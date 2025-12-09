Utahu se v NHL nedaří. Mammoth neuspěli pošesté z posledních osmi zápasů a další nezdar neodvrátil ani brankář Karel Vejmelka, jenž inkasoval třikrát z 26 střel Los Angeles Kings a se spoluhráči musel přijmout porážku 2:4. Vancouver s obráncem Filipem Hronkem a útočníkem Davidem Kämpfem nestačil na Detroit 0:4.
Vejmelka nezabránil prohře Utahu, Kämpf se představil v prvním útoku Vancouveru
Vejmelka do pondělního zápasu vstupoval ve výborném rozpoložení. V předchozích dvou duelech, které odstartoval jako týmová jednička, inkasoval jediný gól a pomohl k výhrám nad Anaheimem a Vancouverem.
V utkání s Los Angeles ale inkasoval dvakrát během úvodních deseti minut, kdy ho překonali Adrian Kempe a Joel Armia. Ve třetím dějství za jeho zády skončil také pokus Anžeho Kopitara, který byl nakonec vítězný. Čtvrtou branku vítězů pak při risku domácího týmu bez brankáře přidal Armia. Kings vyhráli počtvrté z posledních sedmi zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo.
„Po sobotní jednoznačné výhře nad Chicagem se nám sem jelo dobře a myslím, že jsme toho v první třetině využili. Dali jsme dva góly, a přestože zbytek zápasu nebyl tak jednoznačný, ukázalo se, že právě dobrý vstup nám pomohl k výhře,“ uvedl Kempe.
Hronek odehrál v obraně Vancouveru přes 22 minut a byl na ledě u dvou inkasovaných branek. Kämpf si při absenci Eliase Petterssona odbyl premiéru v prvním útoku Canucks, na první bod v novém působišti ale dál čeká. Proti Detroitu podruhé za sebou odehrál přes 17 minut a zápas zakončil s jedním záporným bodem v bilanci plus/minus. Na vhazování uspěl v 65 procentech případů a měl čtvrtou nejlepší úspěšnost v zápase. Vancouver prohrál poosmé z posledních deseti zápasů a na Západě je předposlední.
Svůj náskok na Canucks navýšili hokejisté Calgary, kteří i s Adamem Klapkou ve středu čtvrtého útoku porazili Buffalo 7:4. Český centr odehrál necelých sedm minut a nebodoval.
Toronto zdolalo Tampu Bay 2:0 a potvrdilo zlepšenou formu. Maple Leafs vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a z 12. místa vyrovnané Východní konference ztrácí jen čtyři body na druhou Carolinu.
Prvním čistým kontem v NHL se blýskl gólman Dennis Hildeby. „Moc jsem si to užil, z čistého konta mám výborný pocit. Schoval jsem si puk, na který se budu po konci kariéry rád koukat,“ řekl švédský brankář.
Zatímco Toronto se pomalu zvedá, krize Seattlu se prohlubuje. Kraken prohráli doma s Minnesotou 1:4 a na úspěch čekají už šest zápasů. Vítězství Wild řídil gólem a dvěma asistencemi Joel Eriksson Ek.
Výsledky NHL:
Toronto – Tampa Bay 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: 17. Rielly, 60. Matthews. Střely na branku: 24:29. Diváci: 18 520. Hvězdy zápasu: 1. Hildeby, 2. Rielly (oba Toronto), 3. Johansson (Tampa Bay).
Utah – Los Angeles 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Branky: 21. Guenther, 53. Keller – 11. a 59. Armia, 8. Kempe, 44. Kopitar. Střely na branku: 21:27. Karel Vejmelka inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Keller, 3. Armia (všichni Los Angeles).
Calgary – Buffalo 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
Branky: 10. a 60. Šarangovič, 14. Andersson, 28. Huberdeau, 35. Kadri, 38. Kuzněcov, 59. Backlund – 25. T. Thompson, 34. Power, 37. Dahlin, 58. Tuch. Střely na branku: 28:29. Diváci: 16 278. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Šarangovič (oba Calgary), 3. Dahlin (Buffalo).
Seattle – Minnesota 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 27. Eberle – 22. Eriksson Ek, 49. M. Johansson, 59. Kaprizov, 59. Tarasenko. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Boldy, 3. Gustavsson (všichni Minnesota).
Vancouver – Detroit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 15. J. van Riemsdyk, 36. Copp, 36. Danielson, 56. Larkin. Střely na branku: 39:20. Diváci: 18 707. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Sandin-Pellikka, 3. J. van Riemsdyk (všichni Detroit).