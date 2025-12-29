Sparta v prvním čtvrtfinále Spengler Cupu porazila výběr Kanady 5:1 a může se těšit na duel s univerzitním výběrem z NCAA Collegiate Selects. Přímý přenos druhého čtvrtfinále Davos – IFK Helsinky sledujte na ČT sport Plus od 20:00.
SESTŘIHOpatrný souboj o semifinále Spenglerova poháru zvládla lépe Sparta, Kanadu vyřadil Chlapík
„Hráli jsme proti strašně kvalitnímu soupeři a zápas měl všechno, bojovalo se do poslední minuty. Strašně důležité vítězství i pro psychiku, ale jsme nohama na zemi. Víme, že zítra hrajeme semifinále. Radost tam je, ale za chvíli budeme končit,“ řekl kapitán Sparty Filip Chlapík.
Zápas bez velkých příležitostí patřil oběma brankářům, góly tak začaly padat až ve třetí třetině. Spartu poslal do vedení v 47. minutě Martinš Dzierkals a pro lotyšského útočníka se jednalo o druhou trefu v Davosu. Brankář Pražanů Jakub Kovář držel čisté konto až do 54. minuty, než ho překonal Matthew Peca.
Když se zápas pomalu schyloval do prodloužení, rozhodl o postupu sparťanů Chlapík úspěšnou dorážkou z otočky v předbrankovém prostoru pět minut před koncem. V závěru se znovu trefil Dzierkals při kanadském risku bez brankáře, po něm se stejným způsobem prosadil Kristian Vesalainen a skóre uzavřel v poslední sekundě David Němeček, jenž tečovaným nahozením ještě překonal gólmana Connora Hughese.
„Po vyrovnávací brance jsme byli šťastnější. Dali jsme rychle na 2:1 a pak skvělá práce od všech. Podali jsme výborný týmový výkon. Klíčovým faktorem byl ale výkon ‚Kovyho‘,“ vyzdvihl Chlapík Kováře.
Pražané tak mohou na nejstarším klubovém turnaji na světě dál pomýšlet na celkový triumf, který by byl z českého pohledu první od roku 1982, kdy se ještě v československé éře radovala Dukla Jihlava.
Vítěz druhého čtvrtfinále mezi domácím Davosem a finským celkem IFK Helsinky narazí na švýcarský Fribourg, který zvládl oba skupinové duely.
Výsledky Spenglerova poháru v Davosu
Sparta Praha – Kanada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Branky a nahrávky: 47. Dzierkals (Irving, K. Hrabík), 55. Chlapík (Vesalainen), 59. Dzierkals (Raška), 60. Vesalainen, 60. Němeček (Sikora) – 54. Peca (Seney, Brouillard). Rozhodčí: Gerber, Tscherrig – Obwegeser (všichni Švýc.) Dapuzzo (USA). Vyloučení: 2:1. Bez využití.
Sestava Sparty: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, M. Špaček, Vesalainen – Řepík, Shore, P. Kousal – Dzierkals, K. Hrabík, Raška – M. Vitouch, Eberle, O. Hrabík – Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.