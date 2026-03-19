V semifinále první ligy nic jednoznačného. Litoměřice i Kolín vyrovnaly série

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1. Pokračovat se bude v halách soupeřů v neděli, hraje se na čtyři vítězné zápasy.
Litoměřice den po porážce 2:5 opět otevřely skóre. Na gól Vasyla Špilky domácí stejně jako ve středu ještě do přestávky dokázali zareagovat, ale na obrat tentokrát Jihlava nedosáhla. Trefa Richarda Cachnína 51 sekund před koncem úvodní třetiny hosty nezlomila a v polovině zápasu jim vrátil vedení Dominik Pavlák. Ve třetím dějství přidal dva góly Jan Bernovský a první porážku Dukly v letošním play-off zpečetil Šimon Jelínek.
Kolín po středeční porážce po samostatných nájezdech tentokrát drama nepřipustil. Základ k vítězství domácí položili třemi góly ve druhé třetině. Rychle po sobě se trefili Matěj Gardoň a Jan Veselý a ve vlastním oslabení ještě zvýšil čtyřiačtyřicetiletý Josef Skořepa.
Na konci páté minuty poslední třetiny vykřesal pro přemožitele vítěze základní části Slavie naději Lukáš Heš, ale Kristers Zvagulis vrátil Kolínu tříbrankový náskok.