Švédové přetlačili Švýcary na domácím turnaji Euro Hockey Tour 3:0 a zachovali si naději na celkový triumf v Ängelholmu. Dva góly vstřelil obránce Albert Johansson, pojistku do prázdné brány přidal Jacob de la Rose. Brankář Magnus Hellberg vychytal nulu. Přímý přenos severského derby Švédsko – Finsko sledujte v neděli na ČT sport Plus od 16:00.
Švédové se ubránili v úvodu při vyloučeních Asplunda a Stenberga a v čase 12:05 se ujali vedení. Berru prostřelil z levého kruhu mezi betony Johansson. Švýcaři se na přelomu první a druhé třetiny při trestech Bertschyho a Thürkaufa ubránili i 55 sekund ve třech proti pěti.
Po polovině utkání nevyužili domácí přesilovku ani při pobytu švýcarského kapitána Josiho na trestné lavici. V čase 36:36 při svém ofenzivním výpadu prostřelil Johansson opakovaným pokusem Berru a zvýšil na 2:0.
V 38. minutě si sudí Vikman a Wuorenheimo ověřili, že puk po Raymondově šanci nepřešel za brankovou čáru. Výsledek pečetil až 19 sekund před koncem utkání při švýcarském risku bez brankáře do prázdné branky de la Rose.
Švédské hokejové hry v Ängelholmu
Česko – Finsko 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 30. D. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (D. Voženílek, Flek) – 5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. M. Lehtonen ( Hämeenaho, Manninen).
Rozhodčí: Holm, Laksola – Lundgren, Hanning (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 1576.
Česko: Kořenář – Hovorka, Kempný, Alscher, T. Galvas, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Mandát – K. Reichel, M. Kovařčík, D. Kubalík – Klapka, P. Sikora, R. Pavlík. Trenér: Rulík.
Finsko: Säteri – Kukkonen, Vilén, Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, M. Seppälä, Riikola – Merelä, Björninen, Päkkilä – Puljujärvi, Kuokkanen, Manninen – Erholtz, Päivärinta, Puhakka – Hämeenaho, Aatu Räty, Puistola – Aku Räty. Trenér: Pennanen.
Švédsko – Švýcarsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. A. Johansson (L. Karlsson, Ekman-Larsson), 37. A. Johansson (Ekman-Larsson, Raymond), 60. J. de la Rose.
Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo (oba Fin.) – Svensson, Strömberg (oba Švéd.). Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5674.
Švédsko: Hellberg – A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Larsson, J. Persson, , E. Brännström, Heed, S. Boumedienne – Stenberg, V. Björck, Raymond – Frondell, Henriksson, Holmström – Heineman, Asplund, A. Petersson – Öhgren, J. de la Rose, L. Karlsson – J. Berglund. Trenér: Hallam.
Švýcarsko: Berra – Egli, Josi, Marti, Kukan, Heldner, Frick, Seiler, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Riat, Jäger, Biasca – Ch. Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Moy, Baechler, Frehner. Trenér: Cadieux.