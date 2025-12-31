Kladno díky vítězství nad Karlovými Vary (3:1) zastavilo sérii porážek. Těšilo to v první řadě nového trenéra Tomáše Plekance, který na střídačce nahradil Davida Čermáka. Po utkání odmítl, že vina za nevydařené výsledky ležela právě na Čermákovi.
Spousta hráčů do Kladna nechtěla. Děláme maximum, říká Plekanec
„I když David Čermák není trenérem a navenek to vypadá, že to spadlo na něj, tak to v žádném případě tak není. Je to rozhodnutí, které se v hokeji stává. Samozřejmě byla varianta nechat to být a jet dál. Anebo tato. Jiná nebyla,“ uvedl Plekanec, který je asistentem trenéra reprezentace Radima Rulíka a loni byl u triumfu na mistrovství světa v Praze.
Bývalý vynikající útočník zdůraznil, že Čermák toho pro Kladno udělal hodně. „Dostala se ke mně nějaká kritika. Myslím, že fanoušci Kladna by měli Davidovi, když to řeknu úplně otevřeně, líbat zadek. Protože je to jediný trenér, který na Kladně chce trénovat, chtěl trénovat a byl tady. Takže to bylo strašně těžké rozhodnutí. Ale někdy se musí udělat,“ uvedl Plekanec. Čermák na kladenské střídačce působil v různých rolích v letech 2015 až 2022. A loni se vrátil.
Poté, co padlo rozhodnutí o Čermákově konci, rozhodl se s Jiřím Burgrem, že do konce sezony tým povedou. „Samozřejmě jsme přemýšleli i nad jinými variantami. Nakonec jsme se ale rozhodli s Jirkou, že do toho půjdeme my,“ podotkl třiačtyřicetiletý bývalý kapitán Rytířů. Plekanec spolu s Burgerem stavěli tým po příchodu nového většinového vlastníka Kladna Tomáše Drastila, který koupil osmdesát procent klubu od Jaromíra Jágra. Po velké obměně kádru Rytíři zůstávají na chvostu.
Plekanec poukázal na fakt, že po minulé sezoně přišel tým o klíčové hráče v čele s Ticháčkem a Tralmaksem. „A v únoru první lajnu z českých hráčů neseženete. Nebo aspoň nevím o tom, jestli se to dá sehnat. V únoru to nešlo, v březnu taky ne,“ řekl.
V létě přišlo na Kladno 15 nových hráčů a v posilování pokračují Rytíři i v sezoně. „My jsme dělali, co jsme mohli. A vůbec to není o penězích. Prostě ti hráči v tu dobu nejsou. Snažíš se přivést maximum. Hráče, kteří na Kladně chtějí hrát. Je strašná spousta hráčů, kteří z nějakých důvodů nechtěli. Taková je prostě situace. I tak se povedlo přivést výborné hráče, ale samozřejmě trvá, než si všechno sedne,“ řekl Plekanec, který je přesvědčený, že v kabině tým funguje dobře. „Kluci chtějí a bojují,“ dodal.