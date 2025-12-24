Dal první gól v sezoně a hned jím Filip Král v prodloužení zařídil výhru hokejistům Komety Brno nad Plzní. Navázal tak na svých šest předchozích tref z ročníku 2020/21 před opětovným odchodem do zahraničí. Řekl, že tenhle gól je pro něj první dárek pod stromeček.
Věděl jsem, co chci udělat, a taky jsem to udělal, říká Král
„Načekal jsem se na něj, ale přišel den před Štědrým dnem, takže to beru jako první dárek pod stromeček. Asi to bude drahý, protože za první gól v sezoně se něco platí,“ řekl šťastný střelec.
Po delší době stráví Vánoce v Brně, kde sice slavil svátky před dvěma lety, když hrál ve Finsku, ale za posledních osm let to podle něj budou tak druhé Vánoce v rodném městě.
„Budou to příjemné svátky v rodinném kruhu. Ale klasického kapra s bramborovým salátem mít nebudeme. Rybu připravuje táta, je to kapr, ale na víně s hranolkama. Už se na to těším,“ popisoval vánoční rodinné rituály. Moc slavit ale nemůže, protože už na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, má Kometa v podvečer trénink a pak odjíždí do Českých Budějovic na další zápas.
„Každý by rád trávil Vánoce s rodinou, ale jsme placení za hokej, tak není důvod si na to nějak stěžovat,“ sdělil Král svůj názor na vánoční zápasy extraligy.
Proti Plzni se prosadil až v prodloužení, když hostující obrana nepohlídala jeho výpad po pravé straně hřiště. „Byl jsem rád, spadla ze mě taková tíha a ulevilo se mi, zvlášť když jsem se trefil před vlastními fanoušky,“ řekl český reprezentant.
Nad koncovkou příliš nepřemýšlel. „Věděl jsem, co chci udělat, a taky jsem to udělal. Měli jsme v kabině pokyny, jak na Malíka, ale tohle bylo zakončení z mé hlavy,“ vysvětlil.
Kometa tak získala dva body, ale vzhledem k vývoji utkání, v němž vedla po dvou třetinách 2:0, by chtěla body tři. „Stoprocentně. Ale nezvládli jsme třetí třetinu. 2:0 je nejhorší vedení, jak se říká. Plzeň na nás nastoupila a byla v této fázi zápasu lepší,“ shrnul to Král.