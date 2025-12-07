Jakub Dobeš přispěl 22 zákroky k výhře Montrealu 2:1 po nájezdech na ledě Toronta a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Pouze jeden gól pustil z 23 střel také Vítek Vaněček, ale s Utahem podlehl v Calgary 0:2. Martin Nečas se podílel asistencemi na všech gólech Colorada, které vyhrálo 3:2 v prodloužení na ledě New York Rangers. David Tomášek ozdobil návrat do sestavy gólem a pomohl Edmontonu porazit 6:2 Winnipeg. Pavel Zacha přihrál na jednu trefu Bostonu při domácí výhře 4:1 nad New Jersey.
Dobeš v nájezdech vychytal výhru Montrealu na ledě Toronta
Dobeš držel čisté konto až do 51. minuty, ve které jej překonal z úniku v oslabení Scott Laughton. Útočník Toronta nic nevymýšlel a tvrdou ranou z mezikruží vyrovnal.
„Takové zakončení jsem už dlouho neviděl. Povedlo se mu, těžko se chytá. Mrkneme se na to ještě s naším koučem gólmanů,“ uvedl Dobeš.
Více za 65 minut hry domácím nedovolil. „V posledních dnech jsme řešili, že musíme hrát lépe v obraně a v našem pásmu. Jsem hrdý na kluky, jak se k tomu postavili a jak se soustředili na každý detail. Když nám takhle pomáhají a my zase pomůžeme jim několika zákroky, tak jsme opravdu dobrý tým,“ dodal.
V nájezdech překonal Dobeše jen Auston Matthews, zatímco Williama Nylandera i ve třetí sérii Johna Tavarese český gólman vychytal. Rozstřel rozhodl Alexandre Texier.
V nájezdech se prosadil i Cole Caufield, jenž vstřelil jediný gól Montrealu v základní hrací době a bodoval v desátém utkání v řadě (3+9).
U dvou branek Nečas asistoval lídrovi týmu Nathanu MacKinnonovi. Kanadský útočník poslal Avalanche v 56. minutě do vedení 2:1 a poté, co domácí Artěmij Panarin zařídil vyrovnáním v poslední minutě řádné hrací doby prodloužení, rozhodl nejproduktivnější hráč soutěže bekhendovou střelou po samostatné akci.
Nečas si ještě připsal druhou asistenci u prvního gólu zápasu, ale také byl na ledě u vyrovnávacího trefy Rangers na 1:1. Kolem českého útočníka se prohnal do úniku Conor Sheary.
„Uvědomil jsem si, že je na postu obránce útočník. Už byl dlouho na ledě a napadlo mě, že bych mohl využít toho, že je možná unavený a překvapit ho. Povedlo se a konečně jsem dal gól. Už jsem čekal dlouho,“ popsal Sheary svou první trefu sezony.
Nečas zaznamenal pošesté v aktuálním ročníku alespoň tři body v utkání. Svou bilanci v sezoně vylepšil na 38 bodů (14+24) z 28 zápasů a je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. Druhý je David Pastrňák z Bostonu, který ale od konce listopadu kvůli zranění nehraje.
Vaněček inkasoval už po šestnácti sekundách hry, když jej překonal z dorážky Jegor Šarangovič. Další gól padl až při risku Utahu bez brankáře a výhru Calgary zpečetil Connor Zary. První hvězdou zápasu se stal Dustin Wolf, zneškodnil všech 27 střel.
Tomášek se v předchozích třech zápasech nevešel do sestavy. K návratu mu pomohlo zranění Connora Clattenburga a za šanci se odvděčil třetím gólem sezony.
Český útočník si sjel před branku a pohotovým zakončením upravil v 54. minutě na 6:1 po přihrávce Trenta Frederica z rohu kluziště. Edmonton rozhodl drtivým nástupem, vedl 4:0 už v čase 13:31.
Zacha připravil v 57. minutě gól na 3:1 a bodoval ve třetím utkání v řadě (2+2). Český útočník přihrál v rychlém protiútoku z pravé strany k levé tyčce, kde zakončoval do prázdné branky Casey Mittelstadt. Hlavním strůjcem výhry byl brankář Bostonu Jeremy Swayman, protože kryl 29 střel.
Výsledky sobotních zápasů NHL
Toronto – Montreal 1:2 po nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)
Branky: 51. Laughton – 29. Caufield, rozhodující nájezd Texier. Střely na branku: 23:34. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 19 081. Hvězdy zápasu: 1. Caufield (Montreal), 2. Hildeby (Toronto), 3. Dobeš (Montreal).
NY Rangers – Colorado 2:3 v prodloužení (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Branky: 45. Sheary, 60. Panarin – 56. a 63. MacKinnon (na obě Nečas), 28. Kelly (Nečas). Střely na branku: 26:41. Diváci: 17 647. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Šesťorkin (NY Rangers), 3. Blackwood (Colorado).
Boston – New Jersey 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 18. Minten, 22. Geekie, 57. Mittelstadt (Zacha), 58. Peeke – 19. Meier. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Geekie, 3. Zadorov (všichni Boston).
Calgary – Utah 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky. 1. Šarangovič, 58. Zary. Střely na branku: 23:27. Brankář Vaněček odchytal za Utah 59:10 minuty, inkasoval jeden gól z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 17 541. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Andersson, 3. Šarangovič (všichni Calgary).
Edmonton – Winnipeg 6:2 (4:0, 1:0, 1:2)
Branky: 3. Nugent-Hopkins, 5. Draisaitl, 8. Savoie, 14. Bouchard, 23. Lazar, 54. Tomášek – 45. Vilardi, 56. Koepke. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. Draisaitl, 3. Lazar (všichni Edmonton).
Florida – Columbus 7:6 v prodloužení (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)
Branky: 32. a 34. Verhaeghe, 10. Rodrigues, 37. Jones, 45. Marchand, 55. Lundell, 65. Bennett – 8. Severson, 26. Voronkov, 26. Wood, 31. Marčenko, 39. Sillinger, 43. Lundeström. Střely na branku: 40:31. Diváci: 19 269. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Verhaeghe, 3. Marchand (všichni Florida).
Ottawa – St. Louis 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky: 56. Zetterlund – 28. a 41. Neighbours. Střely na branku: 42:20. Diváci: 16 064. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Hofer (oba St. Louis), 3. Zetterlund (Ottawa).
Tampa Bay – NY Islanders 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 53. Ritchie, 60. Cizikas. Střely na branku: 32:19. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Ritchie (oba NY Islanders), 3. Johansson (Tampa Bay).
Carolina – Nashville 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)
Branky: 36. a 49. Blake, 9. Hall, 10. Ehlers, 20. Carrier, 45. Aho – 47. Bunting, 50. Wood, 52. Forsberg. Střely na branku: 40:22. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Ehlers, 3. Bussi (všichni Carolina).
Los Angeles – Chicago 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Branky: 40. a 45. Clarke, 22. Foegele, 37. Kuzmenko, 47. Anderson, 50. Turcotte. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Clarke, 2. Turcotte, 3. Anderson (všichni Los Angeles).
Vancouver – Minnesota 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Branky: 36. a 46. Räty, 30. Willander, 32. E. N. Pettersson – 4. Boldy, 58. Zuccarello. Střely na branku: 20:30. Diváci: 18 629. Hvězdy zápasu: 1. Räty, 2. Tolopilo, 3. Willander (všichni Vancouver).
Seattle – Detroit 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Branky: 17. Montour, 27. Larsson, 33. Stephenson – 8. Finnie, 26. Copp, 40. Van Riemsdyk, 58. P. Kane. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Edvinsson (oba Detroit), 3. Larsson (Seattle).