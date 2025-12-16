Radek Faksa asistoval u vítězného gólu Dallasu při výhře 4:1 nad Los Angeles. Stejný výsledek uhrál i Anaheim, který i díky 26 zákrokům brankáře Lukáše Dostála porazil New York Rangers.
Dostál vychytal Anaheimu výhru, Faksa přispěl k vítězství Dallasu
Dallas od poloviny zápasu prohrával 0:1, ještě ve druhé dvacetiminutovce ale vyrovnal Matt Duchene a v třetí třetině Stars třemi góly skóre otočili. Faksa v čase 46:12 nabil Oskaru Bäckovi a ten z pozice mezi kruhy poslal Dallas do vedení.
Ve zbytku zápasu výhru pečetili Mikko Rantanen a Wyatt Johnston. Český útočník bodoval ve druhém z posledních tří zápasů a vylepšil svou sezonní bilanci na 12 bodů (1+11). Faksa je šestým nejproduktivnějším Čechem v NHL.
Brankář Casey DeSmith ve svém dvanáctém startu v sezoně pojedenácté pomohl Dallasu k bodovému zisku. Jedinou prohru v základní hrací době musel strávit hned v prvním utkání.
Dostál, který naskočil do druhého zápasu po zranění, předvedl řadu těžkých zákroků. Inkasoval jen necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny, kdy za jeho záda přepadl sražený puk po střele obránce Matthewa Robertsona.
„Byla to opravdu zvláštní teč. Dlouho se mi něco takového nestalo, ale i to k hokeji patří,“ řekl Dostál. Výhru Anaheimu řídil dvěma góly Cutter Gauthier.
První zápas v Madison Square Garden v dresu Anaheimu absolvovali bývalí hráči Rangers Jason Trouba a Chris Kreider, které diváci v přerušené hře dvakrát bouřlivě ocenili potleskem vestoje.
„Jsem v první řadě rád za vítězství. Jednak proto, že trip do New Yorku jsme nezačali dobře a dvakrát prohráli, a právě dnes i kvůli klukům, co tady dříve působili, a Rangers jim proto připravili malou oslavu a speciální vzpomínková videa. Bylo to pro ně takové zadostiučinění,“ prohlásil Dostál.
Sám už se cítil jako před zraněním. „Vrátil jsem se do hry rychleji, než se čekalo, a potvrdilo se, že čím dříve se člověk vrátí, tím rychleji se zase dostane do správného rytmu,“ uvedl.
Kreider před letní výměnou odehrál za Rangers 13 sezon. „Bylo to trochu zvláštní. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na to, že kluci v modrém nejsou moji spoluhráči. Byl to divný zápas. Příště se tu snad budu cítit o něco příjemněji,“ řekl čtyřiatřicetiletý americký útočník.
Výbornou formu potvrdili úřadující šampioni z Floridy, kteří porazili Tampu Bay 5:2 a vyhráli popáté z posledních šesti zápasů. Ve Východní konferenci se posunuli na 11. místo, na čtvrtou Tampu Bay ale ztrácejí jen tři body.
K vítězství nad floridským rivalem přispěl dvěma góly Sam Reinhart. Dvěma nahrávkami pomohl bývalý liberecký obránce Uvis Balinskis. Vítěznou branku vstřelil veterán Brad Marchand, který je s 35 body nejproduktivnějším hráčem Floridy. S 19 góly se dělí o páté místo v pořadí nejlepších ligových střelců.
Dvěma góly se blýskl dvacetiletý slovenský útočník Dalibor Dvorský, St. Louis ale k výhře nepomohl. Blues podlehli 2:5 Nashvillu, za který nastřílel tři branky Filip Forsberg. Jednatřicetiletý Švéd dal jedenáctý hattrick v NHL.
Ottawa vyhrála ve Winnipegu 3:2 v prodloužení. V 63. minutě rozhodl kapitán Brady Tkachuk, který dal ve svém dvanáctém zápase v sezoně druhý gól.
Tampa Bay – Florida 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Branky: 40. Crozier, 43. Moser – 3. a 39. Reinhart, 4. Lundell, 32. Marchand, 47. Verhaeghe. Střely na branku: 28:24. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. Moser (Tampa Bay).
NY Rangers – Anaheim 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 37. M. Robertson – 46. a 60. C. Gauthier, 28. LaCombe, 60. Minťukov. Střely na branku: 27:26. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96,3 procenta. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Gauthier, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Šesťorkin (NY Rangers).
Winnipeg – Ottawa 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1)
Branky: 36. Pionk, 39. Stanley – 31. Cousins, 59. Sanderson, 63. B. Tkachuk. Střely na branku: 25:31. Diváci: 13 566. Hvězdy zápasu: 1. Stanley (Winnipeg), 2. Ullmark (Ottawa), 3. Hellebuyck (Winnipeg).
St. Louis – Nashville 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Branky: 11. a 49. Dvorský – 1., 26. a 57. F. Forsberg, 22. Bunting, 39. R. Schaefer. Střely na branku: 22:26. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. Dvorský (St. Louis), 3. Josi (Nashville).
Dallas – Los Angeles 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 36. Duchene, 47. Bäck (Faksa), 57. Rantanen, 60. W. Johnston – 32. Kuzmenko. Střely na branku: 26:28. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Duchene, 3. Bäck (všichni Dallas).