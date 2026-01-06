Hokej

Vejmelka vládne NHL v počtu vítězství, Klapka skóroval


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, nhl.com

Češi byli vidět v NHL. Brankář Karel Vejmelka pomohl 22 zákroky Utahu k vítězství 3:2 v prodloužení nad New York Rangers a v počtu vítězství (18) je společně se Scottem Wedgewoodem z Colorada nejlepším brankářem v soutěži. Adam Klapka z Calgary dal čtvrtý gól v sezoně.

NY Rangers – Utah 2:3 v prodloužení

Vejmelka se v Madison Square Garden blýskl úspěšností zákroků sahající k 92 procentům a pomohl Utahu k posunu na 10. místo v tabulce Západní konference. 

Washington – Anaheim 7:4

Pořadím na Západě se naopak dál propadá Anaheim, který podlehl Washingtonu a po šesté prohře v řadě klesl na osmé místo. Do zápasu naskočili oba čeští gólmani Ducks. Od úvodní minuty chytal Petr Mrázek, jenž po dvou třetinách a pěti inkasovaných brankách přenechal místo Lukáši Dostálovi.

Reprezentační jednička ve zbytku zápasu zůstala stoprocentní, Anaheim ale v závěru ještě dvakrát inkasoval při risku bez brankáře a z Washingtonu si odvezl vysokou prohru 4:7. 

Calgary – Seattle 1:5

Klapka v první třetině zápasu proti Seattlu poslal Calgary do vedení 1:0 baseballovou dorážkou, nakonec ale zůstal jediným střelcem Flames a neodvrátil domácí prohru 1:5. Kraken o vítězství rozhodli čtyřmi góly ve třetí dvacetiminutovce.

