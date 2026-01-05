Pátá porážka v řadě. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem opět neuspěli, v nedělním zápase NHL podlehli Chicagu 2:3 v prodloužení. Hattrickem v dresu domácích Blackhawks zazářil Tyler Bertuzzi. Byl to jeho druhý třígólový počin v sezoně a pátý v kariéře. Vítěznou sérii hokejistů Colorada po deseti zápasech ukončila Florida po vítězství na domácím ledě 2:1. Český útočník Colorada Martin Nečas, kterých v předchozích čtyřech utkáních nasbíral dohromady šest bodů, vyšel tentokrát naprázdno.
SESTŘIHVegas se dál trápí. Golden Knights v sestavě s Hertlem srazil hattrickem Bertuzzi
Bertuzzi své představení odstartoval ve 13. minutě, kdy 20. gólem v sezoně vyrovnal na 1:1. Jako první se v utkání trefil Brandon Saad, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu právě s Chicagem. I podruhé šli do vedení hosté z Vegas. Necelou minutu po zahájení druhé třetiny se radoval Mark Stone. Bertuzzi podruhé skóroval po polovině třetího dějství, kdy zůstal osamocen u pravé tyčky. Hattrick završil v nastavené pětiminutovce, tentokrát si na přihrávku počíhal u levé tyče. Blackhawks zvítězili potřetí za sebou.
„Před zápasem jsme se bavili o tom, proč se nám nedaří v utkáních, co se hrají dva dny po sobě. Připravili jsme se trochu jinak a očividně to zafungovalo. Jde jen o nastavení hlavy. Věděli jsme, že zítra máme volno, tak jsme do toho šli naplno a nešetřili se,“ uvedl Bertuzzi, který odehrál druhý třígólový zápas v sezoně a pátý v kariéře.
O první porážce Colorada po téměř měsíci rozhodl v 39. minutě floridský obránce Aaron Ekblad. Velký podíl na vítězství Panthers měl brankář Daniil Tarasov, který pochytal 27 střel a nepřišel si na něj ani nejproduktivnější hráč soutěže Nathan MacKinnon. V závěru ho ruský gólman vychytal ve velké šanci.
„Předvedl několik skvělých zákroků. Ten proti MacKinnonovi byl mimořádný. Měli jsme štěstí, že chytal tak dobře. Je to pro nás samozřejmě velké vítězství. Super, že se nám to podařilo,“ uvedl Ekblad.
Zápas nedohrál kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Švédský útočník, nominovaný na olympijské hry v Miláně, utrpěl podle kouče Jareda Bednara zranění v horní části těla.
Druhý nejlepší tým NHL Dallas utrpěl stejně jako Vegas pátou porážku v řadě. Montrealu doma podlehl 3:4 v prodloužení. Vítězný gól dal jednadvacetiletý obránce Lane Hutson. Stars nestačily ani dva góly Wyatta Johnstona. Brankář Montrealu Jakub Dobeš byl podruhé za sebou mimo sestavu pouze na tribuně.
Doma hokejisté Dallasu neuspěli potřetí za sebou. „Celou sezonu se nám zatím hodně dařilo venku, takže jsme tam nabrali velké sebevědomí. Ale je načase udělat další krok. Po vánoční pauze nehrajeme moc dobře a olympijská přestávka je téměř za rohem, potřebujeme to před ní zakončit na dobré vlně,“ řekl český útočník Dallasu Radek Faksa.
I New Jersey s Ondřejem Palátem vyšlo naprázdno, když před vlastními diváky prohrálo s Carolinou 1:3. Gólmana Hurricanes Brandona Bussiho překonal pouze v 8. minutě Dawson Mercer. Zbylých 28 střel americký brankář pochytal a připsal si čtrnácté vítězství ze 17 startů.
Pittsburgh porazil Columbus na jeho ledě 5:4 v prodloužení a zvítězil popáté v řadě, i když prohrával už 1:4. Vítězný gól dal osmatřicetiletý kapitán Penguins Sidney Crosby a byla to jeho 112. rozhodující branka včetně play off. V historickém pořadí se dělí o desátou pozici s Guyem Lafleurem. Crosby bodoval v sedmé zápase v řadě, celkově v nich nastřádal 12 bodů.
Výsledky NHL
Columbus – Pittsburgh 4:5 v prodl. (3:1, 1:1, 0:2 – 0:1)
Branky: 9. Voronkov, 9. Marchment, 19. Marčenko, 21. Werenski – 2. Koivunen, 37. Acciari, 44. Novak, 60. Rakell, 63. Crosby. Střely na branku: 25:43. Diváci: 18 212. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Werenski (Columbus), 3. Rakell (Pittsburgh).
Florida – Colorado 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 7. Bennett, 39. Ekblad – 12. Lehkonen. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19 654. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov, 2. Bennett, 3. Ekblad (všichni Florida).
New Jersey – Carolina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 8. Mercer – 1. Ehlers, 28. Hall, 53. Stankoven. Střely na branku: 29:29. Diváci: 16 092. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina).
Chicago – Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 13., 52. a 62. Bertuzzi – 11. Saad, 21. Stone. Střely na branku: 20:15. Diváci: 18 266. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Burakovsky, 3. Greene (všichni Chicago).
Dallas - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1)
Branky: 31. a 52. W. Johnston, 14. Bourque – 9. Gallagher, 32. O. Kapanen, 39. Slafkovský, 64. Hutson. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. W. Johnston (Dallas), 3. O. Kapanen (Montreal).