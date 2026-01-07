Další milník překonán, David Pastrňák je druhým nejlepším českým střelcem v NHL. V duelu proti Seattlu dal dva góly, vylepšil svou bilanci na 410 branek a osamostatnil se na druhém místě před Patrikem Eliášem, který během své kariéry nastřádal 408 přesných zásahů. Porážku Bruins 4:7 však Pastrňák neodvrátil. Tomáš Hertl rozhodl vítěznou brankou v prodloužení o výhře Vegas 4:3 ve Winnipegu.
Pastrňák se v historických statistikách českých hokejistů dívá na záda Jaromíru Jágrovi, který se prosadil 766krát a je čtvrtým nejlepším střelcem ligové historie.
Někdejší útočník New Jersey odehrál v NHL 1240 utkání. S tempem, které nastavil, by Pastrňák mohl atakovat i Jágrovo postavení. Drží si průměr 0,52 gólu na zápas a je v tomto ohledu lepší než Jágr. Pokud by kanonýr Bostonu chtěl myslet na posun do čela, musel by udržet svůj střelecký průměr i v dalších osmi sezonách, tedy téměř do svých 38 let.
V tomto ročníku vylepšil Pastrňák svou bilanci na 19 branek a dělí se s Martinem Nečasem o pozici nejlepšího českého střelce v lize. Proti Seattlu se prosadil v první a ve druhé třetině. Jednou asistencí se do statistik zápasu zapsal Pavel Zacha, který ve třetí části připravil kontaktní branku Masona Lohreie na 3:6. Obrat ale nenastartoval. V závěrečných minutách se prosadil ještě Viktor Arvidsson, víc Bruins nestihli. Naopak inkasovali ještě sedmou branku z hole Kaapa Kakka a prohráli posedmé z posledních devíti zápasů.
„Je to promarněná příležitost. Byli jsme odpočatí, zatímco oni hráli dva zápasy ve dvou dnech. Takový zápas musíme vyhrát a získat body,“ řekl Pastrňák.
Souboj olympioniků: Vladař vyhrál, Dostál měl lepší statistiku
V souboji dvou českých brankářů nominovaných na olympijské hry v Miláně se radoval Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Anaheim s Lukášem Dostálem mezi třemi tyčemi 5:2.
Dostál měl v utkání i přes prohru lepší čísla než Vladař. Předpokládaná reprezentační jednička kryla 34 z 38 střel a úspěšnost zákroků zastavila na 89,5 procenta. Vladař měl výrazně méně práce. Za záda pustil dvě z 18 střel a chytal s úspěšností 88,9 procenta.
Těsná prohra v brankářském souboji ho ale příliš mrzet nemusela. Philadelphia vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Východní konference se posunula na šestou příčku.
Naopak Anaheim se topí v krizi. Ducks prohráli posedmé v řadě, z posledních 13 zápasů se radovali pouze dvakrát a na Západě klesli mimo pozice zaručující play-off.
Hertl se po čase trefil
Po pěti zápasech se střelecky prosadil Hertl. Český centr rozhodl o výhře Vegas ve Winnipegu 13 sekund před koncem prodloužení tečí střely Mitchella Marnera. „Mitch to udělal skvěle. Je fajn, že jsme si znovu pomohli v přesilovce, protože to je disciplína, která nás drží celou sezonu,“ řekl Hertl, který si připsal také asistenci u branky Bretta Howdena na 2:2.
Odchovanec pražské Slavie je s 32 body třetím nejproduktivnějším českým hráčem v NHL. Třetí místo drží s 16 brankami i mezi nejlepšími českými střelci. Lépe na tom jsou v obou případech pouze Nečas a Pastrňák.
Nečas gólově mlčí, Hronek boduje
Nečas v duelu Colorada s Tampou Bay vyšel bodově podruhé za sebou naprázdno a vedoucí tým poprvé v sezoně dvakrát po sobě nebodoval. Po prohře 1:2 s Floridou tentokrát podlehl 2:4 a teprve počtvrté v ročníku prohrál v základní hrací době.
Na tři zápasy protáhl svou bodovou sérii obránce Vancouveru Filip Hronek. Český bek asistoval u branky Eliase Petterssona na 2:4, prohře na ledě Buffala 3:5 ale nezabránil. V sezoně si polepšil na 26 bodů (3+23) a z pátého místa produktivity českých hráčů nahání čtvrtého Zachu, na kterého ztrácí jediný bod. Canucks neuspěli počtvrté v řadě a v Západní konferenci jsou předposlední.
Černý den New Jersey a Ondřeje Paláta
Hokejisté New Jersey utrpěli s New Yorkem Islanders debakl 0:9. Ondřej Palát zakončil zápas s pěti zápornými body a ve statistice plus/minus byl nejhorším hráčem zápasu. Tři góly a dvě asistence si připsal útočník Islanders Anthony Duclair. Čistým kontem oslavil návrat do branky po zranění Ilja Sorokin, jenž pochytal 44 střel.
Hattrickem se blýskl také Connor McDavid při vítězství Edmontonu nad Nashvillem 6:2 a bodoval v 16. utkání v řadě. Během této série nasbíral 17 branek a 22 asistencí. V čele ligové produktivity díky 14. třígólovému zápasu v kariéře vystřídal Nathana MacKinnona z Colorada.
Výsledky NHL
Tampa Bay – Colorado 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky: 20. Guentzel, 38. Girgensons, 49. Hagel, 59. Cirelli – 24. Kelly, 30. Nelson. Střely na branku: 28:33. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel, 3. Girgensons (všichni Tampa Bay).
Philadelphia – Anaheim 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky: 11. a 15. Zegras, 22. York, 35. Sanheim, 59. Grebjonkin – 5. C. Gauthier, 42. Killorn. Střely na branku: 39:18. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59 minut a 20 sekund, inkasoval čtyři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 19 415. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. York, 3. Cates (všichni Philadelphia).
Carolina – Dallas 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Branky: 8. a 26. K. Miller, 14. Gostisbehere, 19. Stankoven, 27. Jarvis, 49. W. Carrier – 12. J. Robertson, 41. Rantanen, 59. W. Johnston. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Svečníkov, 3. Jarvis (všichni Carolina).
Buffalo – Vancouver 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Branky: 3. T. Thompson, 12. McLeod, 30. Tuch, 47. Metsa, 59. Doan – 51. DeBrusk, 56. Elias Pettersson (Hronek), 56. Öhgren. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17 036. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Byram, 3. Metsa (všichni Buffalo).
NY Islanders – New Jersey 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Branky: 5., 14. a 24. Duclair, 42. a 60. Cizikas, 2. Barzal, 32. Holmström, 52. DeAngelo, 59. Ritchie. Střely na branku: 24:44. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Sorokin, 2. Barzal (všichni NY Islanders).
Toronto – Florida 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: 20. Cowan, 21. Knies, 25. Matthews, 60. McMann – 52. Verhaeghe. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18 911. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Knies, 3. Wolf (všichni Toronto).
Winnipeg – Vegas 3:4 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 6. Perfetti, 33. L. Schenn, 55. Connor – 40. Stone, 49. Howden (Hertl), 56. R. Smith, 65. Hertl. Střely na branku: 20:31. Diváci: 13 951. Hvězdy zápasu: 1. Schenn (Winnipeg), 2. Howden, 3. Hertl (oba Vegas).
Edmonton – Nashville 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Branky: 9., 36. z trestného střílení a 60. McDavid, 37. Lazar, 39. K. Kapanen, 54. Draisaitl – 44. O'Reilly, 45. Blankenburg. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. K. Kapanen, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).
San Jose – Columbus 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky: 20. Regenda, 25. Wennberg, 56. Ostapchuk, 58. Ferraro, 59. Celebrini – 40. Werenski, 57. Monahan. Střely na branku: 36:36. Diváci: 16 258. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovič, 2. Wennberg, 3. Ostapchuk (všichni San Jose).
Seattle – Boston 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Branky: 23. a 55. Catton, 51. a 60. Kakko, 9. Eberle, 39. Meyers, 40. McCann – 13. a 27. Pastrňák, 55. Lohrei (Zacha), 58. Arvidsson. Střely na branku: 26:37. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Catton, 2. McCann, 3. Dunn (všichni Seattle).