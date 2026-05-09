Hokej

SESTŘIHŠvédy táhl proti Švýcarům dvougólový obránce Johansson


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Sestřih utkání Švédsko – Švýcarsko
Zdroj: ČT sport

Švédové přetlačili Švýcary na domácím turnaji Euro Hockey Tour 3:0 a zachovali si naději na celkový triumf v Ängelholmu. Dva góly vstřelil obránce Albert Johansson, pojistku do prázdné brány přidal Jacob de la Rose. Brankář Magnus Hellberg vychytal nulu. Přímý přenos severského derby Švédsko – Finsko sledujte v neděli na ČT sport Plus od 16:00.

Švédové se ubránili v úvodu při vyloučeních Asplunda a Stenberga a v čase 12:05 se ujali vedení. Berru prostřelil z levého kruhu mezi betony Johansson. Švýcaři se na přelomu první a druhé třetiny při trestech Bertschyho a Thürkaufa ubránili i 55 sekund ve třech proti pěti.

Po polovině utkání nevyužili domácí přesilovku ani při pobytu švýcarského kapitána Josiho na trestné lavici. V čase 36:36 při svém ofenzivním výpadu prostřelil Johansson opakovaným pokusem Berru a zvýšil na 2:0.

V 38. minutě si sudí Vikman a Wuorenheimo ověřili, že puk po Raymondově šanci nepřešel za brankovou čáru. Výsledek pečetil až 19 sekund před koncem utkání při švýcarském risku bez brankáře do prázdné branky de la Rose.

Švédské hokejové hry v Ängelholmu

Česko – Finsko 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. D. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (D. Voženílek, Flek) – 5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. M. Lehtonen ( Hämeenaho, Manninen).
Rozhodčí: Holm, Laksola – Lundgren, Hanning (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 1576.

Česko: Kořenář – Hovorka, Kempný, Alscher, T. Galvas, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Mandát – K. Reichel, M. Kovařčík, D. Kubalík – Klapka, P. Sikora, R. Pavlík. Trenér: Rulík.

Finsko: Säteri – Kukkonen, Vilén, Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, M. Seppälä, Riikola – Merelä, Björninen, Päkkilä – Puljujärvi, Kuokkanen, Manninen – Erholtz, Päivärinta, Puhakka – Hämeenaho, Aatu Räty, Puistola – Aku Räty. Trenér: Pennanen.

Švédsko – Švýcarsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. A. Johansson (L. Karlsson, Ekman-Larsson), 37. A. Johansson (Ekman-Larsson, Raymond), 60. J. de la Rose.
Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo (oba Fin.) – Svensson, Strömberg (oba Švéd.). Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5674.

Švédsko: Hellberg – A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Larsson, J. Persson, , E. Brännström, Heed, S. Boumedienne – Stenberg, V. Björck, Raymond – Frondell, Henriksson, Holmström – Heineman, Asplund, A. Petersson – Öhgren, J. de la Rose, L. Karlsson – J. Berglund. Trenér: Hallam.

Švýcarsko: Berra – Egli, Josi, Marti, Kukan, Heldner, Frick, Seiler, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Riat, Jäger, Biasca – Ch. Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Moy, Baechler, Frehner. Trenér: Cadieux.

Související články

SESTŘIHČeši další těsný zápas s Finy na svou stranu nezlomili, Seveřanům přisoudil výhru Lehtonen

9. 5. 2026

Češi další těsný zápas s Finy na svou stranu nezlomili, Seveřanům přisoudil výhru Lehtonen

SESTŘIHČeši utnuli neporazitelnost Švédů v EHT, dvě branky zapsal Kovařčík

7. 5. 2026

Češi utnuli neporazitelnost Švédů v EHT, dvě branky zapsal Kovařčík
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.