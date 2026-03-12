Hokej

Stránský končí v Davosu a vrací se do Česka


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Matěj Stránský se v Davosu domluvil na předčasném rozvázání smlouvy a po skončení sezony uzavře úspěšné angažmá ve švýcarské lize. Vedení klubu oznámilo, že spolupráci s nejlepším střelcem základní části ukončí po vzájemné dohodě.

Stránský, jenž měl v Davosu platný kontrakt do roku 2027, má namířeno zpět do Česka, podle informací serveru sport.cz bude od příštího ročníku hájit barvy Pardubic.

„Před několika měsíci Matěj Stránský vyjádřil z rodinných důvodů touhu vrátit se po skončení aktuální sezony do rodné České republiky. HCD tohoto rozhodnutí lituje, ale chápe osobní situaci hráče a spolupracoval s ním na nalezení nejlepšího možného řešení pro obě strany,“ uvedl klub.

Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2024 přestoupil do Davosu v roce 2021 z Třince. Během pěti let v jeho dresu nastřílel 134 gólů a pomohl týmu ke dvěma triumfům ve Spenglerově poháru. Vloni v létě byl český útočník v Davosu jmenován kapitánem. S bilancí 28 gólů a 25 asistencí se letos stal podruhé v kariéře nejlepším střelcem základní části, v produktivitě byl druhý.

„Klub přeje Matějovi a jeho rodině mnoho úspěchů a vše nejlepší do budoucna. Prozatím se však plně soustředí na nadcházející play-off,“ uvedl klub. Davos do vyřazovacích bojů vstoupí 20. března.

