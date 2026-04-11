V Hradci končí bývalý kapitán Pavelka, Bunnaman a čtyři další hokejisté

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. Pokračovat nebude ani brankář Filip Novotný a útočníci Jakub Pour, Steve Moses a Šimon Marha, kterým vyprší kontrakty.
Dvaatřicetiletý Pavelka strávil v Hradci Králové tři sezony a před rokem s ním jako kapitán postoupil do semifinále play-off extraligy. V tomto ročníku z rodinných důvodů odehrál jen 12 zápasů, nyní se ostravský rodák přesune blíže domovu.
„Toto rozhodnutí bylo z mého pohledu nejtěžší. Tomáš byl jeden z lídrů a v předposlední sezoně i kapitán týmu. Bohužel musel řešit rodinné problémy a poté ihned zranění, což způsobilo velkou absenci, na kterou jsme museli hráčsky reagovat,“ řekl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. „Výsledkem bylo Tomášovo menší vytížení ve zbytku uplynulé sezony i jiná role pro příští ročník. Tyto skutečnosti vyústily ve společné jednání a dohodu na jeho odchodu do jiného klubu extraligy, kde dostane větší roli a zároveň bude blíže svému domovu,“ uvedl.
Bunnaman končí v týmu po necelých dvou letech. V této sezoně zaznamenal v 54 zápasech včetně play-off pět gólů a devět asistencí. „Connorovi se uplynulá sezona nevydařila a my bychom navíc rádi postupně snížili počet cizinců v našem týmu,“ řekl Kmoníček.
Smlouva k 30. dubnu rovněž končí útočníkovi Petru Haškovi, na něhož ale klub po dohodě s hráčem uplatnil opční právo s tím, že starty bude mladý forvard sbírat zejména v první lize. „Nechtěli jsme o Petra přijít, jelikož měl více nabídek, takže jsme mu uplatnili opční právo. Zároveň jsme se domluvili s Petrem na jeho působení v příští sezoně v Kolíně. Jsem přesvědčený, že se Petr i v nějakém zápase objeví u nás, ale to bude samozřejmě záležet na zdravotním stavu našeho mužstva, výkonech Petra a v neposlední řadě i na rozhodnutí Kolína,“ vysvětluje Kmoníček.
Kontrakt končí také útočníkovi Pavlu Šimkovi, který aktuálně vede jednání o nové smlouvě na trase Hradec–Kolín. Angažmá v nižší soutěži se rovněž hledá pro útočníka Alexe Gaša, který v ročníku 2026/27 jako cizinec již nemůže nastoupit v juniorské extralize ani na výjimku.
Hradec Králové prohrál ve čtvrtfinále s Třincem 1:4 na zápasy a skončil sedmý.