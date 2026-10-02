Už sedmou výhru v řadě od začátku sezony přidal Třinec, který tak nadále vede extraligu s plným počtem bodů. V 7. kole si Oceláři poradili také s Litvínovem, když se na vítězství 3:2 podílel dvěma góly Ondřej Kovařčík. Karlovy Vary si odvezly všechny body z Ostravy, Vítkovice porazily 3:0. Liberec doma udolal Olomouc 2:0 a po třech nezdarech se zase radoval. Už počtvrté v řadě uspěly Pardubice, odnesla to Plzeň po výsledku 4:2. Hradec Králové zvítězil nad Kladnem 4:3 po nájezdech, dva body brala také Kometa, která přetlačila Mladou Boleslav 3:2 po nájezdech.
Oceláře táhl Ondřej Kovařčík
Ani Litvínov nedokázal přehrát třinecké Oceláře a Slezané tak dál čekají na prvního přemožitele v nové sezoně. Pod sedmou výhru se podepsal dvěma zásahy Ondřej Kovařčík, jenž nejprve otevřel skóre po pěti minutách v oslabení a na konci druhé třetiny zvýšil na 3:1 pro změnu v přesilové hře. Další dvě asistence do sbírky zaznamenal veterán Martin Růžička, celkově jich má třinecký kapitán už sedm. Litvínov nenavázal na vítězství nad Libercem a připsal si třetí nezdar z posledních čtyř duelů.
Vítkovice nepřekonaly Frodla
Karlovy Vary přidaly třetí triumf v řadě, tentokrát přehrály Vítkovice. Dvěma brankami k tomu přispěl lotyšský útočník Haralds Egle, jeho krajan z obrany Roberts Mamčics vstřelil vítězný gól. Brankář Západočechů Dominik Frodl vychytal druhé čisté konto v řadě a celkově už 38. v extraligové kariéře. Energie se díky vítězství posunula do elitní čtyřky, Ostravané přišli o minisérii dvou výher.
Liberec zabral proti Olomouci
Po třech porážkách v řadě přidali Bílí Tygři teprve druhé vítězství v sezoně, když udrželi Olomouc na uzdě. Vše podstatné se událo v druhé třetině, když na Serváce Petrovského gólově navázal v početní výhodě Tomáš Filippi. Ten napravil předchozí zaváhání Jakuba Rychlovského, který neproměnil trestné střílení. Liberecký gólman Petr Kváča má první nulu v sezoně. Hanáci spadli na poslední místo tabulky.
Pardubice slaví čtvrtý triumf za sebou
Po Českých Budějovicích potrápila Dynamo na jeho ledě také Plzeň, ale k bodům to podobně jako v případě Motoru nevedlo. Pardubice sice prohrávaly poté, co bezbrankový stav zrušil Adam Měchura v 25. minutě, ale domácí výsledek otočili ještě před druhou přestávkou. Na Miloše Kelemena navázali v přesilových hrách Matěj Stránský šestým gólem v ročníku a také Roman Červenka, jenž se v duelu blýskl celkem třemi body (2+1) a bodoval také v osmém utkání sezony. Dominik Simon poté snížil, ale Západočeši už nesrovnali.
Výsledková krize Kladna pokračuje
Kladno sahalo podobně jako Liberec po přerušení třízápasové šňůry porážek, ale nadějně rozehraný duel s Hradcem Králové v závěru ztratilo. Rytíři v utkání dvakrát srovnali a po gólu Filipa Přikryla vedli od 37. minuty 3:2. Jenže šest minut před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení Michael Vukojevic a v nájezdech rozhodl o bodu navíc pro Východočechy jediný úspěšný střelec z deseti hráčů Lukáš Radil. Středočeši vytěžili z posledních čtyř duelů jen dva body.
Vítězné nájezdy si připsala také Kometa
Kometě se doma povedl proti Mladé Boleslavi obrat, ačkoliv jen za dva body. Hosté v Brně dvakrát vedli po brankách Vojtěcha Hradce a Matěje Gardoně, ale nejdřív vyrovnal Adam Zbořil v polovině utkání a po něm také Hynek Zohorna v 51. minutě. Čtvrtou porážku Středočechů za sebou dokonal v nájezdech Maxim Čajkovič. Mladá Boleslav je v tabulce předposlední.
Výsledky 7. kola hokejové extraligy
Výsledky 7. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. O. Kovařčík (Kurovský). 20. Kurovský (M. Růžička, J. Galvas), 38. O. Kovařčík (J. Galvas, M. Růžička) – V. Beran (Jaks), 60. Maštalířský (Jaks).
Rozhodčí: Stano, Schenel – Axman, Blažek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5001.
HC Vítkovice Ridera – BYD Energie Karlovy Vary 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 2. Mamčics (Bambula, Šťastný), 26. Egle (M. Kočí, Bambula), 36. Egle (Schmiemann, V. Váňa).
Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Peluha, Rožánek. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Diváci: 3385.
Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Petrovský (Faško-Rudáš, Filippi), 32. Filippi (A. Musil, Faško-Rudáš).
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4452.
HC Dynamo Pardubice – HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 31. Kelemen (Nosek, Mikliš), 34. M. Stránský (Sedlák, Červenka), 38. Červenka (Sedlák), 58. Červenka (Mandát) – 25. Měchura (Lalancette, Rohlík), 42. Simon (Filip, Robertson).
Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Brož, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 8709.
Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové 3:4 po sam. nájezdech (2:2, 1:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 11. Kelly Klíma (Kubík), 20. M. Procházka (Forman, F. Přikryl), 37. F. Přikryl (Kubík, Mendel) – 7. Jergl (Čacho, McCormack), 14. Miškář (Radil), 54. Vukojevic (R. Pavlík, Miškář), rozhodující sam. nájezd Radil.
Rozhodčí: Pražák, Barek – Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3188.
HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 32. A. Zbořil (Kučeřík, Ilomäki), 51. H. Zohorna (Zábranský ml., Ščotka), rozhjodující sam. nájezd Čajkovič – 24. Hradec (Buchtele, Lichtag), 34. Gardoň (Gavars).
Rozhodčí: Kika, Obadal – Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:4, navic Witkowski (Brno) a Hradec (Ml. Boleslav) oba 5 min. Bez využití. Diváci: 7319.
Předehrávka kola: HC Sparta Praha – Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 32. M. Špaček (Chlapík, Sekáč), 42. Hyka (O. Najman), 54. Shore (P. Kousal), 60. Chlapík (Blümel, Knot) – 13. Olesen (Lantoši), 54. Ahl (Štencel).
Rozhodčí: Jaroš, Sýkora – Lederer, Maňák. Vyloučení: 5:6, navíc Sekáč (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 672.