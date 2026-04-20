Hokejisté Bostonu vstoupili do prvního kola play-off porážkou s Buffalem 3:4. Bostonu nepomohly ani dva body Davida Pastrňáka. Lépe utkání vyšlo Montrealu, který porazil Tampu Bay 4:3 v prodloužení. Jakub Dobeš přispěl dvaceti zákroky, hattrickem rozhodl Juraj Slafkovský. Colorado s Martinem Nečasem přetlačilo Los Angeles 2:1. Tomáš Hertl přispěl nahrávkou k výhře Vegas nad Utahem 4:2.
Boston zažil ideální vstup do utkání, když ho na konci 11. minuty po Pastrňákově přihrávce poslal do vedení nejlepší kanonýr Bruins v základní části Morgan Geekie. Podruhé do statistik se Pastrňák jako asistent zapsal osmašedesát sekund po zahájení třetí třetiny u gólu na 2:0 z hole Eliase Lindholma.
Domácí Buffalo, které postoupilo do vyřazovacích bojů NHL poprvé od roku 2011, dokázalo otočit vývoj zápasu čtyřmi góly mezi 53. a 59. minutou, když první tři klíčové branky dělily čtyři minuty a čtyřiatřicet sekund. V předposlední minutě pak Sabres navýšili na 4:2, když odkrytou klec trefil Alex Tuch.
Pastrňák skóroval v čase 59:52 při hře v šesti bez brankáře a zároveň v přesilovce prudkým bekhendem z vrcholu levého kruhu, čímž už jen mírnil porážku Bruins s Buffalem v prvním duelu na 3:4.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš nastoupil za Montreal v rámci play-off počtvrté v kariéře a připsal si svou druhou výhru. V úvodním zápase série proti Tampě inkasoval až ve 33. minutě, ale hned dvakrát, když hokejisté Lightning otočili během devětadvaceti sekund skóre na 2:1 poté, co v první třetině skóroval jen forvard Canadiens Josh Anderson.
Show slovenské jedničky draftu z roku 2022 Slafkovského započala v čase 39:36, když si první gólový zářez v utkání připsal při početní převaze. V 46. minutě poslal Habs do vedení 3:2 rovněž v přesilovce. Krátce před polovinou třetí třetiny se ale podruhé za Tampu prosadil Brandon Hagel a vynutil si prodloužení.
To trvalo pouhých dvaaosmdesát sekund, než se dvaadvacetiletý Slafkovský trefil do třetice a potřetí při početní převaze, čímž zkompletoval svůj premiérový hattrick v play-off a první Montrealu od roku 2014.
„Našel jsem si trochu volného prostoru, rozhodl se vystřelit a jsem opravdu moc rád, že to tam padlo. Musíme ale nadále zůstat plně soustředěni, už za dva dny nás čeká další zápas,“ okomentoval vítěznou branku Slafkovský, který se ve věku 22 let a 20 dní stal po dvou klubových legendách z dávné minulosti Howie Morenzovi a Bernie Geoffrionovi třetím nejmladším hráčem Montrealu, který dal v play-off hattrick.
„Je to skvělý hráč a mám pocit, že právě v rozhodujících momentech zápasu chce být na puku, protože je to hokejista velkých okamžiků. Jsem na něj hrdý a doufám, že něco podobného předvede i v dalším utkání v úterý,“ uvedl na adresu Slafkovského brankář Dobeš.
Hertl asistenci zaznamenal během přesilovky v 46. minutě, kdy za Golden Knights srovnal na 2:2 kapitán Mark Stone. Třiatřicetiletý Kanaďan dal v dresu Vegas už 37. gól v play-off a stal se nejlepším kanonýrem klubu v rámci bojů o Stanleyův pohár.
Vítěznou branku za Vegas dal v čase 47:20 Nic Dowd. Finální podobu výsledku podtrhl střelou do prázdné klece Ivan Barbašov právě ve chvíli, kdy Vejmelka vstupoval na střídačku.
Colorado i s Martinem Nečasem přetlačilo na úvod vyřazovacích bojů Los Angeles před vlastními diváky 2:1. Český mistr světa z roku 2024 v zápase nebodoval, i když soupeřovu branku ohrozil dvěma střeleckými pokusy a v poslední minutě trefil horní tyčku. Vítězný gól Avalanche dal v závěru 46. minuty Logan O'Connor.
Výsledky 1. kola play-off:
Tampa Bay – Montreal 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 33. a 49. Hagel, 33. D. Raddysh – 40., 46. a 62. Slafkovský, 14. Josh Anderson. Střely na branku: 23:19. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 61:13 minut, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Hagel (Tampa Bay), 3. Suzuki (Montreal).
Buffalo – Boston 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)
Branky: 53. a 56. T. Thompson, 57. Samuelsson, 59. Tuch – 11. M. Geekie (Pastrňák), 42. E. Lindholm (Pastrňák), 60. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 38:20. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Samuelsson, 3. Tuch (všichni Buffalo).
Colorado – Los Angeles 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 36. Lehkonen, 46. L. O'Connor – 58. Panarin. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18 101. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. L. O'Connor, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
Vegas – Utah 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Branky: 24. Sissons, 46. Stone (Hertl), 48. Dowd, 59. Barbašov – 20. L. Cooley, 26. Stenlund. Střely na branku: 31:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 58:39 minut, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Diváci: 17 979. Hvězdy zápasu: 1. Dowd, 2. Sissons, 3. Hart (všichni Vegas).