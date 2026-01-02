Třinec zvítězil v 37. kole Tipsport extraligy na ledě Vítkovic 2:0 a posunul se na druhé místo tabulky za vedoucí Pardubice. Poslední Litvínov po předchozí vítězné sérii prohrál podruhé v řadě, tentokrát doma schytal debakl 1:8 od Plzně. Další nezdar může Severočechy mrzet dvojnásob, protože Mladá Boleslav i Kladno své zápasy vyhrály.
SOUHRNOcelářské derby zvládl Třinec s nulou. Plzeň zostudila Litvínov, Boleslav s Kladnem mu zase odskočily
Vítkovice nenašly recept na třineckou defenzivu
Třetí zápas pod novým vedením, třetí výhra. Třinec s hlavním koučem Borisem Žabkou šlape, tentokrát slavil ve Vítkovicích hubené vítězství 2:0 díky brankám Vladimíra Draveckého a Patrika Hrehorčáka v samotném závěru a hlavně bezchybnému výkonu gólmana Marka Mazance. Pro maskovaného muže Ocelářů to byla třetí nula v ročníku. Ostravanům se doma nedaří, z posledních pěti duelů se radovali v jediném.
Plzeňský Filip zazářil v Litvínově hattrickem
Litvínov na domácím stadionu propadl s Plzní a musí skousnout porážku 1:8. Pod vysoký triumf Západočechů se podepsal třemi góly Matyáš Filip, jenž dvakrát skóroval v oslabení, jednou v přesilovce a navrch přidal asistenci. Dvakrát se trefil Michal Teplý. Severočeši drželi se soupeřem krok jen do stavu 1:1, když srovnával Markus Hännikäinen. Plzeň se veze na vítězné vlně, slavila potřetí za sebou a je čtvrtá.
Mladá Boleslav udolala Motor a utekla Litvínovu
Důležité tři body do tabulky si připsala Mladá Boleslav, která přetlačila České Budějovice 4:2 a díky porážce Litvínova zvýšila náskok na osm bodů. Triumf Středočechů zařídil Patrik Zdráhal, jenž nejprve vyrovnal na 1:1 a později vstřelil vítězný gól na 3:2. Jednou se prosadil také veterán Jakub Klepiš, jedenačtyřicetiletý útočník se zapsal do listiny střelců ve druhém utkání po sobě. Boleslav ztrácí z dvanácté příčky na jedenáctý Motor sedm bodů.
Hanáci ukončili sérii porážek, odnesl to Liberec
Olomouc po čtyřech prohrách zase okusila pocit vítězství, když si poradila s Libercem 5:3. Bílí Tygři přitom na Hané vedli po zásahu Serváce Petrovského, ale domácí odskočili až do vedení 5:1 díky pěti různým střelcům, přičemž Renars Krastenbergs se blýskl v utkání třemi body (1+2). Olomouc přeskočila České Budějovice a je desátá, Severočeši čekají na dvě výhry v řadě od 5. prosince.
Kladno se radovalo pod Plekancem také podruhé
Kladnu se povedl v Brně obrat z 1:2 na konečných 4:2 a zvítězilo i ve druhém zápase poté, co tým převzal nový realizační tým pod vedením Tomáše Plekance. Otočku dokonal dvougólový Niko Ojamäki, který dvakrát skóroval také v minulém utkání. Třináctí Rytíři mají na předposlední příčce sedmibodový náskok před posledním Litvínovem. Kometa se od Vánoc hledá, nezvládla ani jeden ze čtyř duelů.
Pardubice neudržely ve Varech vedení a vezou jen bod
Karlovy Vary zaznamenaly cenný triumf nad Pardubicemi 3:2 po prodloužení. Východočeši měli nakročeno k protáhnutí vítězných výsledků, ale otočku Západočechů nejprve započal Jakub Minárik a v nastavení rozhodl Ondřej Beránek. Dynamo padlo po pěti zápasech a druhý Třinec má už jen sedmibodové manko, Vary jsou páté s 60 body stejně jako čtvrtá Plzeň.
Výsledky 37. kola extraligy
HC Vítkovice Ridera – HC Oceláři Třinec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. Dravecký (J. Galvas, Cienciala), 60. Hrehorčák (Marian Adámek). Rozhodčí: R. Šír, Úlehla – Frodl, Hynek. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 9833.
HC Verva Litvínov – HC Škoda Plzeň 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)
Branky a nahrávky: 13. Hännikäinen (Polášek, Plutnar) – 12. Filip (Schleiss), 15. Holešinský (V. Lajunen, N. Malík), 17. Teplý (Merežko, V. Petman), 31. Filip (Schleiss, V. Lajunen), 38. Teplý (Zámorský, Kvasnička), 44. Filip (Měchura, D. Simon), 52. L. Strnad (Filip, Měchura), 55. J. Lev (Teplý, Percy). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2. Diváci: 5033.
BK Mladá Boleslav – Banes Motor České Budějovice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. P. Zdráhal (Fořt, Lintuniemi), 17. Klepiš (O. Procházka, Buchtele), 24. P. Zdráhal (Skalický, Fořt), 60. Fořt (Skalický) – 7. N. Olesen, 20. F. Přikryl (Vráblík, Štencel). Rozhodčí: Barek, Zeliska – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 3332.
HC Kometa Brno – Rytíři Kladno 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 14. K. Pospíšil (T. Zohorna, Ďaloga), 29. T. Zohorna (K. Pospíšil, H. Zohorna) – 4. Ojamäki (Mendel), 47. Vigneault (Pietroniro, Mendel), 48. Ojamäki (Audette, M. Marcel), 60. Kelly Klíma (M. Procházka, Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) – Blažek, Rampír. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 7493.
HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 12. Orsava (Fridrich, Čacho), 18. Čacho (Krastenbergs), 26. Rayen Petrovický (Fridrich, Ondrušek), 33. Krastenbergs, 42. Fridrich (Krastenbergs) – 5. Petrovský (T. Hanousek), 46. Lenc (J. Pytlík, A. Najman), 59. R. Šimek (T. Hanousek, J. Pérez). Rozhodčí: Obadal, Vrba – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:6, navíc Kusko, Ondrušek, Hrádek – A. Musil, Lenc, J. Pytlík všichni 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 4145.
HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 3. Egle (Jiskra, M. Kočí), 57. Minárik (Mamčics), 62. O. Beránek (Šťastný, Jaks) – 32. M. Kaut (Červenka, L. Sedlák), 49. Hájek (Kondelík). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5418.