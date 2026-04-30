Potvrzeno. Spartu bude trénovat Augusta

Avizovaný příchod kouče Patrika Augusty do Sparty je realitou. V pražském klubu podepsal šestapadesátiletý stratég smlouvu na dvě sezony. Mužstvo s ním povedou asistenti Ladislav Šmíd s Tomášem Netíkem, který dosud v klubu působil u juniorky, a kouč brankářů Michal Neuvirth.
Augusta se stal ve Spartě nástupcem Jaroslava Nedvěda, který v říjnu nahradil odvolaného Pavla Grosse jako dočasný kouč do konce sezony. Pražané pod jeho vedením došli do semifinále, v němž podlehli až po sedmizápasové bitvě pozdějším šampionům z Pardubic.
„V kontaktu jsme byli už delší dobu. Když jsme hledali náhradu za Pavla Grosse, jednání se zintenzivnila. Měli jsme velký zájem získat ho už dříve, ale samozřejmě jsme chápali jeho závazky vůči národnímu týmu,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Divíšek a dodal, že nový kouč má podobný pohled na hokej jako současné sportovní vedení Pražanů.
Augusta působil v posledních třech letech u české reprezentační dvacítky a získal s ní na mistrovstvích světa dvakrát bronz a jedno stříbro. V extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec, s nímž vybojoval v roce 2021 stříbro. „Jsme spolu v kontaktu už několik let. Až v této sezoně, kdy Sparta řešila změnu na trenérském postu, jednání výrazně nabrala na intenzitě,“ přiznal Augusta.
Kompletní složení realizačního týmu bylo na Augustovi, který si vybral trojici Šmíd, Netík, Neuvirth. „Láďa Šmíd udělal velké životní rozhodnutí, kvůli Spartě se stěhuje z Kanady i se svou rodinou. Má velké kvality, je to skvělý člověk, který vždy tvrdě pracuje. Byl jednou z mých hlavních voleb a jsem vděčný, že ho mohu mít v týmu,“ uvedl Augusta na adresu bývalého vynikajícího obránce, s nímž se potkal v Liberci a který nyní působí u reprezentační osmnáctky.
Netík naposledy vedl juniory Sparty. „Tomáš je borec, který prošel Spartou a má za sebou řadu zkušeností jako hráč i trenér. Přináší do extraligy mladou energii, budeme ji chtít přenést i na tým,“ pokračoval Augusta, jehož potěšil také Neuvirthův zájem o spolupráci. „Vážím si toho, že po krásné kariéře v NHL má chuť dál pracovat a předávat své zkušenosti. Je to člověk, kterému důvěřuji, a budu věřit jeho úsudku,“ dodal.