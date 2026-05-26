Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Carolině 2:3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále Východní konference prohrávají s Hurricanes 1:2 na zápasy. Český gólman si v pondělním utkání připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci. V 75. minutě zápas rozhodl Andrej Svečnikov.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval poprvé v 9. minutě, když hostující Carolinu poslal do vedení svým prvním gólem v letošním play-off obránce Shayne Gostisbehere. Canadiens odpověděli v čase 15:28, kdy se trefil rovněž obránce, Mike Matheson.
Nerozhodné skóre 1:1 však nemělo dlouhého trvání, protože Hurricanes vrátil těsný náskok Taylor Hall. Stalo se tak pouhých čtyřiapadesát sekund po Mathesonově gólu. Čtyřiatřicetiletý Hall těžil z práce v předbrankovém prostoru, z něhož překonal Dobeše z důrazné dorážky.
Český brankář se pak asistencí podepsal pod trefu, která poslala zápas do prodloužení. Ostravský rodák rozehrál v 25. minutě puk na Lanea Hutsona, ten si ho několikrát vyměnil s Colem Caufieldem a v početní převaze skóroval.
Americký obránce Hutson se tak stal teprve čtvrtým zadákem v historii Canadiens, který v 17 zápasech play-off nasbíral minimálně 15 bodů. Před ním se to podařilo Larrymu Robinsonovi, Chrisi Cheliosovi a J. C. Tremblayovi.
Gól Montrealu ze třetí třetiny pak anulovala trenérská výzva hostů na postavení mimo hru, na začátku nastavení zase domácí hokejisté trefili jen tyč Andersenovy branky. A tak se utkání rozhodlo v 15. minutě prodloužení, kdy Dobeše střelou z dálky překonal Svečnikov.
„Myslím si, že je to především o nastavení nás všech v mužstvu. Máme rádi vyrovnané a vypjaté zápasy. Chceme v nich mít i nadále nad soupeřem navrch, nedávat mu mnoho příležitostí ke skórování, a to byl přesně ten důvod, proč jsme v prodloužení i tentokrát zvítězili,“ uvedl Svečnikov. Hurricanes v letošních vyřazovacích bojích vyhráli všech pět prodloužení.
Montreal do konferenčního finále vstoupil vítězstvím, nyní ale utrpěl druhou porážku za sebou, byť opět až v nastaveném čase. „Proti klubu, jako jsou oni, potřebujete, aby vám vše fungovalo. Nemyslím si, že se lze spoléhat jen na přesilové hry. Je nutné pečlivě bránit, když situace vyžaduje precizní defenzivu. A to se nám především v první třetině moc nedařilo. Jenže jsme ve fázi play-off, kdy úplně všechno musí do sebe zapadnout a provedení herních činností musí být dokonalé,“ prohlásil kouč kanadského celku Martin St. Louis.
Finále Východní konference play-off NHL – 3. zápas
Montreal – Carolina 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky: 16. Matheson, 25. L. Hutson (Dobeš) – 9. Gostisbehere, 17. Hall, 75. Sebastian Aho. Střely na branku: 13:38. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 74:06 minut, z 38 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 92,1 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Sebastian Aho (Carolina), 2. Matheson (Montreal), 3. Hall (Carolina). Stav série: 1:2.