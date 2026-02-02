David Pastrňák v utkání pod širým nebem s Tampou Bay nejprve asistoval na vedení 5:1, poté musel odvracet nápor domácích. V samostatných nájezdech mohl zabránit porážce Bostonu 5:6, trefil však pouze tyčku. V českém souboji Tomáš Hertl překonal svého reprezentačního kolegu Lukáše Dostála. Anaheim přesto zvítězil 4:3.
SESTŘIHPastrňák v rozstřelu trefil tyčku, Hertl dal gól Dostálovi
Domácí do zápasu na Raymond James Stadium, kde tradičně sídlí tým amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, vstoupili skvěle a v 11. sekundě zápasu je poslal do vedení Brandon Hagel. Další minuty ale patřily Bostonu.
Ještě v první třetině se Bruins prosadili třikrát, a když v 29. minutě Pastrňák nabil Morganu Geekiemu na gól na 5:1, zdálo se, že je o osudu zápasu rozhodnuto. „Zápas byl v podstatě hotový. Měli jsme ho pevně ve svých rukou. Pak jsme ale udělali chyby a pustili je zpět do hry. To si prostě nemůžeme dovolit,“ litoval Pastrňák.
Domácí se nevzdali a gól Olivera Bjorkstranda a bitka brankáře Andreje Vasilevského s protějškem Jeremym Swaymanem je dostaly zpět do hry. „Bitku s největším a nejtvrdším gólmanem v lize bych si asi nevybral, ale byl to důstojný soupeř. Teď už můžu skončit,“ smál se Swayman.
V polovině třetí třetiny srovnal Nikita Kučerov a v samostatných nájezdech pečetil obrat Jake Guentzel. Pastrňák na jeho branku mohl ještě v závěru třetí série odpovědět, po kličce do forhendu ale trefil pouze břevno.
„Byl to skvělý zápas, myslím si, že pro fanoušky to musela být opravdu zábava. Byla to skvělá reklama pro hokej, pro nás ale trochu hořká, protože jsme to nedokázali dotáhnout do konce a ztratili jsme bod,“ posteskl si Pastrňák.
Boston má proč litovat. NHL nabídla 45. utkání pod širým nebem v historii a poprvé jeden z týmů ztratil čtyřbrankový náskok. „Takové zápasy se moc často nehrají. Nepamatuji si, že bych viděl duel, ve kterém dal jeden z týmů pět gólů v řadě a soupeř na to odpověděl úplně stejně. Ten zápas měl všechno, dokonce i adekvátní počasí,“ řekl trenér Tampy Jon Cooper.
Brankář Lukáš Dostál 28 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:3 nad Vegas. Český brankář mohl mít ještě o něco lepší čísla, šest sekund před závěrečnou sirénou ale ještě upravil výsledek do konečné podoby Tomáš Hertl. Český útočník bodoval potřetí za sebou a s 22 góly je spolu s Pastrňákem a Martinem Nečasem z Colorada nejlepším českým střelcem.
O výhře Anaheimu rozhodl autor dvou gólů Chris Kreider. Anaheim se díky němu posunul na sedmé místo Západní konference. Vegas je čtvrté, po páté prohře za sebou ale má na nedělního soupeře už jen tříbodový náskok. Dostál potvrdil, že před olympijskými hrami nabral výbornou formu. Z posledních osmi zápasů sedmkrát dovedl Anaheim k vítězství a s 20 výhrami je desátým nejlepším brankářem v lize.
Hokejisté Caroliny porazili Los Angeles 3:2 po samostatných nájezdech a prodloužili bodovou sérii na osm zápasů. Hurricanes mají v čele Východní konference stejně bodů jako Tampa, kvůli vyššímu počtu odehraných zápasů jsou ale průběžně druzí.
Výsledky NHL
Tampa Bay – Boston 6:5 po sam. nájezdech (1:3, 3:2, 1:0 – 0:0)
Branky: 1. Hagel, 31. Bjorkstrand, 36. D. Raddysh, 37. Paul, 52. Kučerov, rozhodující sam. nájezd Guentzel – 16. a 29. M. Geekie (na druhou Pastrňák), 12. Steeves, 19. Arvidsson, 23. Poitras. Střely na branku: 46:34. Diváci: 64 617. Utkání se hrálo pod širým nebem na Raymond James Stadium. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Geekie (Boston), 3. Hagel (Tampa Bay).
Carolina – Los Angeles 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)
Branky: 7. Staal, 53. Nikišin, 62. Aho – 54. S. Helenius, 57. Byfield. Střely na branku: 34:13. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Staal, 3. Nikišin (všichni Carolina).
Anaheim – Vegas 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky: 14. a 22. Kreider, 25. C. Gauthier, 59. Poehling – 30. Marner, 51. Barbašov, 60. Hertl. Střely na branku: 23:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Dostál, 3. Poehling (všichni Anaheim).