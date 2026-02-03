Karel Vejmelka z Utahu zapsal v utkání s Vancouverem 26. výhru v sezoně NHL, porážku Canucks 2:6 neodvrátilo ani trio David Kämpf, Filip Hronek, Filip Chytil. Skončila i vítězná série Jakuba Dobeše z Montrealu. Český gólman nezabránil porážce s Minnesotou 3:4 v prodloužení, prohrál po šesti zápasech a poprvé od 21. prosince. Tehdy neuspěl rovněž v prodloužení s Pittsburghem.
SESTŘIHVejmelka vychytal Vancouver, Dobešova vítězná série skončila
Utah – Vancouver 6:2
Vejmelka si proti nejslabšímu celku soutěže připsal 21 zákroků. Překonali ho pouze Liam Öhgren v první a Teddy Blueger ve druhé třetině. Snový večer v dresu Mammoth prožil devětadvacetiletý Nick Schmaltz, který nasázel hattrick a přidal přihrávku. Tři asistence zaznamenal obránce John Marino.
„Kluci vymysleli spoustu parádních akcí, na jejichž konci mě dokázali najít. Jsem nadšený, že jsem dal tři góly a pomohl týmu vyhrát,“ řekl Schmaltz po druhém hattricku v sezoně a třetím v kariéře.
Všichni tři Češi v poraženém týmu měli v bilanci při vstřelených a obdržených gólech záporná čísla. Hronek s Kämpfem -2 a Chytil, který odehrál jen necelých osm minut, dokonce -3. Z utkání Chytil předčasně odstoupil v čase 36:05 kvůli blíže nespecifikovanému zranění.
Minnesota – Montreal 4:3 v prodloužení
Dobeš zapsal 20 zákroků. První gól obdržel už po 38 sekundách hry, kdy ho překonal Joel Eriksson Ek, a v 16. minutě zvýšil Kyrill Kaprizov. Canadiens však následně provedli obrat, který dvanáct sekund po zahájení třetí třetiny dokonal Kirby Dach.
Ve 48. minutě ale zařídil prodloužení obránce Minnesoty Brock Faber a v čase 63:38 o bodu navíc pro Wild rozhodl v přesilovce Kaprizov, jenž se nyní v soutěži dělí s 32 góly o třetí místo mezi střelci. Na rozhodujícím zásahu se podílel padesátou asistencí v ročníku bek Quinn Hughes, který v zápase celkem přihrál na tři branky a bodoval v devátém utkání za sebou (2+14).
Montreal padl po třech vítězstvích a nadále mu patří čtvrtá příčka ve Východní konferenci. Minnesota bodovala pošesté v řadě a na Západě je druhá.
Washington – NY Islanders 4:1
Na dalšího českého brankáře Davida Ritticha z NY Islanders letělo ve Washingtonu 23 střel. Jeho tým šel v 17. minutě do vedení zásluhou Mathewa Barzala, ale Capitals skóre otočili během 31 sekund ve 26. minutě, kdy se prosadili Martin Fehérváry a Anthony Beauvillier.
V posledním dějství přidal Washington ještě dva góly, ten poslední do prázdné branky. Ondřej Palát odehrál za Islanders přes 17 minut a měl v hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech bilanci -2.
Colorado – Detroit 0:2
Ligoví lídři z Colorada nastoupili podruhé za sebou bez olympionika Martina Nečase, který laboruje se zraněním v dolní části těla, a dva dny po vítězství v Detroitu 5:0 prohráli domácí odvetu 0:2.
Už po 33 sekundách zápasu dal rozhodující gól Marco Kasper, výhru pojistil až 31 vteřin před koncem do prázdné branky Lucas Raymond. Brankář John Gibson vychytal počtvrté v sezoně čisté konto.
Výsledky NHL
Florida – Buffalo 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Branky: 1. Vilmanis, 6. Rodrigues, 39. Balinskis – 16. T. Thompson, 19. Krebs, 26. Benson, 46. Zucker, 58. Doan. Střely na branku: 41:20. Diváci: 19 474. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Dahlin (oba Buffalo), 3. Reinhart (Florida).
Pittsburgh – Ottawa 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 8. Činachov, 49. Novak – 22. Amadio, 47. Stützle, 55. Giroux. Střely na branku: 16:31. Diváci: 17 967. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Šilovs (Pittsburgh).
Washington – NY Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky: 26. Fehérváry, 26. Beauvillier, 49. Dowd, 58. Carlson – 17. Barzal. Střely na branku: 24:30. David Rittich odchytal za NY Islanders 57:08 minut, z 23 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 17 545. Hvězdy zápasu: 1. Stevenson, 2. Feherváry, 3. Dowd (všichni Washington).
Minnesota – Montreal 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 16. a 64. Kaprizov, 1. Eriksson Ek, 48. Faber – 20. Gallagher, 40. Děmidov, 41. K. Dach. Střely na branku: 24:20. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 62:52 minut, z 24 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta. Diváci: 18 228. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Faber, 3. Q. Hughes (všichni Minnesota).
Nashville – St. Louis 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
Branky: 10. a 43. O'Reilly, 48. a 51. Stamkos, 32. McCarron, 34. F. Forsberg – 15. a 21. Bučněvič, 5. Neighbours, 24. Broberg, 24. Parayko. Střely na branku: 28:34. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Chicago – San Jose 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Branky: 30. a 55. Donato, 7. Bedard, 23. Murphy, 31. Rinzel, 33. Michejev – 33. W. Smith, 36. Celebrini, 43. Muchamadullin. Střely na branku: 17:28. Diváci: 20 130. Hvězdy zápasu: 1. Donato, 2. Michejev, 3. Murphy (všichni Chicago).
Dallas – Winnipeg 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Branky: 21. J. Robertson, 36. Lundkvist, 53. Rantanen, 63. Harley – 23. Vilardi, 24. Perfetti, 59. Stanley. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Harley, 2. Rantanen (oba Dallas), 3. Perfetti (Winnipeg).
Colorado – Detroit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 1. Kasper, 60. Raymond. Střely na branku: 22:24. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Raymond, 3. Kasper (všichni Detroit).
Utah – Vancouver 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Branky: 4., 8. a 53. Schmaltz, 29. Sergačov, 33. Marino, 37. Peterka – 8. Öhgren, 39. Blueger. Střely na branku: 20:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:27 minut, z 23 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Marino, 3. Crouse (všichni Utah).
Calgary – Toronto 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Branky: 34. Kadri, 36. Farabee – 1. Nylander, 28. Maccelli, 30. Stecher, 60. McMann. Střely na branku: 30:22. Diváci: 19 289. Hvězdy zápasu: 1. Nylander (Toronto), 2. Kadri, 3. Farabee (oba Calgary).