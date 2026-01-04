Český souboj Davida Pastrňáka s Filipem Hronkem v NHL vyzněl lépe pro útočníka Bostonu. Oba čeští reprezentanti se sice podíleli na dvou brankách, z výhry 3:2 v prodloužení se ale radovali Bruins s Pastrňákem. Jednu asistenci si připsal také Martin Nečas, který se svým týmem vyloupil svoje předchozí působiště.
SESTŘIHPastrňák řídil dvěmi asistencemi výhru nad Hronkem, Nečas se vrátil do Caroliny
Pastrňák ve druhé třetině připravil připravil pro Eliase Lindholma gól na 2:1 a v prodloužení se v čase 64:41 podepsal i pod rozhodující trefu Frasera Mintena. Český kanonýr se v posledních dvou zápasech blýskl dvěma góly a třemi nahrávkami a vylepšil svou sezonní bilanci na 46 bodů.
Obě branky domácího Vancouveru nesly podpis obránce Hronka. Český bek nejprve asistoval u gólu Eliase Petterssona na 1:1 a ve druhé dvacetiminutovce svým třetím gólem v sezoně srovnal na 2:2.
Ani dva body českého zadáka ale na výhru nestačily. Vancouver prohrál pátý z posledních šesti zápasů a v Západní konferenci je předposlední.
Na opačném pólu tabulky je Colorado, které i díky Nečasově asistenci porazilo Carolinu 5:3. Český útočník se na ledě Hurricanes představil poprvé od své lednové výměny a zaznamenal svůj 52. bod v sezoně.
Nečas v úvodu druhé třetiny asistoval u gólu Gabriela Landeskoga na 1:1 a upevnil si sedmé místo v ligové produktivitě..Další branky si Avalanche schovali do třetí třetiny, ve které otočili stav zápasu z 1:3 na konečných 5:3, a došli si pro desátou výhru v řadě.
Z vítězství se radovali také newyorští Islanders, kteří i díky 18 zákrokům Davida Ritticha porazili Toronto 4:3 v prodloužení. Dvěma góly výhru řídil první hráč červnového draftu Matthew Schaefer.
Výsledky NHL
Detroit – Pittsburgh 1:4, New Jersey – Utah 4:1, Columbus – Buffalo 5:1, San Jose – Tampa Bay 3:7, Edmonton – Philadelphia 2:5, St. Louis – Montreal 2:0, Washington – Chicago 2:3 po sam. nájezdech, Carolina – Colorado 3:5, Ottawa – Winnipeg 4:2, NY Islanders – Toronto 4:3 v prodl., Calgary – Nashville 3:4, Los Angeles – Minnesota 5:4 po sam. nájezdech, Vancouver – Boston 2:3 v prodl.