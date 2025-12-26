Hokej

SESTŘIHSpartě nevyšel start Spenglerova poháru, Fribourg táhla dvojice Sörensen a Biasca


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
10 minut
Sestřih utkání Fribourg – Sparta
Zdroj: ČT sport

Sparta na úvod slavného Spengler Cupu podlehla v Davosu švýcarskému Fribourgu 2:5 a po porážce bude muset ve skupině absolvovat dva zápasy ve dvou dnech. Už v sobotu od 15:10 narazí na IFK Helsinky, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. Přímý přenos duelu mezi Kanadou a výběrem univerzitních hráčů z NCAA Collegiate Selects sledujte v pátek od 20:05.

Pražané, kteří vystřídali na nejstarším klubovém turnaji po předchozích dvou ročnících Pardubice, doplatili na špatnou koncovku. V utkání si vytvořili několik dobrých střeleckých příležitostí, ale zejména Kryštof Hrabík v nich opakovaně selhal.

Až v 51. minutě snížil na 1:4 po individuální akci Pavel Kousal, když ve středním pásmu vystihl špatnou rozehrávku soupeře a v sólovém úniku si poradil s veteránem v brance Fribourgu Retem Berrou. Skóre uzavřel Michael Špaček sedm sekund před koncem.

Naopak švýcarský zástupce potrestal hned první chybu sparťanů, když se už po 81 sekundách hry prosadil Attilio Biasca. Stejný hráč byl úspěšný také v přesilové hře na konci druhé třetiny. Zápas se ještě víc povedl švédskému reprezentantovi Marcusovi Sörensenovi, jenž přidal ke dvěma gólům ještě dvě asistence navrch.

Zatímco Fribourg bude po výhře odpočívat, Sparta jako poražená musí do druhého utkání ve skupině hned následující den. Vítězové skupin půjdou přímo do semifinále, ostatní týmy do čtvrtfinále.

Spenglerův pohár v Davosu

HC Sparta Praha – HC Fribourg-Gottéron 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 51. P. Kousal, 60. M. Špaček (Chlapík, Krejčík) – 2. Biasca (Ch. Bertschy, Borgström), 39. Biasca (Sörensen, Kapla), 41. Borgström (Sörensen), 50. Sörensen (Schmid, Jecker), 59. Sörensen. Rozhodčí: Kaukokari, Kova (oba Fin.) – Obwegeser, Gnemmi (oba Švýc.). Vyloučení: 5:7, navíc Čajkovský (Fribourg) 10 min. Využití: 1:2.
Sestava Sparty: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, M. Špaček, P. Kousal – Řepík, Shore, Vesalainen – Dzierkals, K. Hrabík, Raška – M. Vitouch, Eberle, D. Vitouch – O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.

Související články

Sparta vyrazila na Spenglerův pohár. Snad tam zanecháme stopu, doufá trenér Nedvěd

25. 12. 2025

Sparta vyrazila na Spenglerův pohár. Snad tam zanecháme stopu, doufá trenér Nedvěd

SESTŘIH: Fribourg si přesvědčivým způsobem zajistil zisk Spenglerova poháru, Straubingu došly síly

31. 12. 2024

SESTŘIH: Fribourg si přesvědčivým způsobem zajistil zisk Spenglerova poháru, Straubingu došly síly
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.