V dohrávce 34. kola extraligy se po obratu radovala Sparta, která otočila duel v Mladé Boleslavi a nakonec zvítězila 3:2. V 52. minutě rozhodl finský útočník Kristian Vesalainen. V tabulce sedmí Pražané se díky výhře přiblížili Třinci s Hradcem Králové na rozdíl jednoho bodu, na druhé Karlovy Vary ztrácí pět kol před koncem základní části pět bodů.
Sparta si v dohrávce poradila s Boleslaví, vítězný gól vstřelil Vesalainen
Sparta nastoupila bez svého kapitána a nejproduktivnějšího hráče Filipa Chlapíka, který se ve čtvrtek vrátil s reprezentací z olympijských her v Miláně, ale vyřadila jej nemoc. V útoku Mladé Boleslavi chyběli Tomáš Fořt a Patrik Zdráhal, ale poprvé od 7. prosince se vrátil Dominik Lakatoš.
Mladá Boleslav šla do vedení ve 14. minutě při vyloučení Kryštofa Hrabíka, kdy Fin Rekonen prostřelil Kořenáře z pravého kruhu. Spartě se podařilo vyrovnat 82 sekund před koncem první třetiny, po Pysykově střele dorážel Kousal.
Ve druhé části se málem dostal do velké šance Shore, ale nepovedlo se mu zpracovat Špačkovu přihrávku. Potom Furch kryl Irvingovu ránu přes clonu. Přesnou mušku neměl z dobré pozice ani další sparťanský obránce Sirota.
Ve 32. minutě se domácí vrátili do vedení. Po Koblížkově střele odražené od zadního mantinelu doklepl puk do odkryté branky Lichtag. V závěru druhé části mohli Středočeši zvýšit při Irvingově vyloučení. Kořenář ale zasáhl proti Grígerovi, který se před něj natlačil zpoza branky, a poradil si i s Procházkovou dorážkou.
V úvodu třetí třetiny v přečíslení po Procházkově přihrávce nezamířil přesně Gríger. Ve 43. minutě při Procházkově trestu Sparta vyrovnala. Po Shoreově přihrávce Furcha prostřelil Řepík.
V čase 51:33 přišel obrat Pražanů. Po Irvingově střele se před brankovištěm prosadil důrazný Vesalainen. V 58. minutě mohl pojistit náskok hostů po Řepíkově střele z dorážky Kryštof Hrabík, ale Furcha nepřekonal. Výsledek se nezměnil ani při závěrečném risku domácích bez brankáře.
Dohrávka 34. kola extraligy
BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 15. Rekonen (Berglund, O. Procházka), 32. Lichtag (R. Koblížek, Pyrochta) – 19. P. Kousal (Pysyk, Hyka), 43. Řepík (Shore, R. Horák), 52. Vesalainen (Irving, R. Horák).
Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) – Lederer, Axman. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 3488.
Mladá Boleslav: D. Furch – Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Lintuniemi, Skärberg, Gewiese, Vlasák – R. Koblížek, Gríger, Skalický – Lakatoš, Berglund, Buchtele – Rekonen, Závora, O. Procházka – Lichtag, Hradec, Malínek – Suchý. Trenér: M. Hořava st.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Mašín, Knot, Krejčík, Irving, Němeček, N. Seppälä, Sirota – Hyka, Shore, P. Kousal – Vesalainen, M. Špaček, R. Horák – Řepík, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, O. Najman, M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.