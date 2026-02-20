Jaromír Jágr oznámil, že ho fanoušci na ledě asi už neuvidí. Legendární útočník Kladna, jenž 15. února oslavil 54. narozeniny, stihl v extraligové sezoně jen šest zápasů a poslední utkání odehrál 21. prosince. Možný konec dlouholeté profesionální kariéry naznačil v on-line rozhovoru na svém instagramovém účtu.
Jágr naznačil konec. Musel by se stát nějaký zázrak, uvedl k návratu na led
„Mě už neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak,“ řekl Jágr. „Musel by přijít Bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit, kór teď přes olympiádu jsem ztloustnul. Nic jiného jsem nedělal, než že jsem jedl a koukal na televizi. Takže mám zase o čtyři pět kilo navíc,“ konstatoval olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem. V NHL je nejproduktivnějším Evropanem v historii.
„Pohyb je strašně důležitý. Je to o té disciplíně. Nejhorší je, když člověk nemusí. Ono je někdy lepší, když musíš. Pořád se udržuju, snažím se. Netrénuju, jako bych měl jít hrát, ale snažím se jít každý den zabruslit, pokud mám čas,“ doplnil Jágr, který si v této sezoně připsal jednu asistenci.
Už po polovině října, kdy měl za sebou dva starty, uvedl, že neví, kolik zápasů ještě zvládne odehrát. „Nevadí mi tréninky, já mám hokej pořád rád. Rád se zlepšuju a přicházím na věci, které mě mohou posunout dál. Už jenom to, že můžu být inspirací pro ostatní lidi v jakémkoliv oboru. Nejen ve sportu. Snažit se přijít na něco, co vám dá takovou tu výhodu uspět,“ řekl tehdy Jágr.
Zároveň ale přiznal, že příprava, tréninky, regenerace i samotný zápas, ve kterém pak odehraje například deset minut, mu zaberou hodně času. „A když se na to člověk dívá rozumně a spočítá si to, tak mu to moc dobře nevychází. Takže jdu den ode dne,“ uvedl slavný kladenský odchovanec.