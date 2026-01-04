Na juniorském světovém šampionátu jde do tuhého. Ve hře je postup do bojů o zlato. Čeští reprezentanti vyzvou Kanaďany v noci na pondělí od 2:30, první semifinále nabízí severské derby mezi Švédy a Finy. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Hokej
ŽIVĚSemifinále MS do 20 let Švédsko – Finsko
Švédové neměli ve čtvrtfinále větší problémy a Lotyše porazili 6:3. Finové se střetli s domácími Američany a nakonec postoupili až gólem v prodloužení po konečné výhře 4:3. Zbylé dva čtvrtfinálové duely byly jednoznačnější. Češi si poradili se Švýcary 6:2, Kanaďané poslali domů Slováky po výsledku 7:1.