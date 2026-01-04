Hokej

před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, NHL

Český souboj Davida Pastrňáka s Filipem Hronkem v NHL vyzněl lépe pro útočníka Bostonu. Oba čeští reprezentanti se sice podíleli na dvou brankách, z výhry 3:2 v prodloužení se ale radovali Bruins s Pastrňákem. Jednu asistenci si připsal také Martin Nečas, který se svým týmem vyloupil svoje předchozí působiště.

Pastrňák ve druhé třetině připravil připravil pro Eliase Lindholma gól na 2:1 a v prodloužení se v čase 64:41 podepsal i pod rozhodující trefu Frasera Mintena. Český kanonýr se v posledních dvou zápasech blýskl dvěma góly a třemi nahrávkami a vylepšil svou sezonní bilanci na 46 bodů.

Obě branky domácího Vancouveru nesly podpis obránce Hronka. Český bek nejprve asistoval u gólu Eliase Petterssona na 1:1 a ve druhé dvacetiminutovce svým třetím gólem v sezoně srovnal na 2:2.

Ani dva body českého zadáka ale na výhru nestačily. Vancouver prohrál pátý z posledních šesti zápasů a v Západní konferenci je předposlední.

Na opačném pólu tabulky je Colorado, které i díky Nečasově asistenci porazilo Carolinu 5:3. Český útočník se na ledě Hurricanes představil poprvé od své lednové výměny a zaznamenal svůj 52. bod v sezoně.

Nečas v úvodu druhé třetiny asistoval u gólu Gabriela Landeskoga na 1:1 a upevnil si sedmé místo v ligové produktivitě..Další branky si Avalanche schovali do třetí třetiny, ve které otočili stav zápasu z 1:3 na konečných 5:3, a došli si pro desátou výhru v řadě.

Z vítězství se radovali také newyorští Islanders, kteří i díky 18 zákrokům Davida Ritticha porazili Toronto 4:3 v prodloužení. Dvěma góly výhru řídil první hráč červnového draftu Matthew Schaefer.

Výsledky NHL

Detroit – Pittsburgh 1:4, New Jersey – Utah 4:1, Columbus – Buffalo 5:1, San Jose – Tampa Bay 3:7, Edmonton – Philadelphia 2:5, St. Louis – Montreal 2:0, Washington – Chicago 2:3 po sam. nájezdech, Carolina – Colorado 3:5, Ottawa – Winnipeg 4:2, NY Islanders – Toronto 4:3 v prodl., Calgary – Nashville 3:4, Los Angeles – Minnesota 5:4 po sam. nájezdech, Vancouver – Boston 2:3 v prodl.

