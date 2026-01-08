Byl to další z jeho večerů, kdy svůj tým podržel a zavřel branku. Karel Vejmelka chytil v NHL hokejistům Ottawy 32 střel, dovedl Utah k vítězství 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český gólman si připsal devatenáctou výhru sezony, v této statistice je v soutěži nejlepší. Radek Faksa pomohl svým druhým gólem v sezoně k výhře Dallasu 4:1 ve Washingtonu, trefil se v oslabení.
SESTŘIHVejmelka dál kraluje gólmanům NHL v počtu výher, teď eliminoval Ottawu
Vejmelku překonal pouze z dorážky Ridly Greig, který snížil v závěru úvodní třetiny na 1:2. Utah těžil z dobrého vstupu. Vedl o dvě branky už v osmé minutě, když se prosadili Lawson Crouse a John Marino. Výhru pojistil na začátku třetí třetiny Daniil But.
Faksa, který je v nominaci na olympijské hry v Miláně, udeřil ve čtvrté minutě a skóroval poprvé po téměř třech měsících. Český centr vystřelil z pravého kruhu přes obránce, gólman Logan Thompson puk neudržel a vyrazil jej před sebe. Faksa se probil k dorážce a kotouč doklepl do odkryté branky. Své statistiky v sezoně vylepšil na šestnáct bodů (2+14) ze 43 odehraných zápasů.
Náskok Dallasu, který předchozích šest utkání prohrál, zvýšili Sam Steel a Wyatt Johnston. Gólmana Caseyho DeSmithe připravil o čisté konto v 58. minutě Alexandr Ovečkin. Výhru Stars zpečetil do prázdné branky Roope Hintz.
Výsledky NHL
Washington – Dallas 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 58. Ovečkin – 4. Faksa, 23. Steel, 54. Johnston, 60. Hintz. Střely na branku: 24:36. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Steel, 2. DeSmith, 3. Johnston (všichni Dallas).
Montreal – Calgary 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky: 23. Texier, 28. Hutson, 29. Kapanen, 44. Caufield - 38. Farabee. Střely na branku: 35:29. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Texier, 2. Slafkovský, 3. Danault (všichni Montreal).
Utah – Ottawa 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky: 4. Crouse, 8. Marino, 46. But – 18. Greig. Střely na branku: 21:33. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Crouse, 3. But (všichni Utah).
Chicago – St. Louis 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Branky: 10. Lardis, 28. Moore, 29. Murphy, 33. Slaggert, 38. Dickinson, 46. Burakovsky, 53. Crevier – 1. Tucker, 29. Stenberg, 54. Walker. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17 224. Hvězdy zápasu: 1. Murphy, 2. Moore, 3. Crevier (všichni Chicago).
Los Angeles – San Jose 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 – 0:1)
Branky: 32. Turcotte, 47. Fiala, 58. Laferriere – 25. Toffoli, 46. Gaudette, 59. Celebrini, 64. Eklund. Střely na branku: 26:28. Diváci: 17 473. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Eklund (oba San Jose), 3. Turcotte (Los Angeles).