Extraliga nabídla ve 29. kole hned tři obraty z průběžného stavu 0:2. Zápasy do vítězného konce nedotáhly Litvínov, Plzeň ani Mladá Boleslav. Ve šlágru se radovala Kometa, která porazila Spartu 3:1. Pražané dál vedou tabulku před druhým Libercem o pouhý bod.
SOUHRNKolo plné obratů, výhry slavily Vítkovice, Motor i Pardubice. Kometa udolala Spartu
Liberec těžil v Třinci z bleskového dvojúderu
Třinec se po předchozí černé sérii porážek nedokáže nastartovat k vítězné šňůře. Tentokrát nestačil doma na Bílé Tygry z Liberce a po porážce 3:5 jim přenechal druhé místo v tabulce. Severočeši si k zisku tří bodů pomohli dvěma zásahy na konci druhé třetiny v rozmezí 16 sekund, kdy skórovali Radim Šimek a Marek Zachar. Dvakrát se v dresu vítězů prosadil Adam Musil. Liberec uspěl počtvrté z posledních pěti duelů a drží si skvělou formu.
Litvínov ztratil proti Vítkovicím dvougólové vedení
Vítkovice předvedly v Litvínově dokonalý obrat z 0:2 a po výhře 5:2 ukončily čtyřzápasovou sérii nezdarů. O výsledkovou otočku se postaralo pět různých střelců, útočníci Matěj Přibyl a Jan Bernovský si připsali shodnou bilanci gólu a dvou nahrávek. Litvínov padl potřetí ze čtyř soubojů a nevyužil možnost snížit ztrátu 14 bodů na předposlední Mladou Boleslav.
Motor si odvezl z Plzně dva body
Plzeň nestačila na České Budějovice a prohrála 2:3 po prodloužení. Západočeši podobně jako Litvínov promarnili dvoubrankový náskok, který si vytvořili v první třetině po gólech Lukáše Strnada a Adama Měchury. Po snížení Róberta Lantošiho mohl navýšit plzeňské vedení Ville Petman, jenže neproměnil trestné střílení. Lantoši pak srovnal v 58. minutě a v nastavení uzavřel čistý hattrick po necelých dvou minutách.
Mladá Boleslav potrápila Pardubice, ale favorit duel ustál
Dalším týmem, který nezvládl dobře rozehraný duel, se stala Mladá Boleslav. Bruslaři vedli v Pardubicích po zásazích Dominika Lakatoše v přesilovce a Vojtěcha Malínka v oslabení z první třetiny, ale Dynamo dokázalo nepříznivý stav zvrátit ještě ve druhé části. Během sedmi minut skórovali Jakub Lauko, Tomáš Vondráček a Peter Čerešňák. Ve třetí třetině se ještě jednou prosadil Lauko a tečku za zápasem udělal Ondřej Mikliš. Středočeši prohráli potřetí za sebou a zůstávají předposlední, Pardubice se posunuly na třetí místo před Třinec.
Karlovy Vary ustály olomoucký vzdor
Namále měly také Karlovy Vary, které sice také promrhaly stav 2:0, jenže po srovnání Olomouce duel překlopily na svou stranu a nakonec slavily po výsledku 4:2. Hanákům vyšel závěr druhé třetiny, kdy upravili na 2:2 Lukáš Nahodil s Jakubem Orsavou. Ve třetí části ale dal vítězný gól domácí Robin Sapoušek ve 45. minutě, pojistku do prázdné brány zařídil Jakub Minárik. Západočeši uspěli popáté v řadě a jsou osmí, Hanáci jsou s tříbodovou ztrátou jedenáctí.
Zápas obratů patřil Hradci Králové
Duel jako na houpačce viděli diváci v Kladně. Domácí Rytíři vedli po gólu Adama Bareše, ale hostující Hradec stav otočil mezi 42. a 45. minutou po brankách Jakuba Poura a Aleše Jergla. Kelly Klíma však srovnal na 2:2 dvě minuty před koncem a zajistil Kladnu aspoň bod, neboť konečnou výhru 3:2 v prodloužení vystřelil hostujícím Východočechům Radovan Pavlík po 28 sekundách nastavení. Dvanácté Kladno je o tři body před předposlední Mladou Boleslaví, Hradec je pátý.
Kometa doma přetlačila Spartu
Také Sparta vedla v hokejové klasice proti Brnu, ale na trefu Romana Horáka zareagovala Kometa třemi góly v řadě. Ještě v první třetině srovnal Hynek Zohorna a vítěznou branku zaznamenal Kristián Pospíšil po 35 sekundách druhé části. Tomáš Zohorna v závěru trefil prázdnou bránu při risku Pražanů bez brankáře. Kometa se radovala podruhé za sebou a je šestá.
Výsledky 29. kola hokejové extraligy:
Výsledky 29. kola hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 36. M. Kovařčík (Flynn), 40. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 46. L. Hudáček (Kurovský, Marian Adámek) – 10. Petrovský (Weatherby), 38. R. Šimek (O. Procházka, J. Pérez), 39. Zachar (Filippi), 45. A. Musil (J. Pérez), 59. A. Musil (Zile, R. Šimek). Rozhodčí: Kika, Vrba – Axman, Lederer. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 4685.
HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 11. Komuls (O. Kaše), 36. Zygmunt – 39. Abdul (Hribík, Brůna), 48. M. Přibyl, 52. Bernovský (M. Přibyl, Leahy), 53. Nellis (Leahy, Hrivík), 58. M. Hanzl (Bernovský, M. Přibyl). Rozhodčí: Barek, Jaroš – Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 3012.
HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 16. L. Strnad (Schleiss, V. Petman), 18. Měchura (Lalancette, Lajunen) – 25. Lantoši (Štencel, Bulíř), 58. Lantoši (N. Olesen), 62. Lantoši (Bulíř, Westerholm). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – J. Frodl, Lhotský. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 5345.
Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 – 0:1)
Branky a nahrávky: 36. Bareš (T. Tomek), 58. Kelly Klíma (Robins, Audette) – 42. Pour (Kevin Klíma, Jergl), 45. Jergl (Melancon, Nenonen), 61. R. Pavlík. Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 2778.
HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Lauko (Ludvig, Tourigny), 34. Vondráček (Gazda, Twarynski), 37. Čerešňák (Červenka, L. Sedlák), 45. Lauko (Košťálek, L. Sedlák), 53. Mikliš – 4. Lakatoš (Fořt, Lintuniemi), 5. Malínek. Rozhodčí: Cabák, Šír – Hnát, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 9102.
HC Kometa Brno – HC Sparta Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. H. Zohorna (T. Zohorna, D. Moravec II), 21. K. Pospíšil (Cingeľ, F. Král), 60. T. Zohorna (Flek) – 11. R. Horák (Chlapík, Shore). Rozhodčí: Hribik, Mejzlík – Blažek, Rampír. Vyloučení: 0:5. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).
HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Egle (P. Tomek), 34. N. Jones (D. Mikyska, Šťastný), 45. Sapoušek (Mamčics), 60. Minárik (N. Jones, Bambula) – 37. Macuh (Nahodil, Ondrušek), 40. Orsava (Krastenbergs, Čacho). Rozhodčí: Pilný, Květoň – Brejcha, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3489.