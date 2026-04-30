Už jsem byl hladový po každodenní práci, přiznal Augusta

Už řadu týdnů bylo veřejným tajemstvím, že novým trenérem Sparty se stane Patrik Augusta. Šestapadesátiletý stratég poslední tři roky úspěšně vedl juniorskou reprezentaci, se kterou získal tři medaile na světových šampionátech. Jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodl vrátit zpět na klubovou úroveň, bylo, že mu již scházela každodenní práce s hráči.
„Už se na novou výzvu a novou práci strašně moc těším. Myslím si, že už jsem byl trošku hladový po každodenní práci, protože práce v národním mužstvu je přece jen specifická. Je více turnajová, více o skautingu. Věřím, že tady budu mít možnost hráče nějakým způsobem posouvat a budovat úspěšné mužstvo,“ řekl Augusta, který na střídačce Pražanů nahradil Jaroslava Nedvěda.
Jeho jmenování oficiálně oznámila Sparta dnes, dohodu o spolupráci ale obě strany uzavřely mnohem dříve. Bývalý úspěšný útočník se tak se sportovním vedením Pražanů podílel na sestavování kádru pro příští sezonu. „Od doby, kdy jsme se dohodli, všechno tak nějak konzultujeme. V žádném klubu to nikdy není práce jednotlivce. I tady je velký tým lidí od skautů přes manažery a trenéry, se kterými se tyhle věci konzultují,“ prozradil Augusta.
Sparta patří každoročně mezi adepty na titul, extraligu ale naposledy vyhrála v roce 2007. Šanci ukončit dlouhé čekání ale jihlavský rodák za speciální motivaci nepovažuje.
„Myslím si, že trénovat Spartu a chtít s ní být úspěšný je samo o sobě obrovská motivace, čest a výzva. Žádné další speciální výzvy nepotřebujeme. Když jdete do Sparty, tak máte jenom jeden jediný cíl. A měli by ho mít i hráči. Samozřejmě je to sport, ale potřebujeme prostě uhrát celou sezonu tak, abychom třeba ještě na konci dubna hráli,“ konstatoval Augusta.
Hlavním favoritem ale budou Pardubice, které ovládly letošní play-off. Dynamo v minulém i letošním roce dokázalo přeplatit Spartu a angažovalo řadu hvězd. Pro nadcházející ročník například reprezentačního útočníka a někdejší oporu pražského klubu Davida Tomáška.
„Já věřím v týmovost. Samozřejmě jsou skvělí hráči, které bude chtít každý. Ale jsou lídři a jsou hvězdy. A hvězdiček nebo vracejících se hráčů je v tuhle chvíli k mání více než lídrů. Já přesto furt věřím, že mužstvo je o hodně víc. Samozřejmě ale potřebujete dobré hráče,“ přemítal Augusta.
„Potřebujete spoustu indiánů a jednoho dva náčelníky“
Za příklad, že angažování hvězd úspěch nezaručí, uvedl sezonu 2020/21, kdy dovedl Liberec do finále play-off. „A nastupovali jsme s čtyřmi hráči z (prvoligových) Benátek. Když si to sedne, tak nepotřebujete čtyři lajny náčelníků. Potřebujete spoustu indiánů a jednoho dva náčelníky, to bohatě stačí,“ upozornil Augusta.
Pražané v aktuální sezoně postoupili do semifinále, ve kterém prohráli v dramatické sedmizápasové sérii s Pardubicemi. A hráči v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem dokazovali, že jim bojovnost a nasazení nechybí.
„Pro mě je to fajn, hráči si tím na sebe trochu upletli bič. Dokázali, že to umí. Nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být každý den. Samozřejmě to nejsou stroje, ale lidi. Ukázali ale, že jsou toho schopní. Na mně teď bude, abych je přesvědčil, aby to dokazovali večer co večer,“ dodal Augusta, který na Spartě podepsal dvouletou smlouvu.