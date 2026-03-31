Vary vyřadily Bílé Tygry a v semifinále extraligy je čeká Třinec

Karlovy Vary vyhrály sedmý zápas čtvrtfinálové série play-off extraligy na ledě Liberce 1:0 v prodloužení a po 17 letech se probojovaly do semifinále. V čase 71:40 rozhodl kapitán Západočechů Jiří Černoch po přihrávce Petra Tomka.
V semifinále, kam postoupili svěřenci Pavla Patery potřetí v historii a poprvé od roku 2009, kdy vybojoval klub svůj dosud jediný titul, narazí na Třinec. Úvodní dva duely série se odehrají v pátek a v sobotu v aréně Ocelářů.
Podruhé v historii samostatné české extraligy se zápas odehrál bez jediného vyloučení. Prvním byl čtvrtý duel série letošního předkola mezi Českými Budějovicemi a Brnem.
Ve druhém semifinále, jehož obsazení bylo známé již od pondělka, se utkají dva hlavní předsezonní favorité na titul – vítěz základní části Pardubice a Sparta, která absolvovala v předkole i čtvrtfinále maximální počet utkání.
Liberečtí vyrukovali do rozhodující bitvy již s uzdraveným kapitánem Šimkem, který vynechal šestý duel na západě Čech. V úvodním dějství se jen minimálně přerušovalo, hra plynula velmi rychle, ale k vidění bylo minimum šancí a vzruchu před oběma brankami.
Ve čtvrté minutě pálil tvrdě Ivan, hostující gólman Frodl si bez větších potíží poradil. Karlovarský tým odpověděl průnikem Lukošika. Na druhé straně zakončoval Jansa, Frodl byl znovu připravený. Na začátku 11. minuty prověřil brankáře Kváču Číp, obrovskou možnost měl při dorážce Minárik, ale ani on bezbrankovým stavem nepohnul.
Druhá třetina nabídla podobný obraz hry – dlouhé pasáže bez přerušení a málo situací, po nichž by mohl jít některý z týmů do vedení. Ve 25. minutě si Frodl u pravé tyčky dobře pohlídal Pytlíkovu dorážku po Musilově akci. V polovině základní hrací doby schoval do lapačky Zileho dělovku.
Ve 36. minutě měl obrovskou šanci Najman, jehož našel Sandberg poté, co za karlovarskou brankou získal puk po Mikyskově zaváhání, jenže z ideální pozice mezi kruhy nezamířil přesně. Beránkův bekhendový pokus kryl Kváča, stejně si vedl i při Lukošikově ráně a schoval kotouč do lapačky. Těsně před pauzou se neujala ani Pérezova teč po Šimkově nabídce.
Třetí část byla dlouho ještě opatrnější. Ahacův pokus vykryl bezpečně Frodl. V 53. minutě ale děkoval levé tyčce, která za jeho zády zazvonila po bekhendovém zakončení Petrovského.
Rozhodnout mohl hostující kapitán Černoch, jenže Kváča byl proti. Právě Petrovský pak také v končící 59. minutě skóroval po Sandbergově nahrávce, jenže obrovská radost domácích netrvala dlouho. Sudí u videa po trenérské výzvě ze strany Energie odhalili ofsajd při přechodu domácích do útočného pásma.
Rozhodnout muselo prodloužení. V něm měli dvě velké šance Bílí Tygři. Pérez tváří v tvář Frodlovi zkoušel blafák do bekhendu, ten mu však sebral radost levým betonem.
V 67. minutě jeli dva na jednoho Petrovský se zakončujícím Lencem, Frodl opět zasáhl. V 72. minutě pak Tomek nádhernou nahrávkou našel Černocha, který střelou pod horní tyčku překonal Kváču a poslal svůj tým do bojů o medaile.
Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 0:1 v prodl.
Branka a nahrávka: 72. Černoch (P. Tomek). Rozhodčí: Jeřábek, J. Ondráček II – J. Ondráček I, Šimánek. Bez vyloučení. Diváci: 6532. Konečný stav série: 3:4.
Liberec: Kváča – R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac – Sandberg, Petrovský, Lenc – Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby – J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez – Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, Jaks, D. Mikyska, David Moravec, Mamčics – O. Beránek, Černoch, P. Tomek – Číp, Minárik, Šťastný – Bambula, Jiskra, Lukošik – Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
Program play-off Tipsport extraligy:
Semifinále:
Pátek 3. dubna – 1. zápasy:
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha (vzájemné zápasy v této sezoně: 6:3, 1:2 v prodl., 3:2 v prodl., 2:1 v prodl.), HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary (3:1, 1:2, 6:3, 1:2 po sam. nájezdech).
Sobota 4. dubna – 2. zápasy:
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary.
Úterý 7. dubna – 3. zápasy:
HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice, HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec.
Středa 8. dubna – 4. zápasy:
HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice, HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec.
Sobota 11. dubna – případné 5. zápasy:
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary.
Pondělí 13. dubna – případné 6. zápasy:
HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice, HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec.
Středa 15. dubna – případné 7. zápasy:
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary.
Finále:
Sobota 18. dubna – 1. zápas:
1 – 2.
Neděle 19. dubna – 2. zápas:
1 – 2.
Středa 22. dubna – 3. zápas:
2 – 1.
Čtvrtek 23. dubna – 4. zápas:
2 – 1.
Neděle 26. dubna – případný 5. zápas:
1 – 2.
Úterý 28. dubna – případný 6. zápas:
2 – 1.
Čtvrtek 30. dubna – případný 7. zápas:
1 – 2.