SESTŘIHJihlava porazila Tábor a na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila Jihlava roli favorita a zvítězila na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice chomutovských trenérů v premiéře neuspěla.

Jihlavská Dukla si připsala teprve druhé tříbodové vítězství z posledních devíti utkání. Na začátku třetí třetiny vedl tým z Vysočiny už 4:1, Tábor ale dvěma góly v rozmezí čtyř minut snížil a málem slavil i vyrovnání, rozhodčí ale po kontrole u videa branku neuznali. Druhá Jihlava na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů a má zápas k dobru.

3 minuty
Sestřih utkání Jihlava – Tábor
Zdroj: ČT sport

Čtvrté Litoměřice porazily Třebíč 3:0. První seniorský gól vstřelil nejproduktivnější hráč extraligy juniorů Vasyl Špilka, při premiéře na severu Čech se střelecky prosadil také kladenský útočník Adam Bareš, který v Litoměřicích nastoupil na takzvaný střídavý start. Čisté konto udržel Martin Michajlov, jenž v posledních čtyřech zápasech za Stadion dostal pouhé dva góly.

3 minuty
Sestřih utkání Litoměřice – Třebíč
Zdroj: ČT sport
150 minut
Záznam utkání Stadion Litoměřice – Horácká Slavia Třebíč
Zdroj: ČT sport

Vsetín zvítězil ve Frýdku-Místku 3:2, všechny branky Valaši vstřelili v druhé třetině. Vsetínský gólman Miroslav Svoboda odchytal v mateřském klubu premiérový zápas po návratu z Finska, zastavil 34 střel a o nulu přišel až ve třetí třetině, kdy ho dvakrát překonal juniorský vicemistr světa Matěj Kubiesa. Vsetín už hrál bez Juliuse Valtonena, který se rozhodl pro návrat do Francie.

Nová trojice trenérů na lavičce Chomutova Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl vítěznou premiéru nezažila. Piráti prohráli v Sokolově 0:4 a po páté porážce v řadě jsou předposlední. Poslední Poruba sice od první minuty vedla v Kolíně, ale domácí celek zápas otočil a zvítězil 4:1. V dresu Kolína se objevil královéhradecký obránce Tomáš Pavelka, který v sezoně ještě nehrál.

Páté vítězství v řadě si připsaly Pardubice B, které otočily skóre proti Přerovu z 0:2 na konečných 6:2. Pod výhru Východočechů se dvěma góly podepsali Lukáš Žálčík a Tomáš Urban, o oba góly Přerova se postaral David Březina. 

19 minut
Souhrn 40. kola 1. hokejové ligy
Zdroj: ČT sport

Výsledky 40. kola první hokejové ligy

Litoměřice – Třebíč 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Branky: 30. Špilka, 37. Bareš, 50. Hujer. Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Jindra, Kokrment. Vyloučení: 5:4, navíc Svoboda (Třebíč) 10 min. Využití 1:0. Diváci: 1035.

Frýdek-Místek – Vsetín 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Branky: 51. a 59. Kubiesa – 21. Novák, 33. Bláha, 34. Zahradníček. Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Mikšík, Frais. Vyloučení: 4:4. Využití 1:0. Diváci: 809.

Jihlava – Tábor 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Branky: 13. Cachnín, 33. Strejček, 35. Kuprijanov, 43. Jiránek – 4. Hubata, 50. Bernad, 54. Valský. Rozhodčí: Vrba, Grygera – Belko, Baxa. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4199.

Sokolov – Chomutov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Branky: 37. a 45. Lindelöf, 27. Knotek, 34. Dalecký. Rozhodčí: Kostourek, Jaroš – Rakušan, Teršíp. Vyloučení: 4:4, navíc Pulpán (Sokolov) 5 min. a do konce utkání. Využití 1:0. Diváci: 624.

Kolín – Poruba 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky: 34. a 54. Vlach, 45. Kolmann, 48. Křepelka – 1. Kotala. Rozhodčí: Sýkora, Hucl – Pěkný, Dědek. Vyloučení: 4:4. Využití 2:1. Diváci: 788.

Pardubice B – Přerov 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)
Branky: 34. a 38. Žálčík, 48. a 51. Urban, 36. Kalužík, 45. Pekař – 7. a 31. Březina. Rozhodčí: Obadal, Kosnar – Zídek, Bohuněk. Vyloučení: 6:9. Využití 4:1. Diváci: 203.

