byram, 46. Malenstyn, 47. Tuch. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Byram, 3. Tuch (všichni Buffalo). Stav série: 1:3.

