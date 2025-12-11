Ani dvaatřiceti zákroky neodvrátil Karel Vejmelka porážku Utahu s obhájcem Stanleyova poháru Floridou 3:4. Jeho tým prohrál posedmé z posledních devíti zápasů a v tabulce Západní konference klesl na desáté místo.
Vejmelka 32 zákroky prohru Utahu neodvrátil
Vejmelka naskočil v brance Utahu podruhé za sebou a z 36 střel za svá záda pustil čtyři. Utahu k bodům nestačily ani dva přesné zásahy Dylana Guenthera. Výhru Floridy řídil dvěma góly a asistencí Sam Bennett, vítěznou branku dal v poslední minutě základní hrací doby Anton Lundell. Panthers vyhráli potřetí za sebou.
Gól z poslední minuty pomohl k výhře také Seattlu proti Los Angeles. Kraken po teči Matthewa Benierse 26 sekund před sirénou vyrovnali na 2:2 a v prodloužení rozhodl o jejich vítězství Vince Dunn.
Seattle díky fantastickému závěru protrhl sérii šesti proher a na Západě je jedenáctý. Kings neuspěli po dvou výhrách a jsou šestí.
Čtvrtý start v NHL si připsal útočník Jaroslav Chmelař. Dvaadvacetiletý rodák z Nového Města nad Metují ve čtvrté formaci newyorských Rangers odehrál proti Chicagu téměř 10 minut, v zápase ale stejně jako celý tým vyšel bodově naprázdno.
Rangers prohráli 0:3 a po čtyřech zápasech nebodovali. Jednadvaceti zákroky a druhým čistým kontem v sezoně se pod výhru domácích podepsal brankář Spencer Knight. Čtyřiadvacetiletý gólman tak odpověděl na šest branek, které obdržel při svém posledním startu proti Los Angeles. „Někdo to může brát jako reakci na špatný výkon, ale já to tak nevnímám. Ze zápasu proti Kings jsem paradoxně neměl úplně špatný pocit. Je potřeba některé výkony zbytečně neanalyzovat,“ řekl Knight po zápase.
Gólem a asistencí řídil výhru Blackhawks Connor Bedard a v NHL odehrál už 39. vícebodový zápas. Před dvacátými narozeninami jich v dresu Chicaga zvládli víc jen tři hokejisté. V aktuální sezoně se Bedard zlepšil už na 42 bodů a je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem ligy.
Calgary po třech výhrách doma podlehlo Detroitu 3:4. Adam Klapka odehrál sedm a půl minuty a v zápase nebodoval. Vítězství Red Wings režíroval dvěma góly a jednou asistencí Alex DeBrincat a pomohl Detroitu k posunu na čtvrté místo Východní konference.
Výsledky NHL:
Chicago – NY Rangers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: 28. Crevier, 35. Bedard, 44. Bertuzzi. Střely na branku: 25:21. Diváci: 19 709. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Bedard, 3. Crevier (všichni Chicago).
Calgary – Detroit 3:4 (0:2, 0:2, 3:0) Branky: 49. z trestného střílení Farabee, 50. Coronato, 55. Weegar – 2. a 28. DeBrincat, 5. Sandin-Pellikka, 30. Larkin. Střely na branku: 37:27. Diváci: 17 055. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Detroit), 2. Kadri (Calgary), 3. P. Kane (Detroit).
Utah – Florida 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Branky: 12. a 24. Guenther, 35. McBain – 22. a 24. Bennett, 20. Verhaeghe, 60. Lundell. Střely na branku: 30:36. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Lundell, 2. Bennett (oba Florida), 3. Guenther (Utah).
Seattle – Los Angeles 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)
Branky: 24. McCann, 60. Beniers, 62. Dunn – 29. Laferriere, 55. Fiala. Střely na branku: 33:25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Daccord, 3. Beniers (všichni Seattle).