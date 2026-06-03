Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5:4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek našeho času.
Hertl nastupoval ve třetím útoku a odehrál 15 minut a deset sekund. Důvěru dostával i v přesilovkové formaci, která se skládala z pěti útočníků a na ledě zůstávala většinu času početní výhody. Odchovanec pražské Slavie v zápase dvakrát vystřelil. Kromě gólové rány ještě nebezpečně vypálil v přesilové hře z mezikruží za stavu 3:2.
Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Hertlův spoluhráč Shea Theodore, který vstřelil jednu branku a dvě připravil.
Carolina začala zostra. Už po 25 sekundách otevřel skóre z přečíslení Nikolaj Ehlers střelou z levého kruhu. Carolina vedla ve třinácté minutě po Ehlersových gólech 2:0, ale v čase 24:35 už prohrávala 2:3. Ještě v první třetině snížil Theodore a po přestávce na něj navázali William Karlsson a Ivan Barbašov.
Domácí se z rychlého obratu oklepali a ve 33. minutě vyrovnal Jordan Staal. Vegas vrátil vedení v úvodu třetí třetiny Brett Howden, který je s 11 trefami nejlepším střelcem letošního play-off.
Carolina opět odpověděla, o smazání manka se postaral Shayne Gostisbehere. Prodloužení odmítl Hertl, který se prosadil precizní střelou z mezikruží.
Vegas prohrávali 0:2, skóre otočili ve 25. minutě
Vegas se dostali do hry z nenápadné akce. Obránce Theodore vystřelil od modré čáry a puk skončil pravděpodobně i po teči bránícího Erika Robinsona v brance. Domácím mohl vrátit dvougólový náskok z úniku Logan Stankoven, ale Carter Hart zasáhl betonem.
Vstup do prostřední třetiny vyšel tentokrát Vegas. Po třiceti sekundách vyrovnal Barbašov střelou z levého kruhu k bližší tyči a ve 25. minutě už hosté vedli. Karlsson zůstal po bekhendové přihrávce Mitche Marnera od zadního mantinelu osamocený před brankou a nemýlil se. Hostům stačilo k obratu osm střel.
Carolina se mohla opřít o třetí formaci, která vstřelila i třetí branku týmu. Z levého kruhu se prosadil Staal. Jeho spoluhráč z formace Jordan Martinook poté trefi tyč a na druhé straně rozezvonil brankovou konstrukci i Jack Eichel.
Rychlý gól padl i ve třetí třetině. Na přihrávku Theodorea si sjel k pravé tyči Howden a jemnou tečí usměrnil puk za záda Frederika Andersena. Domácí se nevzdali, z levého kruhu vyrovnal Gostisbehere.
Hertl se mohl do statistik zapsat už v 54. minutě. Český útočník přihrával před odkrytou branku Coltonu Sissonsovi, který ale pod tlakem netrefil puk ideálně. Na druhé straně se vytáhl Hart při střele Setha Jarvise.
V dalším střídání uvolnil Sissons milimetrovou bekhendovou zadovkou Hertla, který vydařenou ranou nad vyrážečku Andersena rozhodl. Domácí se ve zbytku zápasu z šoku nevzpamatovali a na nic vážného se nevzmohli ani při hře bez gólmana.
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 1. Ehlers (Slavin, Chatfield), 13. Ehlers (Chatfield), 33. J. Staal (K. Miller), 52. Gostisbehere – 14. Theodore (McNabb, C. Smith), 21. Barbašov (Eichel, McNabb), 25. W. Karlsson (Marner, Howden), 42. Howden (Theodore, McNabb), 57. Hertl (Sissons, Theodore). Rozhodčí: McCauley, Rooney – Berg, MacPherson. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18 738. Hvězdy zápasu: 1. Theodore (Vegas), 2. Ehlers (Carolina), 3. Howden (Vegas). Stav série: 0:1.
Carolina: Andersen – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Aho, A. Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, J. Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.
Vegas: Hart -Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.
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