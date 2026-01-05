Hokej

Probudili jsme v sobě extrémní bestii. Pro zlato uděláme všechno, hlásí Čihař


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
2 minuty
Čihař: Probudili jsme v sobě extrémní bestii
Zdroj: ČT sport

Produktivní lídr, který táhne tým k vytouženému zlatu po 25 letech. Vojtěch Čihař potvrdil v semifinále proti Kanadě (6:4) roli bodového lídra české ofenzivy na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Dvěma góly vylepšil svoji bilanci na šampionátu už na 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí.

Čihař parádní individuální akcí poslal český tým do vedení 4:3 a poté pečetil trefou do prázdné branky triumf 6:4. Po konci utkání a velké euforii hodnotil zápas emotivně také pro Českou televizi.

„Myslím, že jsme v sobě probudili extrémní bestii. Prostě jsme si šli za vítězstvím a jsem strašně rád, že se nám to konečně povedlo a že jsme je porazili. Že jsme potvrdili naše slova, která jsme říkali,“ zářil Čihař.

14 minut
Sestřih semifinále Kanada „20“ – Česko „20“
Zdroj: ČT sport

Stejně jako v prvním utkání na MS si Češi proti Kanadě zopakovali nelítostnou přestřelku. Zatímco ve skupině podlehli 5:7, v semifinále slavili vítězství.

„Bylo to hrozně těžké. Jsem strašné rád, že se to povedlo celému týmu a ukázali jsme sílu, která v nás je. Kanada je vážně silná. A vždycky bude. O to víc si postupu vážíme. Teď budeme s kluky dělat všechno pro to, abychom vyhráli zlato,“ uvedl Čihař poté v rozhovoru pro svazový web.

Kanaďané byli i tentokrát v roli výrazného favorita, stejně jako na minulých dvou MS, kdy je čeští mladíci poslali domů už ve čtvrtfinále. V neděli zámořského soupeře přestříleli jasně 37:24.

„Je to nádhera,“ řekl Čihař. „První semifinále, ve kterém jsme je dokázali porazit. Alespoň ukazujeme českému národu a hokeji, že jsme na vzestupu. Diváci se mají v budoucnu ještě na co těšit,“ uvedl osmnáctiletý útočník, který načal sezonu v extraligových Karlových Varech, ale těsně před odletem na šampionát podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles.

Čihař je těsně druhý v produktivitě MS

Na ostře sledované přehlídce talentů Čihař válí. V bodování turnaje je druhý jen proto, že vedoucí kanadský bek Zayne Parekh vstřelil o gól více, bodů mají stejně. V semifinále se před polovinou třetí třetiny blýskl individuální gólovou akcí, v závěru přidal pojistku do prázdné branky.

V kabině jsme se shodli, že se nás některá kanadská média snažila otázkami nachytat, aby třeba vyvolala konflikt mezi námi a Kanadou. My jsme zůstali pokorní a kvalitu ukázali na ledě.
Vojtěch Čihař
Zdroj: ČTK / AP / Matt Krohn

„Snažil jsem se co nejrychleji natlačit do brány. Věděl jsem, že gólman má trochu slabší lapačku. Přestože jsem na to v ten moment nemyslel, tak jsem rád, že jsem to trefil,“ popsal gól na 4:3, při němž se skvěle prodral do zakončení.

V tu chvíli věděl, že Kanaďané mají ještě spoustu času na odpověď i případný zvrat. I proto si o poznání více vychutnal zásah na konečných 6:4 v čase 59:34. „Protože tam už jsem věděl, že to může být rozhodující a že se nám nejspíš povedlo je porazit,“ sdělil Čihař.

Zmínil snahu kanadských novinářů před utkáním ještě vyostřit rivalitu mezi oběma týmy. „Myslím, že z nás začínají mít trochu strach. V kabině jsme se shodli, že se nás některá kanadská média snažila otázkami nachytat, aby třeba vyvolala konflikt mezi námi a Kanadou. Nám však stačilo, abychom zůstali pokorní a kvalitu ukázali na ledě, což se nám také povedlo,“ dodal Čihař.

