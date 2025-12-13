Dvaatřiceti zákroky dovedl Karel Vejmelka hokejisty Utahu k vítězství 5:3 nad Seattlem a byl zvolen první hvězdou utkání. V sezoně má na kontě 13 výher, což ho řadí na dělené druhé místo v lize.
Vejmelka vychytal Utahu výhru a byl první hvězdou zápasu
Devětadvacetiletý gólman inkasoval tři góly z 35 střel. Dvakrát ho překonal útočník Mason Marchment. Poprvé v úvodu druhé třetiny, kdy po samostatném úniku otevřel skóre bekhendovou kličkou. Ve 48. minutě pak Marchment srovnal na 2:2 poté, co Utah před koncem druhého dějství otočil skóre. Postarali se o to Nick Schmaltz a Kailer Yamamoto.
Klíčový okamžik přišel v 53. minutě, kdy Mammoth vrátil vedení čtrnáctou trefou v sezoně Dylan Guenther v početní převaze. Teprve třetí vítězství z posledních deseti utkání potvrdili domácímu týmu střelami do prázdné branky John-Jason Peterka a Lawson Crouse. V závěrečné minutě ještě zkorigoval výsledek na konečných 3:5 Ben Meyers.
„I když dokázali vyrovnat, my skórovali během přesilové hry, což nám utkání nakonec vyhrálo. A to je důležité pro naši pohodu. Po celý zápas jsme dokázali kontrolovat emoce a vybojovali cenné dva body,“ uvedl útočník Mammoth Schmaltz, který nasbíral tři kanadské body (1+2).
V tabulce Západní konference NHL je Utah devátý se stejným počtem bodů, jako má osmé San Jose. Seattle prohrál posedmé z osmi zápasů a je dvanáctý.
Hokejisté St. Louis zvítězili doma nad Chicagem 3:2. Rozhodující gól na 3:1 dal v 29. minutě obránce Justin Faulk, poté co se natlačil do předbrankového prostoru a prostřelil Spencera Knihgta. V poslední třetině vykřesal pro Blackhawks naději Švéd Andre Burakovsky. Hosté však už srovnat nedokázali a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Dvě asistence si připsal dvacetiletý Connor Bedard, v závěru se ale zranil.
Při vhazování sekundu před třetí sirénou Bedarda srazil k zemi kapitán Blues Brayden Schenn. Jednička draftu NHL z roku 2023 se chytla za pravé rameno a s bolestivou grimasou ve tváři odjela do kabiny. „Byla to hodně nešťastná situace,“ řekl trenér Chicaga Jeff Blashill. A potvrdil, že do dnešního utkání proti Detroitu třetí nejproduktivnější hráč ligy nenastoupí.
Výsledky NHL
St. Louis – Chicago 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky: 4. Mailloux, 12. Luff, 29. Faulk – 16. Kaiser, 55. Burakovsky. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Mailloux (oba St. Louis), 3. Bedard (Chicago).
Utah – Seattle 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Branky: 29. Schmaltz, 34. Yamamoto, 53. Guenther, 58. Peterka, 59. Crouse – 24. a 48. Marchment, 60. Meyers. Střely na branku: 31:35. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:42 minut, z 35 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Guenther (všichni Utah).