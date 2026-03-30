Chlapík poslal Spartu do semifinále play-off

Je jasno o dalším semifinalistovi extraligového play-off. V sedmém utkání Sparta porazila Plzeň nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v 21. minutě v přesilovce Filip Chlapík. Dalším soupeřem Sparty budou Pardubice.
Pražané dokázali otočit sérii ze stavu 1:3 a poprvé uspěli v rozhodujícím, sedmém utkání play-off. V předešlých sedmi případech prohráli.
Trenér domácích Jandač po dvou porážkách pozměnil složení dvou útočných formací, do kterých se vrátil Fin Ville Petman. A Plzeň byla v úvodu aktivnější, brankář Kořenář byl ale pozorný. Jeho protějšek Malík si první zákrok připsal až v 5. minutě.
Od počátku bylo navíc jasné, že oba týmy se zaměří hlavně na pozornou defenzivu. Pražané se soustředili na rychlé protiútoky a čekali na šanci, která přišla v závěru první třetiny. Nejprve byl vyloučen Teplý a v čase 19:59 i Schleiss. Sparta tak dostala 91 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři a využila ji. Po kombinaci Špačka s Chlapíkem zakončil kapitán hostů střelou do odkryté branky.
Ve 26. minutě dostali poprvé šanci přesilové hry i Západočeši, Kořenáře ale překonat nedokázali. Domácí si vytvořili tlak, nejblíže vyrovnání byl Lalancette, trefil ale jen horní tyč. Jeden z klíčových plzeňských útočníků nadále čekal na premiérový gól v play-off. Ze strany Pražanů ve druhé části zahrozili Horák s Hykou.
Plzeňští byli opticky aktivnější, více se drželi na puku, gólové šance si ale proti pozorně bránícímu soupeři nedokázali vytvářet. Ideální šanci vyrovnat měli v druhé početní výhodě v polovině třetí části, ani jedna ze čtyř střel Zámorského ale za Kořenářova záda neprošla. Pražané následně ustáli i třetí oslabení při Hykově vyloučení.
Přiblížit Spartu postupu potom mohli Horák, Špaček, Kousal a Hrabík, ani jeden z nich ale Malíka nepřekonal. Plzeň nakonec nedokázala vyrovnat ani v dlouhé power-play. Sedmí nasazení Pražané tak vyřadili druhý tým po základní části.
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávka: 21. Chlapík (M. Špaček). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 7228. Konečný stav série: 3:4.
Plzeň: Malík – Zámorský, Rubins, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Malák – Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Filip, Simon – M. Petman, V. Petman, Teplý –Schleiss, Lev, Kubík. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Vesalainen, Raška. Trenér: J. Nedvěd.