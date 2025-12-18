Druhý nejvytěžovanější brankář NHL, s kterým se vyhrává. Karel Vejmelka obdržel jen jeden gól a hokejisté Utahu zvítězili v Detroitu 4:1. Český gólman byl zvolen třetí hvězdou zápasu, pochytal 27 střel a má na kontě už 15 vítězství v sezoně. V této statistice je nejlepší v lize. Tomáš Hertl si připsal asistenci, ale hokejisté Vegas prohráli po nájezdech s New Jersey 1:2. Vítězný nájezd proměnil Jesper Bratt.
SESTŘIHVejmelka vychytal Utahu patnáctou výhru a vládne NHL
Jediným hráčem, kterému se Vejmelku podařilo překonat, byl v 50. minutě v početní převaze Emmitt Finnie, jenž snížil na 1:2.
Do dvoubrankového vedení poslali Mammoth během druhé třetiny kapitán Clayton Keller a Jack McBain, jehož gól byl nakonec vítězný. V poslední pětiminutovce úspěch hostů pojistili Dylan Guenther a Kevin Stenlund, jejichž branky dělilo 31 sekund.
„Celý tým hrál dobře. Naše obrana byla víc než solidní, náš brankář skvělý a celkově se mi líbily všechny čtyři lajny,“ řekl trenér Utahu André Tourigny.
Mužstvu ze Salt Lake City patří v Západní konferenci devátá příčka a má stejný počet bodů jako Los Angeles a San Jose před ním. Detroit je na Východě nadále třetí.
Hertl si desátou asistenci v sezoně připsal v čase 55:49 při početní převaze. Odchovanec pražské Slavie jemnou tečí prodloužil puk z levého kruhu na Marka Stonea, který u druhého kruhu našel volného Pavla Dorofejeva a ten vyrovnal na 1:1.
Devils, kteří vedli od 25. minuty po trefě Connora Browna, zařídil bod navíc v samostatných nájezdech Bratt, jediný úspěšný exekutor. Golden Knights měli blízko k výhře v prodloužení, kdy po vyloučení Dawsona Mercera dobře sehráli přesilovou hru, jenže Mitchell Marner dvakrát a Mark Stone jednou trefili tyčku. Ondřej Palát odehrál za New Jersey přes 16 minut a dvakrát vystřelil na branku.
Obhájci Stanley Cupu z Floridy udolali Los Angeles 3:2 a zvítězili pošesté z posledních sedmi utkání. Vítěznou branku dal Sam Bennett už po deseti sekundách třetí třetiny. Kings prohráli počtvrté v řadě.
Třetí čisté konto v sezoně udržel gólman St. Louis Joel Hofer, a to při výhře 1:0 nad Winnipegem. Jediným úspěšným střelcem byl v druhé dvacetiminutovce obránce Justin Faulk. Jets prohráli páté z uplynulých šesti utkání.
Hokejisté Caroliny přehráli domácí Nashville 4:1, zvítězili popáté v řadě a s pětibodovým náskokem na New York Islanders a Detroit kralují Východní konferenci. Finský útočník Sebastian Aho si připsal dva góly a asistenci.
NHL:
NHL:
Florida – Los Angeles 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Branky: 23. Lundell, 28. Verhaeghe, 41. Bennett – 14. Armia, 45. Fiala. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19 612. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Marchand, 3. Tarasov (všichni Florida).
Detroit – Utah 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 50. Finnie – 22. Keller, 35. McBain, 56. Guenther, 57. Stenlund. Střely na branku: 28:28. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:57 minut, z 28 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,4 procenta. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. McBain, 3. Vejmelka (všichni Utah).
St. Louis – Winnipeg 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 34. Faulk. Střely na branku: 26:24. Diváci: 16 953. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Faulk, 3. Suter (všichni St. Louis).
Nashville – Carolina 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Branky: 49. F. Forsberg – 43. a 60. Sebastian Aho, 13. Blake, 45. Jarvis. Střely na branku: 26:37. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Sebastian Aho, 2. Kočetkov (oba Carolina), 3. F. Forsberg (Nashville).
Vegas – New Jersey 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 56. Dorofejev (Hertl) – 25. C. Brown, rozhodující sam. nájezd Bratt. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17 862. Hvězdy zápasu: 1. Allen (New Jersey), 2. Dorofejev, 3. Hart (oba Vegas).