Plzeň sází na stabilitu a „zvětšený“ kádr. Schází jen ryzí střelec, říká Straka

Martin Straka z pozice generálního manažera plzeňského klubu očekává další povedenou sezonu, kterou by jeho tým měl navázat na páté místo z minulého ročníku. Kádr dostál změn, ovšem ne zásadních. Straka před začátkem sezony mluvil o potřebě fyzicky posílit i o tom, že stále postrádá v plzeňských řadách ryzího střelce.
Cíle plzeňského klubu se nemění. „Před minulou sezonou jsem řekl, že bych byl rád, kdybychom se pohybovali kolem osmého místa. S tím, že kdybychom se dostali do první čtyřky, bylo by to skvělé. Takže tohle zůstává stejné,“ řekl Straka. Západočeši si přitom vedli v základní části minulého ročníku na výbornou – druhé místo bylo vysoko nad plán.
Jen jediná výhra jim pak chyběla k tomu, aby se v play-off dostali do semifinále. Nad Spartou vedli už 3:1 na zápasy, ale na postup to nestačilo. „Chtěli bychom na úspěšnou minulou sezonu navázat, pohybovat se v klidných vodách, abychom se nedostali pod tlak, víme ale, že to nebude jednoduché,“ připustil Straka.
Dobře vnímá pokračující nárůst kvality extraligy i síly soupeřů. „Bohatší kluby do toho šlapou každou sezonu, takže v tom se ani letos nic zásadního nezměnilo. A myslím, že to takhle pojede pořád dál. Co bude k dispozici, po tom půjdou a vezmou si to,“ poznamenal Straka. „A my se budeme snažit, aby nám naši kluci, které máme ve světě, neutekli. Asi víte, o kom mluvím, ať už je to Kubalda, nebo Kovy. Budeme si vše hlídat, ale uvidíme, jak to dopadne a na co dosáhneme,“ dodal Straka, jenž ve čtvrtek oslaví 54. narozeniny.
Jmenovaní Dominik Kubalík s Janem Kovářem zůstávají nadále ve službách švýcarského Zugu, ale z nemalé obměny kádru, která se týkala především obranných řad, má bývalý vynikající útočník i tak dobrý pocit. „Vše bylo plánované po debatě s trenéry v čele s Pepou Jandačem. Ti, které jsme chtěli, zůstali, a ty, které jsme chtěli doplnit, jsme doplnili. Takže žádný konkrétní odchod mě nemrzí,“ řekl Straka.
„Chtěli jsme se zvětšit – být vyšší a těžší, což si myslím, že se nám povedlo. Když jsem ty nové kluky viděl, tak mohu říct, že zatím se nám to líbí, ale všechno se uvidí až během sezony. Zápasů jsme zatím tolik neměli. Kluci jako MacPherson nebo Robertson však zatím vypadají slušně. Dylan MacPherson s námi nyní nebyl na turnaji v Německu. Narodilo se mu dítě, takže jsme ho nechali doma s manželkou. Ale (předtím) v úvodním utkání vypadal skvěle, takže zatím jsme spokojení. Až sezona nám ale ukáže, jak na tom opravdu jsme,“ konstatoval Straka.
Uvítal by navíc snad ještě ryzího střelce. „Pochopitelně jsme chtěli nějakého útočníka, který dává góly. Takového jsme ale v tu dobu nesehnali, na trhu nebyl nikdo, koho bychom chtěli podepsat. Proto jsme se hlavně soustředili na zadní řady, protože zezadu to všechno vychází tak, abychom tam byli silní, velcí a měli velký dosah. Doufám, že to soupeře bude bolet. V útoku jsme tedy tým trochu omladili a vzali kluky, které známe a kteří nevypadali špatně,“ uvedl Straka.