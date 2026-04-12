Střelec vítězného gólu Ocelářů Kubiesa: Jsem hladový po gólech a dnes jsem cítil, že ho můžu dát

Matěj Kubiesa rozhodl v prodloužení o výhře třineckých hokejistů 3:2 nad Karlovými Vary a postupu do finále. Devatenáctiletý útočník skóroval v letošním play-off podruhé poté, co jej efektní zadovkou mezi bruslemi uvolnil mezi kruhy Marko Daňo. Přiznal obrovskou radost a dokonce si myslel, že by právě on mohl skórovat.
„Obrovské emoce. Ze začátku jsem se to snažil pobrat a pak musím zmínit tu přihrávku od Marka. Poslal to tam poslepu a já už měl lehkou práci,“ řekl hrdina Kubiesa. Upřesnil kam při střele mířil. „Viděl jsem, že to je nahoře otevřené, a chtěl jsem to tam poslat,“ popsal.
Oceláři díky jeho brance uspěli v pátém prodloužení v letošním play-off. „Možná nějakou malou dávku toho sebevědomí jsme měli, ale v tu chvíli nikdo neřeší a nevzpomíná se, co bylo s Olomoucí nebo s Hradcem. Soustředíme se, abychom tam nechali všechno a dali gól,“ řekl Kubiesa. „Věřili jsme ale, že je to náš zápas. My jsme si za tím šli od začátku a věřili jsme tomu, že ten gól dáme my,“ podotkl.
Prozradil, že cítil, že by mohl skórovat právě on. „Jsem po gólech hladový, snažím se je dávat každý zápas. Dneska jsem z toho měl opravdu dobrý pocit a myslel jsem si, že ho můžu dát,“ řekl útočník. „Je to super emoce, ale pořád to není hotové. Dnes se budeme radovat, pak už budeme myslet na odpočinek a připravovat se na finále,“ pokračoval.
Kubiesa nastřílel v této sezoně za Frýdek-Místek šestnáct branek ve 25 zápasech v první lize. Skóroval na začátku roku i ve finále mistrovství světa juniorů, po kterém už začal pravidelně nastupovat za Oceláře. „Z jedné stránky je to určitě snová sezona, ale nesoustředím se na to. Pořád je před námi finálová série a můj cíl nyní je, abychom ji zvládli,“ pronesl.
Sérii Pardubic se Spartou Praha, ze které vzejde Třinci soupeř, ale neplánuje sledovat. „Na ostatní zápasy se moc nekoukám. Občas se podívám na nějaké výsledky nebo sestřihy,“ řekl Kubiesa a dodal, že je mu jedno, proti komu si zahraje o titul.
Oceláři si v letošním play-off počínají suverénně. Olomouc přehráli 3:0, Hradec Králové i Karlovy Vary shodně 4:1 na zápasy. „Ale zápasy jsou extrémně vyrovnané a my jsme rádi, že se nám takhle zatím daří,“ konstatoval devatenáctiletý hráč Třince. Ocelářům se také vyprázdnila marodka, jako třináctý útočník zasáhl do utkání i uzdravený Petr Sikora.