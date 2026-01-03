Švédský útočník Mika Zibanejad rozhodl svými pěti body za tři branky a dvě asistence o výhře 5:1 Rangers nad úřadujícími dvojnásobnými šampiony z Floridy. Český obránce Filip Hronek asistoval při porážce Vancouveru 3:4 po samostatných nájezdech se Seattlem.
SESTŘIHHronek zapsal 21. asistenci, Winter Classic na Floridě dirigoval Zibanejad
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, jenž dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.
„Je pro nás ohromně důležitý. Ani nedokážu popsat, jak moc. Je přesně tím hráčem, který dokáže svou vůlí nakazit celý tým a dovést ho k výhře,“ řekl na adresu nového bodového rekordmana zápasů pod širým nebem trenér Rangers Mike Sullivan.
„Je to hrdina. Nevím, co víc bych k tomu měl říct. Pěti body nás dovedl k výhře, odehrál neuvěřitelný zápas,“ chválil Zibanejada obránce Vladislav Gavrikov.
Dalším strůjcem jednoznačné výhry Rangers byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. I on se stejně jako Zibanejad zapsal do historických tabulek. Ruský křídelník vylepšil svou bilanci ve venkovních zápasech na sedm bodů (3+4) a vyrovnal tak ligový rekord.
Rangers hlavně díky skvělému výkonu dvou útočníků z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní. Utkání na baseballovém stadionu LoanDepot Park sledovalo přes 36 tisíc diváků.
Jediným českým hokejistou, který bodoval v pátečních zápasech, byl Hronek, jenž asistoval u vyrovnávacího gólu Vancouveru na 3:3. Hradecký rodák si připsal 23. bod v ročníku a s 21 asistencemi je třetím nejlepším Čechem v lize. Vancouver je v Západní konferenci předposlední s dvoubodovým náskokem na Winnipeg.
Anaheim se i přes špatnou formu z posledních zápasů dál drží na příčkách zaručujících play-off. Ducks na vlastním ledě podlehli Minnesotě 2:5 a prohráli popáté za sebou. Se 45 body jim patří šestá příčka v Západní konferenci.
Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval pětkrát z 34 střel a pošesté z posledních sedmi zápasů, do kterých nastoupil, neměl úspěšnost přes 90 procent. Výhru Wild řídil čtyřmi asistencemi Quinn Hughes. Hvězdný americký obránce odehrál nejvydařenější zápas po nedávné výměně z Vancouveru.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
St. Louis – Vegas 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky: 11. Toropčenko, 26. Faulk, 27. Sundqvist, 59. B. Schenn – 11. Kolesar, 30. Stone, 49. Dorofejev. Střely na branku: 19:24. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Toropčenko, 2. Sundqvist, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).
Florida – NY Rangers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Branky: 43. Reinhart – 16., 21. a 59. Zibanejad, 17. a 53. Panarin. Střely na branku: 37:20. Diváci: 36.153 (hráno pod širým nebem na stadionu LoanDepot Park v Miami). Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Reinhart (Florida).
Anaheim – Minnesota 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Branky: 34. Sennecke, 58. Terry – 29. a 44. Jurov, 6. Kaprizov, 35. Trenin, 56. Sturm. Střely na branku: 28:34. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 85,3 procenta. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes (Minnesota), 2. Sennecke (Anaheim), 3. Kaprizov (Minnesota).
Vancouver – Seattle 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Branky: 34. Sherwood, 40. DeBrusk, 47. L. Karlsson (Hronek) – 18. C. Fleury, 29. Stephenson, 39. Meyers, rozhodující sam. nájezd Beniers. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.724. Hvězdy zápasu: 1. Beniers (Seattle), 2. DeBrusk (Vancouver), 3. Meyers (Seattle).