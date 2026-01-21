Vedoucí Slavia ve 42. kole první hokejové ligy vyhrála doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a v čele stále drží náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z Vysočiny rozdrtila trápící se Třebíč 6:0 a Kolín před vlastním publikem zdolal předposlední Chomutov 4:0.
Slavia dosáhla na páté vítězství z posledních šesti zápasů, přestože po první třetině prohrávala po brankách Jiřího Pospíšila a Roberta Chlána 0:2. Mezi 26. a 35. minutou ale otočil stav hattrickem Milan Čermák. Náskok ještě zvýšil Vojtěch Polák. Sekundu před koncem druhé části zkorigoval stav opět Jiří Pospíšil, ale Štěpán Havránek s Jiřím Průžkem zpečetili výhru Pražanů.
Jihlavská Dukla rozhodla o třetím vítězství za sebou už mezi 11. a 17. minutou, kdy jí zařídili vedení 3:0 Tomáš Harkabus, obránce Daniel Bukač a Richard Cachnín. První gól dali domácí ve vyprodané Horácké aréně v přesilové hře a druhý v oslabení. Ve druhé části se prosadil podruhé Harkabus, v 52. minutě se trefil Filip Dundáček a tři sekundy před koncem dovršil v přesilovce pěti proti třem Harkabus hattrick. Brankář Adam Beran udržel potřetí v sezoně čisté konto. Horácká Slavia prohrála už poosmé za sebou a získala při této černé sérii jen tři body.
Kolín oslavil čtvrté vítězství v řadě. Už po 87 sekundách dostal kozly do vedení Oskar Haas a v polovině úvodní části zvýšil v oslabení bek Jan Hampl. Další góly přidali Matěj Gardoň a Lukáš Pajer. Brankář Jakub Soukup vychytal čtvrtou nulu v ročníku. Piráti prohráli pátý z uplynulých šesti duelů.
Vsetín porazil doma Přerov 5:2 a dosáhl teprve na druhou výhru z uplynulých pěti duelů. Dvěma brankami včetně vítězné k tomu přispěl Štěpán Matějček. Gól a dvě asistence si za vítěze připsal Tomáš Šmerha. Zubři prohráli potřetí za sebou.
Zlín zvítězil v Sokolově 3:1 a posunul se na 10. místo před Pardubice B, které doma v Chrudimi podlehly Táboru 2:4. Berani ve druhé části získali dvoubrankový náskok díky gólům beka Václava Vebera a Zdeňka Doležala, který využil přesilovku. Po snížení Františka Klejny přidal pojistku v závěru Jakub Šlahař.
Vítěznou branku Tábora dal v čase 39:25 z trestného střílení Josef Hasman. Gól a asistenci si za vítěze připsal zadák Tomáš Kubata. Záložní tým Dynama po sérii pěti výher neuspěl podruhé za sebou.
Poslední Poruba vyhrála na ledě dvanáctého Frýdku-Místku 2:1 po samostatných nájezdech, připsala si třetí vítězství z posledních čtyř zápasů a přiblížila se mu na dva body. Za třináctým Chomutovem zaostává o bod. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Emils Gegeris.
Výsledky 42. kola první hokejové ligy
Frýdek-Místek – Poruba 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 28. Urbanec – 37. J. Mikyska, rozhodující sam. nájezd Gegeris. Rozhodčí: Obadal, Pilný – Rakušan, Tvrdý. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 1018.
Jihlava – Třebíč 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Branky: 11., 37. a 60. Harkabus, 14. Bukač, 17. Cachnín, 52. Dundáček. Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Polák, Brož. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5750.
Vsetín – Přerov 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Branky: 30. a 59. Matějček, 5. P. Straka, 15. Šmerha, 53. Prokeš – 2. Pechanec, 19. J. Hanák. Rozhodčí: Wagner, Valenta – Kráľ, Dědek. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2190.
Sokolov – Zlín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 53. Klejna – 32. Veber, 40. Z. Doležal, 60. Šlahař. Rozhodčí: Hucl, Horák – Malý, Bertlík. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 463.
Slavia Praha – Litoměřice 6:3 (0:2, 4:1, 2:0)
Branky: 26., 28. a 35. M. Čermák, 37. Polák, 45. Š. Havránek, 60. Průžek – 9. a 40. J. Pospíšil, 15. R. Chlán. Rozhodčí: Barek, Kosnar – Juránek, Maňák. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 693.
Kolín – Chomutov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 2. Haas, 10. Hampl, 33. Gardoň, 49. Pajer. Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Roischel, Hájková. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 847.
Pardubice B – Tábor 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky: 21. Rákos, 42. T. Urban – 13. Červený, 22. Hubata, 40. Hasman z tr. střílení, 43. Valský. Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 4:5, navíc Červený (Tábor) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 154.