Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezoně ještě neztratili ani bod. Na čele tabulky mají Oceláři stále tříbodový náskok na Pardubice, které po obratu ve třetí třetině uspěly v Brně. Bílí Tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice, Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6:2. České Budějovice přetlačily Litvínov 5:4, vítězný gól dal v poslední minutě čtyřbodový Nick Olesen. Stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za tři body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2:1.
Oceláři zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže. V Liberci šli v 8. minutě zásluhou Martina Růžičky do vedení, na něhož ve třetí třetině navázali Jakub Galvas a Daniel Voženílek. Za domácí se až v úplném závěru prosadil Filip Sandberg.
Souboj dvou posledních mistrů v Brně rozhodly tři branky Pardubic v poslední třetině, vítězný gól dal v čase 55:23 ve vlastním oslabení Jan Mandát. Východočeši porazili Kometu podeváté v řadě, Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v sedmém finále extraligy na jaře 2025.
Motor si proti Litvínovu připsal třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Vítězný obrat zařídil v přesilových hrách dánský útočník Olesen, který nejdříve v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a v čase 59:31 rozhodl. Navíc zapsal při svém návratu z marodky po jednozápasové pauze i dvě asistence.
Vítkovice po třech porážkách bez zisku vyzrály na Mladou Boleslav. Ostravané vedli po úvodní třetině 2:0, Středočechy zdolali před svými diváky prvně od prosince 2023, od té doby s nimi na svém ledě pětkrát prohráli. Bruslaři venku poprvé neuspěli. Shodně gól a nahrávku si ve vítkovickém dresu připsali David Cienciala, Chad Yetman a Šimon Stránský.
Olomouc uspěla na ledě Kladna a raduje se z premiérového tříbodového vítězství v sezoně. Na kluzištích soupeřů zvítězili Hanáci poprvé od 25. ledna. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Michal Vitouch, spolehlivý výkon podal gólman Oldřich Cichoň. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo.
Rovněž poprvé naplno bodovala Plzeň. Indiáni po vyrovnané první třetině rozhodli ve 23. minutě, nakonec vítěznou trefu Indiánů zaznamenal kanadský obránce Dylan MacPherson. Hradec Králové ve třetí dvacetiminutovce gólově nezareagoval a prohrál již třetí z posledních čtyř zápasů.
Výsledky 5. kola hokejové extraligy
Výsledky 5. kola hokejové extraligy
Rytíři Kladno – HC Olomouc 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 49. M. Procházka – 7. M. Vitouch (Ondrušek, Rayen Petrovický), 32. Plášek (Berglund), 48. Gewiese (D. Vitouch), 51. Štohanzl (M. Vitouch).
Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Špůr, Hnát. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3511.
Motor České Budějovice – HC Litvínov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. Ordoš (Vála, Hoch), 23. Štencel (N. Olesen, Lantoši), 45. Ordoš (Hoch, N. Olesen), 53. N. Olesen (Štencel, Bulíř), 60. N. Olesen (Štencel, Lantoši) – 7. Šámal (Zygmunt), 26. Kämpf (O. Kaše, Moravčík), 35. Jaks (O. Kaše, Kämpf), 46. Koblasa (O. Kaše, Jaks).
Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka – Zíka, J. Svoboda. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:2. Diváci: 6308.
HC Plzeň – Hradec Králové 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. O. Rohlík (Lalancette, MacPherson), 23. MacPherson (V. Petman, M. Petman) – 9. Nenonen (Čacho).
Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4659.
Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 60. Sandberg – 8. M. Růžička (Kubiesa), 51. J. Galvas (O. Kovařčík), 58. D. Voženílek (M. Růžička).
Rozhodčí: Barek, Jaroš – Frodl, Šimánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1 Diváci: 5231.
HC Vítkovice – BK Mladá Boleslav 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Cienciala (Š. Stránský), 18. Demel (T. Pavelka, Bernovský), 22. Nellis (Brůna, Yetman), 29. Yetman (J. Zbořil, T. Pavelka), 54. J. Šír, 57. Š. Stránský (Hrivík, Cienciala) – 21. Gavars (Lichtag), 26. Morand (Martel, David Moravec).
Rozhodčí: Obadal, Ondráček – Axman, Augusta. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3275.
Kometa Brno – Dynamo Pardubice 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 7. Kollár (K. Pospíšil, H. Zohorna), 30. H. Zohorna (K. Pospíšil, Leino), 33. A. Zbořil (Ilomäki) – 16. Tomášek (Košťálek, Červenka), 26. Smejkal (M. Tourigny , Tomášek), 47. L. Sedlák (Červenka, Košťálek), 56. Mandát, 58. Mikliš (Will).
Rozhodčí: Cabák, Kika – Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7657.