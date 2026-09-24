V předehrávce bral tři body Hradec, proti Liberci sehrál ústřední roli Jergl

Liberci druhá předehrávka na východě Čech během tří dnů už nevyšla. Zatímco v Pardubicích Bílí Tygři uspěli (5:4), v úvodním duelu 4. kola extraligy na ledě Hradce Králové padli 2:5. V zápase byl hodně vidět útočník Aleš Jergl, jenž zaznamenal vítězný gól a nahrávku, navíc neproměnil trestné střílení podobně jako Jakub Rychlovský na druhé straně.
Duel dvou týmů vyznávajících aktivní pojetí hry přinesl výzvu oběma gólmanům. Hradecká jednička Škorvánek byl u porodu dcery a poprvé od přestupu z Pardubic jej zastoupil Vomáčka, zatímco v liberecké brance se téměř po roce od zranění kolena objevil Hamalčík.
Ten v úvodních minutách čelil velkým šancím Zdráhala, jenž napoprvé přetáhl bekhendovou kličku a teč i dorážku v přesilovce mu zastavil gólman. Před koncem početní výhody už Hamalčík nestačil na Klímovu teč McCormackovy střely a Mountfield šel v 10. minutě do vedení.
Domácí tým byl nebezpečnější i nadále a ze dvou úniků mohl skórovat Kohout. Na druhé straně mělo zajímavé parametry až přečíslení Rychlovského s Lencem, proti němuž zakročil Vomáčka. Domácí se nevyvarovali několika zbytečných vyloučení a právě liberecké přesilovky byly zásadním tématem první poloviny zápasu.
Hosté v nich chybovali a proti Pilařově nájezdu je zachránil Hamalčík. Ale další možnost Liberce využil už po pěti sekundách Najman, jenž nejprve tečoval a poté i dorazil Šimkovu střelu.
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Nerozhodný stav ale nevydržel ani dvě minuty. Hradečtí získali puk po špatné Ivanově přihrávce a liberecké střídání využili k přečíslení, které po Čachově nahrávce přesně zakončil Radovan Pavlík. Tento moment v polovině utkání zlomil obraz hry výrazně na stranu Mountfieldu, jenž dohrál druhou část ve velkém tlaku. Jergl neproměnil trestné střílení po Zileho faulu na Vukojevica ani obrovskou dvojšanci, ale ve 37. minutě už z dorážky zvýšil na 3:1.
Naděje Bílých Tygrů oživil 55 sekund po startu třetí třetiny Rychlovský. Lenc ho našel před brankou neobsazeného a letní navrátilec si vychutnal Vomáčku bekhendovou kličkou do prázdné branky. Už za tři minuty ale Hradec znovu odpověděl díky Čachově teči přímo před Hamalčíkem. Ani Rychlovský posléze nevyužil trestné střílení, při němž přečetl Vomáčka jeho střelu mezi nohy.
Liberec v celém utkání doplácel na to, že velmi dobrý výkon jeho prvního útoku ani zdaleka nenapodobily ostatní formace. Popáté inkasovali Bílí Tygři při risku bez brankáře od Kousala a posila z Pardubic tak slavila první soutěžní zásah v královéhradeckých barvách.
Předehrávka 4. kola hokejové extraligy
Předehrávka 4. kola hokejové extraligy
Mountfield Hradec Králové – Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Kevin Klíma (McCormack, Jergl), 30. R. Pavlík (Čacho, Nenonen), 37. Jergl (Vukojevic, Melancon), 45. Čacho (Kalina, Kohout), 58. R. Kousal (Radil, McCormack) – 28. A. Najman (R. Šimek), 41. Rychlovský (Lenc).
Rozhodčí: M. Sýkora, Hacaperka – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3604.
Hradec Králové: Vomáčka – McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, D. Sýkora – R. Pavlík, Tamáši, Perret – Jergl, Kevin Klíma, P. Zdráhal – Radil, R. Kousal, Pilař – Nenonen, Čacho, Kohout – D. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
Liberec: Hamalčík – Kachlíř, R. Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac – Lenc, A. Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Petrovský – J. Pytlík, A. Musil, Faško-Rudáš – O. Procházka, Hujer, J. Vlach. Trenér: Kudrna.