V zámoří tomu říkají „sweep“, vítězství v sérii bez jediné porážky. Jako druhému celku v letošním play-off hokejové NHL se to povedlo Coloradu. Avalanche i díky asistenci Martina Nečase porazili Los Angeles 5:1 a sérii prvního kola ovládli jasně 4:0 na zápasy. Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl Tampě Bay 2:3 a přišel o těsný náskok. Lightning vyrovnali stav série na 2:2. Jednu prohru od konce sezony je finalista posledních dvou ročníků Edmonton, který podlehl Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance 3:4 v prodloužení.
Nečas si připsal druhý bod v play-off až v závěru zápasu, kdy při risku domácích bez brankáře našel skórujícího Nathana MacKinnona, jenž uzavřel skóre. MacKinnon se pod výhru podepsal dvěma góly a asistencí. Colorado napodobilo Carolinu, která také prosvištěla úvodní sérií ve čtyřech zápasech.
Poslední zápas v NHL odehrál končící kapitán Los Angeles Anže Kopitar. Slovinský hokejista s klubem v letech 2012 a 2014 získal Stanley Cup a je nejproduktivnějším hráčem Kings v historii. V letošním play-off nebodoval.
„Byl to pro nás zajímavý test. Kings jsou velmi houževnatý, defenzivní tým, který umí zahrozit i směrem dopředu. V každém zápase jsme ale našli způsob, jak je zastavit. Máme na čem stavět,“ řekl střelec druhé branky Colorada Cale Makar.
„Nikdo není víc než klub a ‚Kopi‘ si toho, i přes všechno, co tu dokázal, byl vědom jako nikdo jiný. Ačkoliv mohl, nikdy se nechoval jako hvězda. Je to opravdu skvělý člověk,“ uvedl prozatímní trenér Los Angeles D. J. Smith.
Blízko postupu do druhého kola jsou hokejisté Anaheimu, kteří po obratu porazili Edmonton a vedou v sérii 3:1. Ducks v sedmé minutě prohrávali už 0:2, ale dokázali vyrovnat a po necelých třech minutách prodloužení rozhodl o jejich výhře Ryan Poehling.
Dostál k vítězství pomohl 24 zákroky. Blýskl se hlavně v závěru zápasu, kdy dvakrát zlikvidoval forhendový blafák Connora McDavida. „V obou případech mi pomohli i obránci, kteří to Connorovi ztížili. Je to skvělý hráč a dneska to znovu ukázal, v závěru na mě ale naštěstí ani jednou nevyzrál,“ řekl Dostál.
Zápasy Anaheimu s Edmontonem jsou zatím gólově bohaté, což bere český brankář s nadhledem. „Padlo už hodně gólů, ale s tím se nedá nic dělat. Vedeme 3:1, což je hlavní. Potkaly se dva velice ofenzivní týmy a podle toho to vypadá,“ řekl Dostál, jenž ve čtyřech utkáních inkasoval patnáctkrát. „Mají skvělé ofenzivní hráče, na které si musíme dávat pozor. Zatím se nám to ale daří,“ dodal.
Ani Montrealu v nedělním duelu nestačilo dvoubrankové vedení. Canadiens na vlastním ledě vedli 2:0, Tampa Bay ale zápas otočila. Kontaktní branku dal v závěru druhé třetiny Jake Guentzel a obrat ve třetím dějství dvěma góly dokončil Brandon Hagel.
Kanadský útočník je v dosavadním průběhu série hlavním tahounem Lightning. Střelecky se prosadil ve všech čtyřech zápasech a se šesti góly a sedmi body vládne produktivitě i kanonýrům v play-off.
1. kolo play-off NHL:
Východní konference – 4. zápasy:
Montreal – Tampa Bay 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Branky: 31. Z. Bolduc, 34. Caufield – 42. a 56. Hagel, 40. Guentzel. Střely na branku: 18:20. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 85 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Guhle (Montreal). Stav série 2:2.
Západní konference – 4. zápasy:
Los Angeles – Colorado 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Branky: 34. Edmundson - 14. a 55. MacKinnon (na druhou Nečas), 26. C. Makar, 44. N. Roy, 47. D. Toews. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Kopitar (Los Angeles). Konečný stav série 0:4.
Anaheim – Edmonton 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 28. C. Gauthier, 39. Granlund, 54. Viel, 63. Poehling – 1. K. Kapanen, 7. Nugent-Hopkins, 44. Bouchard. Střely na branku: 38:27. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 88 procent. Diváci: 16 816. Hvězdy zápasu: 1. LaCombe, 2. C. Gauthier, 3. Poehling (všichni Anaheim). Stav série 3:1.
Dobeš v utkání zlikvidoval 17 střel, na Hagela ale stále hledá recept marně. Kanonýrovi Lightning na šest gólů v sérii stačilo devět střel na branku.
„Je to ohromně vyrovnaná série. Poprvé se nešlo do prodloužení, ale znovu rozhodovaly detaily. Pár nešťastných odrazů nakonec přihrálo zápas na jejich stranu. Věřím, že příště budeme znovu šťastnější my,“ řekl obránce Montrealu Kaiden Guhle.