Sparta na úvod slavného Spengler Cupu podlehla v Davosu švýcarskému Fribourgu 2:5 a po porážce bude muset ve skupině absolvovat dva zápasy ve dvou dnech. Už v sobotu od 15:10 narazí na IFK Helsinky, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. Přímý přenos duelu mezi Kanadou a výběrem univerzitních hráčů z NCAA Collegiate Selects sledujte v pátek od 20:05.
SESTŘIHSpartě nevyšel start Spenglerova poháru, Fribourg táhla dvojice Sörensen a Biasca
Pražané, kteří vystřídali na nejstarším klubovém turnaji po předchozích dvou ročnících Pardubice, doplatili na špatnou koncovku. V utkání si vytvořili několik dobrých střeleckých příležitostí, ale zejména Kryštof Hrabík v nich opakovaně selhal.
Až v 51. minutě snížil na 1:4 po individuální akci Pavel Kousal, když ve středním pásmu vystihl špatnou rozehrávku soupeře a v sólovém úniku si poradil s veteránem v brance Fribourgu Retem Berrou. Skóre uzavřel Michael Špaček sedm sekund před koncem.
Naopak švýcarský zástupce potrestal hned první chybu sparťanů, když se už po 81 sekundách hry prosadil Attilio Biasca. Stejný hráč byl úspěšný také v přesilové hře na konci druhé třetiny. Zápas se ještě víc povedl švédskému reprezentantovi Marcusovi Sörensenovi, jenž přidal ke dvěma gólům ještě dvě asistence navrch.
Zatímco Fribourg bude po výhře odpočívat, Sparta jako poražená musí do druhého utkání ve skupině hned následující den. Vítězové skupin půjdou přímo do semifinále, ostatní týmy do čtvrtfinále.
Spenglerův pohár v Davosu
Spenglerův pohár v Davosu
HC Sparta Praha – HC Fribourg-Gottéron 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 51. P. Kousal, 60. M. Špaček (Chlapík, Krejčík) – 2. Biasca (Ch. Bertschy, Borgström), 39. Biasca (Sörensen, Kapla), 41. Borgström (Sörensen), 50. Sörensen (Schmid, Jecker), 59. Sörensen. Rozhodčí: Kaukokari, Kova (oba Fin.) – Obwegeser, Gnemmi (oba Švýc.). Vyloučení: 5:7, navíc Čajkovský (Fribourg) 10 min. Využití: 1:2.
Sestava Sparty: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, M. Špaček, P. Kousal – Řepík, Shore, Vesalainen – Dzierkals, K. Hrabík, Raška – M. Vitouch, Eberle, D. Vitouch – O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.