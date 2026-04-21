Brankář Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k výhře 3:0 nad Pittsburghem a vychytal svou první nulu v play-off NHL. Premiérový start ve vyřazovacích bojích má za sebou Lukáš Dostál, jenž v Edmontonu inkasoval čtyři branky z 34 střel a neodvrátil prohru Anaheimu 3:4.
Vladař v Pittsburghu navázal na vydařený výkon z prvního utkání a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Flyers hlavně díky českému brankáři zvládli i druhý duel na hřišti soupeře a v prvním kole bojů o Stanley Cup vedou 2:0 na zápasy.
Philadelphia na ledě Penguins potvrdila výbornou formu z posledních týdnů a v součtu se závěrem základní části vyhrála osmý z devíti zápasů. „Vyhrát tu dva zápasy v play-off nebylo jednoduché, ale nesmí nás to uspokojit. Kdybychom si mysleli, že soupeř už nebude klást odpor, byl by to náš konec. Musíme na tyto výkony navázat i doma,“ řekl po páté výhře v řadě trenér Flyers Rick Tocchet.
U čtyř z těchto vítězství byl na ledě i Vladař, který poprvé v kariéře vstoupil do play-off jako týmová jednička. Po prvních dvou zápasech vyřazovacích bojů má český brankář fantastickou úspěšnost zákroků přesahující 95 procent. Z vychytaného čistého konta se Vladař v NHL radoval po téměř roce a půl. Naposledy ani jednou neinkasoval ještě v dresu Calgary na začátku prosince 2024.
Druhou výhru Flyers v sérii řídil gólem a asistencí Garnet Hathaway. Na vítěznou trefu z prvního zápasu navázal dalším gólem devatenáctiletý útočník Porter Martone, jenž ve druhém zápase otevřel skóre. Šestka loňského draftu se stala šestým nejmladším hokejistou, kterému se podařilo skórovat v úvodních dvou startech v bojích o Stanley Cup.
„Není to jen o mně, velkou zásluhu na tom mají kluci z týmu, vedle kterých v posledních týdnech rostu po hokejové, ale i lidské stránce,“ řekl Martone, jenž v NHL debutoval na začátku dubna a v úvodních 11 zápasech nasbíral 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí.
Anaheim se do play-off vrátil po osmi letech a v prvním duelu série proti Edmontonu sahal po vítězství. Ducks ve druhé třetině otočili nepříznivý stav 0:2 a ještě deset minut před třetí sirénou vedli 3:2.
Závěr ale patřil domácím. Svým druhým gólem v utkání nejprve srovnal Jason Dickinson a necelé dvě minuty před koncem podruhé v zápase prostřelil Dostála v brance hostů také Kasperi Kapanen.
Stoprocentní je po dvou zápasech Carolina, která doma proti Ottawě zvládla i zatím nejdelší zápas v aktuální ligové sezoně. Bitvu ve druhém utkání rozhodl až v 94. minutě druhého prodloužení Jordan Martinook.
Po nevydařeném vstupu do play-off se zvedl Dallas, který na prohru 1:6 z prvního zápasu odpověděl výhrou 4:2 a srovnal stav série s Minnesotou na 1:1. K důležitému vítězství dvěma góly přispěl Wyatt Johnston.
1. kolo play-off NHL:
Východní konference – 2. zápasy:
Carolina – Ottawa 3:2 ve druhém prodl. (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0, 1:0)
Branky: 7. Stankoven, 28. Sebastian Aho, 94. Martinook – 31. Batherson, 37. Cozens. Střely na branku: 46:39. Diváci: 18 519. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Stankoven, 3. Andersen (všichni Carolina). Stav série 2:0.
Pittsburgh – Philadelphia 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 34. Martone, 38. Hathaway, 58. Glendening. Střely na branku: 27:23. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, z 27 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 18 303. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Martone, 3. Hathaway (všichni Philadelphia). Stav série 0:2.
Západní konference – 1. zápas:
Edmonton – Anaheim 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Branky: 18. a 52. J. Dickinson, 19. a 59. K. Kapanen – 21. a 35. Terry, 25. Leo Carlsson. Střely na branku: 34:27. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58 minut a 17 sekund, inkasoval čtyři branky z 34 střela, úspěšnost zákroků měl 88,2 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. J. Dickinson, 2. K. Kapanen (oba Edmonton), 3. Terry (Anaheim).
Západní konference – 2. zápas:
Dallas – Minnesota 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky: 9. a 60. W. Johnston, 25. Duchene, 48. J. Robertson – 12. a 50. Faber. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Duchene (oba Dallas), 3. Faber (Minnesota). Stav série 1:1.