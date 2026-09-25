Ocelářské derby mělo ve 4. kole Tipsport extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8:2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili, potřetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravily zaváhání s Libercem a v Mladé Boleslavi uspěly po výhře 4:1, stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4:2, Karlovy Vary si poradily s Českými Budějovicemi 5:1 a Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4:3 po prodloužení.
Třinec nadále vítězí, odnesly to Vítkovice
Souboj rivalů vyzněl jednoznačně pro Oceláře, kteří po prvním inkasovaném gólu výsledek otočili a zápas dovedli k hladkému triumfu. K obratu nakročili už v první třetině, kdy domácí skórovali třikrát v rozmezí čtyř minut zásluhou Marka Daňa, Filipa Pyrochty a Daniela Voženílka.
Další trefy přidali v přesilových hrách Andrej Nestrašil, Michal Kovařčík, jenž oslavil návrat do sestavy po otřesu mozku, autor pěti bodů Libor Hudáček (1+4), Matěj Kubiesa a znovu Pyrochta. Mezi střelce se z hostů zapsali Jindřich Abdul a Anthony Nellis, který snižoval na 2:5. Ostravané mají ze tří odehraných duelů negativní skóre 7:15 a jsou poslední, Slezané vedou celkové pořadí s 12 body.
Dynamo si v Boleslavi pomohlo dalšími dvěma přesilovkovými góly
Pardubice si po domácím nezdaru s Libercem (4:5) spravily chuť na ledě Mladé Boleslavi. Východočeši nakročili k zisku tří bodů v početních výhodách, když na Jáchyma Kondelíka navázal také Matěj Stránský, který se postaral už o osmý přesilovkový zásah týmu v nové sezoně. Středočeši poté sice korigovali zásluhou Pavla Skalického, ale pojistku přidal opět Kondelík a do prázdné brány také Jiří Smejkal.
Triumf Sparty v Litvínově režíroval Řepík
Podobně jako Dynamo také Sparta napravila dojem po předchozí domácí porážce s Mladou Boleslaví (3:5). Pražané tentokrát odehráli mnohem poklidnější utkání, když po dvou brankách Michala Řepíka a gólu Jakuba Krejčíka vedli v Litvínově po dvou třetinách už 3:0. Jiří Sekáč následně přidal čtvrtý úspěch hostů dokonce v oslabení, až v závěru uzavřel skóre domácí Ondřej Kaše.
Moravské derby pro Kometu
Olomouci se prestižní domácí duel proti Kometě nepovedl. Hanáci sice v polovině utkání vykřesali naději na bodový zisk, když Jakub Navrátil upravil na 1:2, ale o pouhých 42 sekund později zvýšil náskok Brňanů Arttu Ilomäki. Třemi body za dva góly a asistenci se v dresu vítězů blýskl další Fin Robert Leino. Kometa po úvodních dvou porážkách zvítězila podruhé v řadě a stoupá tabulkou, Olomouc je předposlední se dvěma body.
Energie dál těží z formy Jonese
Karlovy Vary v poklidu zdolaly českobudějovický Motor a dál pravidelně střídají výhry s porážkami. Ke třem bodům nakročily v první části, kterou ovládly 3:0. Opět se činil Nick Jones – kanadský útočník Západočechů bodoval potřetí v řadě, když svůj střelecký zápis v sezoně rozšířil o další dva góly (oba dal v přesilovce) včetně vítězné trefy a zlepšil se už na šest bodů (4+2). Jednou skóroval také stále ještě sedmnáctiletý talent Energie Petr Tomek.
Plzeň ztratila tříbrankové vedení, nakonec brala aspoň dva body
Kladnu se po nevydařené druhé třetině povedl v závěru návrat do zápasu s Plzní, ale na více než bod to nakonec nestačilo. Západočeši vedli už o tři góly, které stihli nastřílet v rozmezí 23. a 29. minuty. Jenže Rytíři se nevzdali. Ve 49. minutě snížil Jakub Konečný v oslabení, na 2:3 dal Phil Pietroniro o pět minut později a 21 sekund před koncem při risku bez brankáře vyrovnal Kelly Klíma. V nastavení rozhodl o plzeňské výhře Michal Teplý druhou trefou v utkání.
Výsledky 4. kola hokejové extraligy
Výsledky 4. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Vítkovice Ridera 8:2 (3:1, 1:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 8. Daňo (Pyrochta, L. Hudáček), 11. Pyrochta (L. Hudáček, Kubiesa), 12. D. Voženílek (D. Musil, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (M. Růžička), 43. M. Kovařčík (Kubiesa, L. Hudáček), 52. L. Hudáček (Daňo, Pyrochta), 56. Kubiesa (Daňo, M. Kovařčík), 59. Pyrochta (L. Hudáček, Daňo) – 7. Abdul (J. Zbořil, T. Pavelka), 46. Nellis.
Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Augusta, Rampír. Vyloučení: 5:5 a navíc Holland (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 5:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).
BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávka: 44. Skalický (Gríger, Zámorský) – 13. Kondelík, 40. M. Stránský (Červenka, Košťálek), 44. Kondelík (Kelemen), 60. Smejkal (Tomášek).
Rozhodčí: Šindel, Květoň – J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Diváci: 3256.
HC Verva Litvínov – HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 58. O. Kaše (Kämpf) – 12. Řepík (Shore, N. Seppälä), 21. Krejčík (M. Špaček), 40. Řepík (Knot, Blümel), 56. Sekáč.
Rozhodčí: Pražák, Pilný – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5845.
HC Olomouc – HC Kometa Brno 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 31. Navrátil (Plášek, Freibergs), 54. Herčík (J. Kos, Navrátil) – 4. Leino (Kunc, Flek), 29. K. Pospíšil (Kučeřík, Leino), 31. Ilomäki (Kusko, Ščotka), 41. Leino (F. Král, Zábranský ml.).
Rozhodčí: Šír, Obadal – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5090.
BYD Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Mamčics, 17. Jones (Egle), 19. P. Tomek (Brickley, Egle), 33. Jones (Minárik, M. Kočí), 44. Černoch (O. Beránek, Jiskra) – 23. Hoch (Ordoš, Pýcha).
Rozhodčí: Barek, Mejzlík – Špůr, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 4237.
Rytíři Kladno – HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 49. Konečný (Forman), 54. Pietroniro (Audette, Ojamäki), 60. Kelly Klíma (F. Přikryl, Audette) – 23. Rohlík, 28. Teplý (M. Petman), 29. L. Strnad (Měchura, A. Čech), 62. Teplý (Simon, Robertson).
Rozhodčí: Zeliska, Jaroš – Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 4136.
V předehrávce kola: Mountfield Hradec Králové – Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Kevin Klíma (McCormack, Jergl), 30. R. Pavlík (Čacho, Nenonen), 37. Jergl (Vukojevic, Melancon), 45. Čacho (Kalina, Kohout), 58. R. Kousal (Radil, McCormack) – 28. A. Najman (R. Šimek), 41. Rychlovský (Lenc).
Rozhodčí: M. Sýkora, Hacaperka – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3604.