Hokejisté Třince získali po vánoční změně trenéra deset z dvanácti možných bodů a výhrou nad posledním Litvínovem si upevnili druhé místo v tabulce. Na třetí místo se posunula Plzeň díky jasné výhře nad Mladou Boleslaví. Kladno uspělo po čtyřech letech na ledě Sparty a vyhrálo potřetí v řadě. Pardubice třemi góly ve třetí třetině rozhodly zápas s Vítkovicemi a vedou už o osm bodů. Kometa prohrála popáté za sebou, dvěma góly a asistencí o tom rozhodl karlovarský Matteo Kočí. Liberec ukončil sérii porážek v Hradci Králové, čisté konto udržel Štěpán Lukeš. Filip Přikryl vystřelil v 51. minutě Motoru výhru 2:1 nad Olomoucí.
SOUHRNTřinec pod Žabkou dál vítězí, změna trenéra prospěla i Kladnu
Oceláři po změně trenéra vyhráli i čtvrtý zápas
Třinec udolal na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení a pod trenérem Borisem Žabkou vyhrál i čtvrtý zápas. Chemici neuspěli potřetí za sebou a na třináctou Mladou Boleslav ztrácí sedm bodů.
Oceláři sice po trefách Matúše Sukeľa a Nicolase Hlavy dvakrát prohrávali, vždy ale dokázali brzo vyrovnat, když se prosadili Marko Daňo a Libor Hudáček. Zápas rozhodl v čase 62:14 Jakub Galvas.
Dynamo poprvé v sezoně porazilo Vítkovice
Pardubice si připsaly šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Dynamo utkání rozhodlo třemi góly ve třetí třetině a Vítkovice porazilo poprvé v sezoně. Gólem a asistencí k výhře Východočechů 4:1 přispěl útočník Martin Kaut, který byl také autorem vítězné pardubické branky ve 42. minutě.
Liberec s Lukešem v brance vynuloval bezradný Hradec
Bílí Tygři zvítězili na ledě Hradce Králové 2:0. Vítězný gól vstřelil v 14. minutě v přesilové hře Radan Lenc, v poslední minutě pojistil výsledek při power play Jaroslav Vlach. Brankář Liberce Štěpán Lukeš zaznamenal nejen první výhru v probíhajícím ročníku, ale rovnou i první čisté konto.
Domácí nastoupili do utkání v retro dresech odkazujících na klub BK Hradec Králové, který ve městě přesně před sto lety začal psát hokejovou historii. Šedé trikoty jim ale štěstí nepřinesly.
Kladno vyhrálo po čtyřech letech na ledě Sparty
Rytíři zdolali domácí Spartu 5:4 v prodloužení. Led Pražanů dobyli poprvé od ledna 2022 po šesti porážkách bez bodového zisku. Kladno pod vedením Tomáše Plekance vyhrálo i třetí duel, přestože promarnilo dvoubrankové vedení a prohrávalo 3:4.
Před 16 tisíci diváky pak ale 49 sekund před koncem základní doby vyrovnal Daniel Audette a v čase 62:11 rozhodl svým druhým zásahem Jérémie Blain. Za domácí se dvakrát prosadil Filip Chlapík, jenž měl stejně jako Blain bilanci 2+1.
Plzeň přes zranění Kvasničky rozstřílela Boleslav
Indiáni zvítězili nad Mladou Boleslaví vysoko 6:2 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Západočeši si postupně do konce druhé třetiny vypracovali tříbrankový náskok a nezbrzdilo je ani nepříjemné zranění Davida Kvasničky po polovině utkání, po němž musel plzeňský obránce v bezvědomí s otřesem mozku opustit stadion.
Hosté se střelecky prosadili až v závěrečné třetině a přes zmírnění debaklu prohráli čtvrté z posledních šesti utkání. V plzeňských barvách se blýskl gólem a dvěma asistencemi Michal Teplý. Třemi přihrávkami mu zdatně sekundoval Matyáš Filip.
Kometa po nezdaru s Karlovými Vary klesla na desáté místo
Brno prohrálo s Karlovými Vary 2:3, úřadující mistr padl popáté v řadě a v tabulce klesl na desátou příčku. Na výhře Západočechů se dvěma brankami a jednou asistencí podílel obránce Matteo Kočí. Energie poskočila na čtvrté místo.
Přikryl rozhodl o těsné výhře Motoru
České Budějovice porazily Olomouc 2:1 a po sérii tří porážek se radovaly z tříbodového zisku. Utkání rozhodl v 51. minutě útočník Filip Přikryl, gól a asistenci na straně Motoru připsal obránce Roman Vráblík. Hanáci prohráli venku potřetí za sebou a v tabulce klesli za svého soupeře.
Výsledky 38. kola extraligy
Výsledky 38. kola extraligy
Oceláři Třinec – HC Litvínov 3:2 v prodloužení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 38. Daňo (Flynn), 45. Hudáček (Flynn, Daňo), 63. J. Galvas (O. Kovařčík) – 32. M. Sukeľ (Čajkovič, Husinecký), 44. Hlava (Čajkovič, M. Sukeľ). Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) – Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5086.
Hradec Králové – Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 14. Lenc (Sandberg, A. Najman), 60. J. Vlach (A. Musil, Lenc). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Brož, Rampír. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 4180.
Sparta Praha – Rytíři Kladno 4:5 v prodloužení (0:2, 1:1, 3:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 24. Shore (Řepík), 44. Chlapík (Řepík, Shore), 44. M. Špaček (Krejčík, Chlapík), 55. Chlapík (Řepík) – 6. Blain (Audette, Ojamäki), 17. M. Houdek (Kelly Klíma, Vigneault), 35. Lisler (M. Marcel, Audette), 60. Audette (Blain), 63. Blain (Ojamäki). Rozhodčí: Úlehla, Hribik – J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:3. Diváci: 16 012.
HC Plzeň – BK Mladá Boleslav 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 10. V. Lajunen (Filip, Zámorský), 28. Merežko (M. Petman, Teplý), 38. Teplý (M. Petman), 46. Měchura (Filip), 50. V. Petman (Holešinský, Teplý), 51. L. Strnad (Filip, Malák) – 43. Buchtele (O. Procházka, Pyrochta), 57. Lichtag (Malínek, Jánošík). Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4829.
Motor České Budějovice – HC Olomouc 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 32. Vráblík (Štencel, Ordoš), 51. F. Přikryl (Vráblík, Štencel) – 44. Anděl (Cosgrove, Stella), Rozhodčí: Sýkora, Ondráček – Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5730.
Dynamo Pardubice – HC Vítkovice 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 27. Vondráček (Poulíček, J. Stránský), 42. M. Kaut (Tourigny), 52. R. Kousal (M. Kaut, Sobotka), 60 Mandát (Sedlák, Čerešňák) – 1. Nellis (Edmonds, Kalus). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 9421.
Kometa Brno – Energie Karlovy Vary 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. T. Zohorna (H. Zohorna, K. Pospíšil), 17. Kollár (K. Pospíšil, Š. Stránský) – 5. Bambula (Sapoušek, Kočí), 22. Kočí (Egle, Dello), 24. Kočí (Bambula, Jones). Rozhodčí: Hradil, Vrba – Axman, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 6041.