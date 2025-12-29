Čeští brankáři neodvrátili prohry svých týmů v NHL. Daniel vladař si v dresu Philadelphie připsal 16 zákroků, ale přesto se v zápase radoval z výhry 4:1 Seattle. 31 zásahů zaznamenal David Rittich. New York Islanders však nestačili 2:4 na Columbus.
Vladař nezabránil prohře Flyers. Islanders s Rittichem nestačili na Columbus
Vladař v Seattlu dlouho držel naděje Flyers na bodový zisk. Byť v zápase neměl moc práce, působil v brance jistě a nakonec inkasoval pouhé dva góly. Ani to ale Philadelphii na body nestačilo.
O jediný přesný zásah Flyers se dvě minuty před koncem zápasu postaral Carl Grundström, Kraken ale dvakrát udeřili při power-play a došli si pro výhru 4:1.
„Jedním z mála pozitivních bodů dnes bylo to, že jsme soupeře pustili tak do sedmi příležitostí. Bohužel, když už se do šance dostali, byla stoprocentní. Nám vpředu chyběl výrazně větší tlak do branky,“ řekl kouč Philadelphie Rick Tocchet.
Vydařený zápas za sebou i přes prohru má také Rittich, který zhruba 20 hodim po vychytané nule v newyorském derby naskočil v brance Islanders v duelu na ledě Columbusu. Český brankář dlouho držel newyorský celek ve vedení.
Pak ho ale v 56. a 57. minutě překonali v rozmezí 74 sekund ruský obránce Ivan Provorov a jeho krajan útočník Kirill Marčenko, který se v zápase prosadil podruhé. A také Islanders pak inkasovali i při hře bez brankáře.
I přesto Rittich udržel svou úspěšnost nad 90 procenty. V duelu zlikvidoval 31 střeleckých pokusů a zápas zakončil s úspěšností 91,2 procenta. „Za posledních 24 hodin toho pro nás udělal víc než dost, dnes jsme mu ale moc nepomohli. Rozhodně si od nás zaslouží lepší servis,“ řekl o českém brankáři kapitán Islanders Anders Lee.
Pouze na tribuně zůstal v prvním utkání po vánoční pauze gólman Montrealu Jakub Dobeš. V brance Canadiens nastoupil jednadvacetiletý Jacob Fowler, duel na ledě Tampy Bay mu ale příliš nevyšel. Z 22 střel obdržel čtyři branky a Canadiens prohráli 4:5 po samostatných nájezdech.
Dvě branky a asistenci zaznamenal za kanadský tým slovenský útočník Juraj Slafkovský. Jeho vyrovnávací trefa v čase 59:56 znamenala pro Montreal alespoň bod. V domácím dresu dal ve druhém zápase za sebou dva góly Nikita Kučerov, díky němu domácí tým vyhrál druhou třetinu 3:0 a nakonec si připsal čtvrtou výhru v řadě.
„Moc nám nevyšla druhá třetina, je ale fajn, že jsme se dokázali dostat zpět do hry. Potvrdili jsme si, že máme na to hrát s každým, i když prohráváme 0:3, Je škoda, že jsme zápas nedovedli ke dvěma bodům,“ řekl Slafkovský, jenž bodoval ve čtvrtém utkání za sebou.
Ještě o tři sekundy později než on se v duelu Chicaga s Pittsburghem prosadil Tyler Bertuzzi. Jeho gól z poslední vteřiny zápasu ale pouze zmírnil domácí debakl Blackhawks 3:7. Výhru Penguins řídil prvním hattrickem v NHL Justin Brazeau.
„Je to skvělý pocit, i když pro mě dost neobvyklý. Jako tým jsme skvěle využili to, že soupeř hrál podruhé ve dvou dnech, a čtyřmi góly jsme o výhře rozhodli hned v první třetině,“ řekl sedmadvacetiletý Kanaďan Brazeau.
Výbornou formu z posledních týdnů potvrdil Detroit, který porazil Toronto 3:2 v prodloužení a po sedmé výhře z posledních deseti zápasů mu patří druhé místo ve Východní konferenci. Maple Leafs mají o devět bodů méně a jsou předposlední.
Výsledky NHL
Columbus – NY Islanders 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Branky: 9. a 57. Marčenko, 56. Provorov, 59. C. Sillinger – 18. Šabanov, 34. Horvat. Střely na branku: 35:26. David Rittich odchytal za NY Islanders 59 minut a 34 sekund, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 91,2 procenta. Diváci: 18 223. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Provorov, 3. Greaves (všichni Columbus).
Tampa Bay – Montreal 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 3:0, 1:4 – 0:0)
Branky: 23. a 33. Kučerov, 35. Paul, 42. Holmberg, rozhodující sam. nájezd Goncalves – 50. a 60. Slafkovský, 42. Děmidov, 53. Dobson. Střely na branku: 22:36. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Slafkovský (Montreal), 3. Goncalves (Tampa Bay).
Chicago – Pittsburgh 3:7 (0:4, 2:3, 1:0)
Branky: 31. N. Foligno, 34. Kaiser, 60. Bertuzzi – 9., 33. a 34. Brazeau, 8. a 13. Rust, 2. Mantha, 39. Acciari. Střely na branku: 24:24. Diváci: 20 173. Hvězdy zápasu: 1. Brazeau, 2. Rust, 3. Mantha (všichni Pittsburgh).
Detroit – Toronto 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)
Branky: 40. Seider, 46. Appleton, 62. Edvinsson - 25. Knies, 45. N. Robertson. Střely na branku: 36:27. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Edvinsson, 2. Appleton (oba Detroit), 3. N. Robertson (Toronto).
Seattle – Philadelphia 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: 58. a 59. Tolvanen, 24. Eberle, 46. Stephenson – 59. Grundström. Střely na branku: 20:32. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58 minut a 23 sekund, inkasoval dvě branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Tolvanen, 3. Eberle (všichni Seattle).