Po pěti zápasech Chomutov v první lize zase vyhrál. V 41. kole Piráti porazili v záchranářském souboji Pardubice B 2:1 a z předposledního místa ztrácí na deváté Východočechy čtyři body. Ve šlágru kola zvítězil Kolín v Přerově 3:2. Pražská Slavia uspěla v Třebíči 3:1 a před druhou Jihlavou vede tabulku o osm bodů.
Chomutov přerušil sérii porážek, Přerov doma podlehl Kolínu
Jihlava zvítězila v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Obě branky padly v základní hrací době v rozmezí 31 sekund v úvodu druhé třetiny, kdy domácí ukrajinský útočník Stanislav Sadovikov rychle odpověděl na trefu Richarda Cachnína. Zápas dospěl do nájezdů a v nich byl jediným úspěšným aktérem čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, který v Dukle nastupuje už 15. sezonu. Jihlava díky svému nejproduktivnějšímu hráči v ročníku vyhrála venkovní utkání poprvé od začátku prosince.
Vedoucí Slavia potvrdila roli favorita i díky dvěma gólům amerického útočníka Jakea Griciuse, který se prosadil ve druhé třetině během 92 sekund, jeho druhá trefa v oslabení byla vítězná. Triumf hostů potvrdil sedm sekund před koncem střelou do prázdné branky Milan Čermák, který si v zápase připsal tři body.
Kolín zvítězil potřetí za sebou. Domácí Zubři se prosadili až ve třetí třetině za stavu 0:3, ale na obrat nedosáhli.
Čtvrté Litoměřice podlehly doma Frýdku-Místku 2:3 a skončila jim čtyřzápasová vítězná série. Dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu, ale na trefu Davida Kofroně z přesilovky v polovině poslední třetiny už odpovědět nedokázali. Slezané zvítězili hlavně díky výborně chytajícímu Danielu Dolejšovi, který předvedl 48 zákroků.
Také Poruba dvakrát vyrovnala v zápase s pátým Vsetínem, ale Ostravané nerozhodný stav 2:2 dotáhli až do prodloužení, ve kterém v jejich prospěch rozhodl druhým gólem v zápase lotyšský útočník Emils Gegeris. Sám předtím zařídil 20 sekund před koncem základní hrací doby pokračování duelu.
Tábor po třech porážkách zvítězil 4:3 v prodloužení nad Sokolovem, který neuspěl naopak po třech výhrách. Dva góly Jihočechů dal Josef Hasman, sokolovský Martin Osmík vyrovnal 15 sekund před sirénou, ale prodloužení trvalo jen čtvrt minuty, než ho ukončil Karel Plášil.
Výsledky 41. kola první hokejové ligy
Poruba – Vsetín 3:2 po prodl. (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky: 60. a 63. Gegeris, 5. Kotala – 5. Straka, 11. Rob. Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1615.
Zlín – Jihlava 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 23. Sadovikov – 22. Cachnín, rozhodující sam. nájezd Čachotský. Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Teršíp, Kráľ. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2552.
Litoměřice – Frýdek-Místek 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 21. Tůma, 34. Chlán – 10. Střondala, 27. Ostřížek, 50. Kofroň. Rozhodčí: Kostourek, Jaroš – Belko, Baxa. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 1108.
Třebíč – Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Branky: 40. Psota – 37. a 39. Gricius, 60. Čermák. Rozhodčí: Mrkva, Pilný – Maštalíř, Juránek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení 0:1. Diváci: 535.
Přerov – Kolín 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Branky: 48. Zdráhal, 51. Zbořil – 3. Černohorský, 8. Moravec, 24. Musil. Rozhodčí: Šico, Grygera – Bartoň, Peluha. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 928.
Tábor – Sokolov 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:1)
Branky: 6. a 53. Hasman, 55. Weinhold, 61. Plášil – 37. Adámek, 49. Dalecký, 60. Osmík. Rozhodčí: Obadal, Valenta – Maňák, Sýkora. Vyloučení: 3:5. Využití 1:1.
Chomutov – Pardubice B 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky: 31. Chlán, 35. Ouřada – 58. Kaplan. Rozhodčí: Horák, Vrba – Kokrment, Bertlík. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:0. Diváci: 1789.